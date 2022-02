Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a rencontré deux organisations dirigées par des personnes noires pour les entendre parler de leur vision consistant à soutenir l'entrepreneuriat et à répondre aux besoins des propriétaires d'entreprises noires dans l'Ouest canadien, et il a annoncé un investissement fédéral de 5,4 millions de dollars pour faire de cette vision une réalité.

Une économie florissante est une économie où chacun a les mêmes possibilités de participer et de prospérer et où personne n'est exclu. Le gouvernement du Canada continue de renforcer l'écosystème d'entrepreneuriat des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises de la communauté noire du Canada. Le Fonds national pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires soutient les organisations à but non lucratif dirigées par des personnes noires en vue de mettre sur pied de nouveaux services ou d'étendre ceux qu'elles offrent déjà. Ces organisations offrent aux entrepreneurs des services de mentorat, des possibilités de réseautage, des conseils financiers et des formations, permettant ainsi aux entreprises de se développer et de créer des emplois de qualité.

Les deux organisations qui reçoivent des fonds sont les suivantes :

Canadian Imperial Advantage, à Edmonton , en Alberta , reçoit 2,8 millions de dollars pour mettre en place et administrer le Black Business Advancement Project (BBAP). Le BBAP favorisera l'entrepreneuriat et répondra aux besoins des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises noirs du Centre et du Nord de l' Alberta . Le programme apportera une expertise et des connaissances aux propriétaires d'entreprises noirs pour les aider à trouver et à créer des débouchés commerciaux, à accéder à du financement et à développer leurs entreprises.





Ces investissements devraient permettre de soutenir le démarrage et la croissance de plus de 300 entreprises dans l'Ouest canadien et d'offrir une formation à 100 entrepreneurs noirs en Alberta.

Citations

« Dans une économie florissante, chacun a les mêmes possibilités de participer et de prospérer. Les défis supplémentaires posés par la pandémie de COVID-19 ont entraîné davantage d'obstacles pour les entreprises, en particulier celles qui sont déjà confrontées à des obstacles. Les investissements stratégiques de notre gouvernement par l'entremise du Fonds national pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires permettront aux organisations dirigées par des personnes noires, aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises noirs de créer des emplois de qualité et de réussir. Il s'agit d'un investissement judicieux dans notre économie, dans nos collectivités et dans notre société, qui garantit que personne ne soit exclu. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les entreprises dirigées par des personnes noires se sont heurtées à d'importants obstacles pour ce qui est d'accéder aux moyens traditionnels de croissance et de soutien. Les investissements d'aujourd'hui permettront à nos collectivités dynamiques, grandes et petites, de contribuer à une économie canadienne plus inclusive, plus juste et plus prospère, aujourd'hui et pour les générations futures. »

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, des Petites Entreprises et du Développement économique

« L'investissement de notre gouvernement dans les organisations dirigées par des personnes noires en Alberta est une bonne décision pour que notre économie fonctionne au profit de tous les Canadiens. Cet investissement dans les entrepreneurs noirs de l'Ouest contribuera à établir les bases d'un changement durable et significatif. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Notre gouvernement investit dans la viabilité à long terme des entreprises appartenant à des Noirs dans l'Ouest. Ces investissements contribueront à uniformiser les règles du jeu et permettront aux entreprises appartenant à des Noirs de croître, d'être concurrentielles et de prospérer. Je me réjouis à l'idée de voir les résultats à long terme de ce programme en Alberta et dans l'Ouest canadien. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« L'accès au capital est un facteur clé pour la plupart des entreprises, en particulier pour les PME. C'est pourquoi nous avons fait de notre offre principale un soutien au réseau d'entreprises avec des services de conseil en crédit. Il y a des occasions à saisir; changez votre façon de voir le monde des affaires, voyez grand et foncez! »

- Popoola Akande, président de Canadian Imperial Advantage

« À la BIPOC Foundation, notre mandat et notre mission consistent à être un catalyseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les communautés noires et racialisées de l'Ouest canadien. Notre objectif est de faire progresser l'égalité raciale, l'égalité des sexes et l'autonomisation tout en sensibilisant les gens pour éliminer la discrimination envers les personnes noires et la marginalisation des Autochtones. Le programme d'accélération Black Founders Hub offrira aux entreprises défavorisées, aux jeunes entreprises de technologie et aux entreprises en expansion dirigées par des personnes noires des services de formation, et de mentorat, des ressources éducatives, des possibilités commerciales, ainsi que des possibilités de coopération et de représentation, comblant ainsi les lacunes de l'écosystème économique, comme en témoigne le faible nombre d'entreprises dirigées par des personnes noires dans la région. »

- Clement Esene, directeur général de la BIPOC Foundation

Les faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) est un partenariat entre le gouvernement du Canada , des organismes commerciaux dirigés par des personnes noires, des établissements postsecondaires et autres établissements d'enseignement agréés et des institutions financières. Ce programme comprend

, des organismes commerciaux dirigés par des personnes noires, des établissements postsecondaires et autres établissements d'enseignement agréés et des institutions financières. Ce programme comprend jusqu'à 104,7 millions de dollars pour le Fonds pour l'écosystème, y compris 51,7 millions de dollars du budget de 2021;



jusqu'à 291 millions de dollars pour le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, fonds qui accorde des prêts d'un montant maximal de 250 000 dollars aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs noirs;

aux propriétaires d'entreprises et aux entrepreneurs noirs;

jusqu'à 6,5 millions de dollars pour le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires qui mènera des recherches qualitatives et quantitatives, collectera des données sur l'état de l'entrepreneuriat des communautés noires au Canada et permettra de cerner les obstacles au succès des entrepreneurs noirs ainsi que les perspectives de croissance.

et permettra de cerner les obstacles au succès des entrepreneurs noirs ainsi que les perspectives de croissance. Avec PrairiesCan, les agences de développement régional du Canada offrent le Fonds national pour l'écosystème dans différentes régions du pays et collaborent avec des organisations partenaires désignées pour faciliter la mise en place de leurs services.

offrent le Fonds national pour l'écosystème dans différentes régions du pays et collaborent avec des organisations partenaires désignées pour faciliter la mise en place de leurs services. L'Ouest a connu la croissance la plus rapide de la population noire du Canada , sa taille ayant presque triplé depuis 1996.

, sa taille ayant presque triplé depuis 1996. Février est le Mois de l'histoire des Noirs, une occasion d'en apprendre davantage sur les nombreuses et importantes contributions que les Canadiens noirs et leurs communautés des Prairies et d'ailleurs ont apportées à l'histoire et à la croissance de notre pays.

