/R E P R I S E --Invitation aux médias - Carlos Leitão annoncera un appui du gouvernement du Canada à une entreprise de Québec/English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
14 août, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagné de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance d'une entreprise technologique de Québec.
Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise qui suivra l'annonce.
Date :
14 août 2026
Heure :
10 h 45
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h 45, le 14 août 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.
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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
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