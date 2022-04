OTTAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - Le Canada est un grand producteur de champignons, et l'industrie du champignon joue un rôle important dans l'économie. Le gouvernement du Canada aide cette industrie à tirer parti des nouveaux débouchés qui contribuent à sa rentabilité et à sa croissance.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé le versement d'une somme maximale de 344 100 $ à l'Association des champignonnistes du Canada (Mushrooms Canada) à l'appui de la croissance des marchés de l'industrie canadienne du champignon.

Dans le cadre du programme Agri-marketing, des fonds sont utilisés pour aider Mushrooms Canada à promouvoir les bienfaits nutritionnels des champignons auprès des consommateurs et des intervenants. Le projet financé vise à maintenir et à accroître la demande et la consommation de champignons canadiens au Canada et aux États-Unis grâce à des activités de promotion dirigées par l'industrie.

Les activités du projet mettront en valeur les champignons canadiens et miseront sur la réputation du Canada comme fournisseur de produits de qualité supérieure, ce qui aidera à faire croître la demande de façon durable. Cet investissement favorise les possibilités d'expansion des marchés, ce qui contribue à la prospérité économique des champignonnistes canadiens, appuie les économies locales et accroît les exportations de l'industrie.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la détermination du gouvernement du Canada à contribuer au renforcement, à la diversification et à la croissance des marchés pour l'industrie canadienne du champignon, ce qui appuie la croissance économique et contribue à renforcer le secteur agricole canadien.

Citations

« Alors que la production canadienne de champignons continue d'augmenter, l'industrie continue de chercher des débouchés sur les marchés intérieurs et d'exportation. Cet investissement aidera l'industrie à saisir ces nouveaux débouchés, ce qui apportera des avantages économiques aux producteurs de champignons canadiens et favorisera la croissance à long terme du secteur agricole du Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La participation à Agri-marketing a permis à Mushrooms Canada d'élargir et d'intensifier son programme de commercialisation dans l'ensemble de l'Amérique du Nord et de présenter de nouveaux messages sur le caractère santé et la polyvalence des champignons. Cette aide financière nous permet non seulement de nous concentrer sur les activités de commercialisation actuelles, mais aussi d'investir dans une planification stratégique essentielle en vue d'établir un programme de commercialisation à long terme plus durable et adaptable. On aide du même coup les champignonnistes canadiens à faire prospérer leur entreprise. »

- Mike Medeiros, président, Mushrooms Canada

Faits en bref

Les champignonnistes canadiens ont produit 132 589 tonnes métriques de champignons en 2020, enregistrant ainsi une hausse de production d'une année sur l'autre pour une cinquième année consécutive. L' Ontario et la Colombie-Britannique sont les deux principales provinces productrices de champignons et comptent ensemble pour 90 % dans la production totale.

et la Colombie-Britannique sont les deux principales provinces productrices de champignons et comptent ensemble pour 90 % dans la production totale. En 2020, la valeur à l'exportation des champignons canadiens s'élevait à 361 millions de dollars. Les États-Unis constituent le principal pays d'exportation des champignons frais, comptant pour 97 % dans la valeur des exportations.

Fondée en 1955, l'Association des champignonnistes du Canada (Mushrooms Canada) est un organisme bénévole à but non lucratif dont les membres, des champignonnistes, des transformateurs, des producteurs de blanc de champignon, des fournisseurs, des scientifiques et d'autres industries connexes, se consacrent à la culture et à la commercialisation des champignons frais au Canada .

(Mushrooms Canada) est un organisme bénévole à but non lucratif dont les membres, des champignonnistes, des transformateurs, des producteurs de blanc de champignon, des fournisseurs, des scientifiques et d'autres industries connexes, se consacrent à la culture et à la commercialisation des champignons frais au . Le programme Agri-marketing, qui fait partie du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à augmenter et à diversifier les exportations et à tirer parti des débouchés sur le marché intérieur grâce à des activités de promotion dirigées par l'industrie qui misent sur la réputation du Canada comme fournisseur d'aliments sains de qualité supérieure et permettent aux produits et aux producteurs canadiens de se démarquer.

comme fournisseur d'aliments sains de qualité supérieure et permettent aux produits et aux producteurs canadiens de se démarquer. Le Partenariat canadien pour l'agriculture, un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, renforcera le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels de façon à ce qu'il puisse continuer d'innover, de croître et de prospérer.

