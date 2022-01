CALGARY, AB, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Alors que les marchés mondiaux recherchent de plus en plus des solutions plus durables pour répondre aux besoins énergétiques, le secteur des technologies propres offre la possibilité de renforcer l'économie canadienne, de créer des emplois de qualité et de contribuer à un avenir à faibles émissions de carbone. Selon une récente étude sur la transition énergétique en Alberta, le secteur des technologies propres pourrait créer 170 000 emplois et contribuer à hauteur de 61 milliards de dollars au produit intérieur brut d'ici 2050 dans cette seule province. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les entreprises canadiennes à tirer parti de cette croissance rapide et à faire en sorte que le Canada soit un chef de file dans le développement de solutions technologiques propres.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, ont annoncé un investissement fédéral de plus de trois millions de dollars pour renforcer la collaboration, faire progresser le leadership émergent et attirer des investissements du secteur privé qui contribueront à la croissance des entreprises du secteur des technologies propres de l'Alberta.

Plus de 2,1 millions de dollars de cette contribution fédérale serviront à financer un centre de transition énergétique au centre-ville de Calgary. Le financement fédéral permettra à l'Université de Calgary et à son partenaire du secteur privé, Avatar Innovations, de transformer un espace à bureaux vacant dans le centre de Calgary en un centre d'innovation qui fera progresser le développement des technologies d'énergie propre.

Le centre de transition énergétique offrira un espace où les plus grandes entreprises énergétiques du Canada collaboreront avec les jeunes entreprises, les innovateurs et les investisseurs du secteur de l'énergie propre. Le centre facilitera l'accès aux équipements spécialisés, aux experts en matière de transition énergétique et aux programmes d'entrepreneuriat. En tant que pôle central et centre de classe mondiale pour la transition énergétique, cette initiative devrait contribuer à la création d'au moins 25 nouvelles entreprises au cours des trois prochaines années, et soutenir la croissance de nombreuses autres entreprises actives dans le secteur de l'énergie propre.

Un investissement supplémentaire de 900 000 dollars, par l'intermédiaire de PrairiesCan, permettra au Foresight Clean Technology Accelerator Centre d'offrir ses programmes d'accélération éprouvés en Alberta. Foresight utilisera les fonds pour fournir les initiatives de formation et d'attraction des investissements dont les organisations de technologies propres à divers stades de développement ont besoin pour se développer et conquérir une part du marché mondial.

Citations

« Le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques pour tirer parti des atouts de l'Alberta dans le domaine des technologies propres, notamment son talent, son expertise en matière d'énergie et ses capacités émergentes relatives à la transition énergétique. Notre soutien à un centre de transition énergétique au cœur du centre-ville de Calgary et à un accélérateur éprouvé pour les entreprises de technologies propres permettra aux entreprises albertaines de tirer parti de ces avantages et de s'emparer d'une part importante du marché mondial dans le secteur des technologies propres. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Alors que l'industrie de l'énergie évolue, l'Alberta possède le savoir-faire et la détermination nécessaires pour être un chef de file dans le domaine des solutions novatrices en matière d'énergie propre. Grâce à cet investissement, notre gouvernement prend des mesures pour que l'Alberta demeure une chef de file de l'industrie énergétique mondiale pour les générations à venir. Notre soutien améliorera la collaboration, l'investissement et l'innovation afin d'aider les entreprises et les travailleurs de l'Alberta à prospérer dans le secteur des technologies propres. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« La ville de Calgary est bien placée pour poursuivre son rôle de leader dans le domaine de l'énergie propre grâce à sa main-d'œuvre dynamique et expérimentée et à ses établissements de recherche de pointe. Cet investissement permettra à notre gouvernement d'exploiter les infrastructures et les talents locaux, de faire progresser l'innovation dans la capitale canadienne de l'énergie, de nous aider à atteindre nos objectifs en matière d'émissions et de créer des emplois de qualité pour les résidents de Calgary. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« La possibilité de croissance économique à Calgary, stimulée par les technologies propres et la transformation de l'énergie, dépend d'investissements importants. La Ville de Calgary est heureuse de voir que les fonds fédéraux sont dirigés vers des organisations novatrices telles qu'Avatar Innovations, l'Université de Calgary et Foresight. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de partenaires clés pour faire de Calgary un centre d'excellence dans l'économie de la transition énergétique, ce qui, en retour, servira de catalyseur important pour la revitalisation du centre-ville. »

- Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Ce financement généreux nous permet de franchir une nouvelle étape pour faire de Calgary la plaque tournante du Canada pour la transition vers un avenir énergétique à faibles émissions de carbone. La recherche de solutions pour la production d'énergie durable est au cœur du centre de transition énergétique, et l'Université de Calgary déploie des efforts considérables avec notre partenaire, Avatar Innovations, pour mener à bien cette transformation. Cet engagement joue un rôle essentiel dans la revitalisation de l'économie de Calgary, et nous sommes fiers de faire partie de cette solution à caractère entrepreneurial. »

- Ed McCauley, président et vice-chancelier de l'Université de Calgary

« Une énergie abondante, abordable et sans émissions de carbone est la plus grande occasion économique de notre génération. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada collabore avec l'industrie, le monde universitaire et des milliers de travailleurs du secteur de l'énergie pour faire de cet avenir une réalité. Avatar se réjouit à l'idée d'élargir le centre de transition énergétique et de concrétiser cette initiative pour l'Alberta et tout le Canada. »

- Kevin Krausert, directeur général d'Avatar Innovations

« L'Alberta jouit d'une solide réputation en matière d'innovation et d'excellence dans le domaine des technologies propres. Nous sommes heureux de soutenir la croissance et l'impact des technologies propres en Alberta dans le cadre de nos efforts visant à faire du Canada un leader mondial dans ce domaine en accélérant la croissance des entreprises qui proposent des solutions en fonction des problèmes. Nos programmes et activités d'accélération et d'adoption offrent un apprentissage, un encadrement et des liens qui aident les innovateurs à commercialiser leurs idées plus rapidement, à créer une économie solide et carboneutre et à favoriser une croissance considérable des emplois verts.

- Jeanette Jackson, directrice générale du Foresight Clean Technology Accelerator Centre

Faits en bref

PrairiesCan investit 2 140 205 dollars pour soutenir un centre de transition énergétique au centre-ville de Calgary . Le centre de transition énergétique est une collaboration entre l'Université de Calgary , Avatar Innovations et l'industrie.

pour soutenir un centre de transition énergétique au centre-ville de . Le centre de transition énergétique est une collaboration entre l'Université de , Avatar Innovations et l'industrie. PrairiesCan investit également 900 000 dollars pour permettre au Foresight Clean Technology Accelerator Centre d'offrir des initiatives de formation et d'attraction des investisseurs en Alberta .

pour permettre au Foresight Clean Technology Accelerator Centre d'offrir des initiatives de formation et d'attraction des investisseurs en . Le financement fédéral annoncé aujourd'hui soutiendra l'innovation en matière de technologies propres en Alberta , favorisera les possibilités économiques pour les entreprises canadiennes et appuiera l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

, favorisera les possibilités économiques pour les entreprises canadiennes et appuiera l'engagement du à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Une récente étude sur la transition énergétique en Alberta , réalisée pour Calgary Economic Development et Edmonton Global, et soutenue par PrairiesCan, a conclu que la transition énergétique mondiale pourrait créer 170 000 emplois dans le secteur des technologies propres en Alberta et contribuer à hauteur de 61 milliards de dollars au produit intérieur brut d'ici 2050.

