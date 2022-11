ST. CATHARINES, ON, le 10 nov. 2022 /CNW/ - L'industrie vinicole du Canada offre des occasions d'affaires aux viticulteurs et aux vinificateurs tout en favorisant la vitalité économique des communautés rurales. Aujourd'hui, Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien, et Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones, a annoncé au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, une contribution de 990 866 $ à Vignerons Canada. Cette somme aidera à accroître les ventes intérieures de vin canadien et les exportations avec des initiatives de sensibilisation ciblée et de formation.

Le Canada compte plus de 800 vineries et, même si cette industrie continue de grandir, elle n'échappe pas aux difficultés comme les changements climatiques, la pénurie de main-d'œuvre et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Cet investissement, réalisé par le programme Agri-marketing, aidera Vignerons Canada à trouver des débouchés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, à améliorer la confiance des consommateurs envers le vin canadien et à maintenir et élargir l'accès aux marchés pour les producteurs de vin.

Pour aider les vineries canadiennes titulaires d'une licence à s'adapter aux défis actuels et émergents qui menacent la résilience financière et la concurrence de l'industrie vinicole, le gouvernement du Canada a aussi lancé le Programme d'aide au secteur du vin, un programme de deux ans doté d'une enveloppe pouvant atteindre 166 millions de dollars.

En améliorant l'accès aux marchés étrangers, les producteurs de vin peuvent continuer de contribuer grandement à l'économie canadienne et connaître une croissance dans tous les domaines de la chaîne de valeur, dont la viticulture, la vente au détail et le tourisme, entre autres. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec l'industrie vinicole pour renforcer le secteur et assurer sa concurrence.

Citations

« Les vineries sont un élément important des communautés rurales canadiennes. Cet investissement aidera à mieux faire connaître le vin canadien et à accroître les exportations, ce qui favorisera la création d'emploi et stimulera l'économie du pays. »

- Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, Ontario

« Les dernières années ont été difficiles pour les membres de l'industrie du vin et du raisin. Notre investissement aidera les vinificateurs et les viticulteurs à ouvrir de nouveaux marchés et à faire reconnaître le vin canadien à l'échelle mondiale. »

- Vance Badawey, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, Ontario

« Le vin de raisin est le produit agricole avec la plus grande valeur ajoutée au Canada, contribuant pour plus de 11,5 milliards de dollars à l'économie canadienne chaque année. Les vins canadiens représentent 1 % de la production mondiale et la concurrence est féroce, surtout lorsque certains pays qui produisent une importante quantité de vin subventionnent fortement cette industrie. Le programme fédéral Agri-marketing est très utile pour nous aider à faire grandir notre marché ici au pays et pour développer de nouveaux marchés à l'étranger pour notre vin exceptionnel et primé. »

- Dan Paszkowski, président de Vignerons Canada

Faits en bref

Le programme Agri-marketing vise à accroître et à diversifier les exportations et à saisir les débouchés sur le marché intérieur.

Vignerons Canada est un organisme sans but lucratif établi à Ottawa ( Ontario ) qui a été créé en 1967 et représente 90 % de tous les vins produits au Canada.

( ) qui a été créé en 1967 et représente 90 % de tous les vins produits au Canada. En 2021, les exportations de vin canadien ont remonté après une baisse en 2020 pour atteindre un sommet record de 92 M$, ce qui correspond à une augmentation de 15 % sur les cinq dernières années et à une augmentation de 29 % par rapport à 2020.

Les États-Unis sont le principal marché d'exportation (73 millions de dollars), suivis de la Chine (9 millions de dollars).

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a annoncé son plan pour poursuivre sa saine gestion de l'économie, rendre la vie plus abordable et bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

