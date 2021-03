Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, ont annoncé l'achèvement de travaux d'amélioration d'infrastructures fédérales d'une valeur de 10 M$, ainsi que l'octroi d'un financement de près de 600 000 $ pour soutenir les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'investissement dans les technologies écologiques au parc national et lieu historique national Kejimkujik.

Grâce au Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales, Parcs Canada aura bientôt terminé la rénovation des installations destinées aux visiteurs du parc national. En 2021, les visiteurs du parc pourront donc profiter des améliorations apportées au terrain de camping de la baie Jeremy, dont de nouveaux blocs sanitaires non genrés à accès universel, une nouvelle station de traitement de l'eau, des services d'égout et d'électricité réaménagés et cinq nouvelles unités d'hébergement. De plus, un tout nouveau sentier polyvalent vient ajouter 6 km de sentiers au réseau du parc.

Parallèlement, par l'entremise du Fonds pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor, le gouvernement du Canada investit un montant additionnel de 589 400 $ pour appuyer l'installation d'un système de panneaux solaires d'une capacité de 100 kW, qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre du parc d'environ 17 %. L'électricité consommée par les campeurs du terrain de camping de la baie Jeremy proviendra entièrement du système solaire photovoltaïque qui générera 100 kW d'énergie renouvelable annuellement par l'entremise d'un compteur d'énergie net de Nova Scotia Power. Pendant la durée de vie de ce projet, Parcs Canada réduira donc ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 3 300 tonnes, ce qui équivaut environ au retrait de 1 035 voitures de la circulation pendant un an.

Les parcs nationaux du Canada sont un refuge pour la faune et les humains. L'investissement dans ces sites contribue à la santé de notre patrimoine naturel et à la création d'emplois dans nos collectivités, tout en permettant d'offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes de haute qualité partout au pays. Le gouvernement du Canada s'efforce de rendre ses activités carboneutres d'ici 2050 afin de créer un avenir plus propre et plus sain pour la population canadienne.

« Les Néo-Écossais sont tellement chanceux d'avoir le parc national et lieu historique national Kejimkujik dans leur cours. Lorsque nous aurons passé au travers de cette pandémie, nous sommes tous impatients d'accueillir à nouveau les visiteurs de partout dans le monde pour faire l'expérience du plein air et en apprendre sur le patrimoine canadien. Ces investissements importants que fait notre gouvernement dans l'infrastructure écologique aidera à s'assurer que ce parc continue d'offrir aux gens de la Nouvelle-Écosse et aux visiteurs de partout sur la planète, une expérience durable, sécuritaire et époustouflante pour de nombreuses décennies. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de South Shore--St. Margarets, Nouvelle-Écosse

« Je me réjouis que le Fonds pour un gouvernement vert aide le parc national et lieu historique national Kejimkujik à contribuer aux efforts du Canada pour atteindre sa cible carbone net zéro d'ici 2050. Ces investissements contribuent à l'atteinte de l'engagement des émissions net zéro de la stratégie renouvelée pour un gouvernement vert, et rappelle aux utilisateurs des parcs et à l'ensemble de la population canadienne, l'importance cruciale de prendre rapidement des mesures pour lutter contre les changements climatiques. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Président du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Le parc national et lieu historique national Kejimkujik est le seul lieu géré par Parcs Canada qui soit à la fois désigné parc national et lieu historique national.

Le Fonds pour un gouvernement vert (FGV) est une part importante du plan climatique canadien et contribue aux efforts du Canada pour atteindre et même surpasser les cibles de l'accord de Paris pour 2030. Le Fonds promeut et déploie des approches novatrices pour réduire les gaz à effet de serre (GES), en plus de financer des projets de réduction des émissions de GES des ministères et des organismes fédéraux.

, Achats et ventes. L'échéancier du projet sera fixé lorsque le contrat sera octroyé au printemps 2021. Le début des travaux est prévu pour l'été leur achèvement pour l'été 2022. Dans le but de permettre aux visiteurs de prendre connaissance des mesures les plus récentes concernant la COVID-19, les réservations des emplacements de camping dans les sites gérés par Parcs Canada débuteront en avril plutôt qu'en janvier. Il sera possible de réserver un emplacement au parc national et lieu historique national Kejimkujik dès le 23 avril 2021, à 8 h (HAA), en visitant le www.reservation.pc.gc.ca ou en téléphonant au 1-888-737-3783. Nous demandons aux visiteurs de planifier leur séjour et de vérifier les services offerts en parcourant notre page Camping dans le contexte de la COVID-19.

Fiche d'information : Parc national et lieu historique national Kejimkujik - Financement de projets relatifs à l'énergie solaire et achèvement de projets d'infrastructures

