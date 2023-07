OTTAWA, ON, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le secteur en pleine croissance des technologies propres offre au gouvernement du Canada une formidable occasion de soutenir la création d'emplois intéressants pour les jeunes Canadiens et de les préparer à réussir dans l'économie propre de demain.

Aujourd'hui, l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, accompagné de l'employeur BioTalent Canada, spécialisé dans les sciences et l'ingénierie, a annoncé, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, que 581 emplois dans le domaine de la recherche scientifique sont maintenant accessibles aux jeunes diplômés canadiens de l'enseignement postsecondaire dans le cadre du programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes.

Le programme a retenu quatre entreprises qui permettront à des diplômés de l'enseignement postsecondaire de tout le Canada, pour 2023-2025, d'obtenir un stage dans les secteurs des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques environnementales (STIM). Il s'agit des entreprises suivantes : BioTalent Canada, Clean Foundation, Collèges et instituts Canada, et ECO Canada. En partenariat avec le gouvernement du Canada, ces entreprises permettront à 581 jeunes diplômés d'œuvrer auprès d'employeurs, ce qui donnera la chance aux diplômés d'acquérir une expérience inestimable et de travailler activement dans leur domaine de connaissances spécialisées, tandis que les organisations qui les auront embauchés bénéficieront de leur énergie, de leurs idées et de leurs approches nouvelles.

Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes offre aux employeurs un financement pouvant atteindre 25 000 dollars à titre de subvention salariale, et jusqu'à 5 000 dollars pour soutenir des services, comme le développement des compétences et la formation, pour chaque stagiaire embauché. Les stagiaires acquerront une expérience de travail dans les secteurs de l'environnement et des technologies propres pendant 6 à 12 mois. L'employeur et le stagiaire doivent tous deux satisfaire aux critères d'admissibilité pour bénéficier de la subvention salariale.

Les jeunes âgés de 15 à 30 ans et diplômés d'un établissement d'enseignement postsecondaire peuvent devenir stagiaires dans le cadre de ce programme, en particulier ceux qui peuvent être confrontés à des obstacles complexes à l'emploi. Les diplômés intéressés peuvent visiter le site Web du programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes afin de se renseigner davantage à propos du programme et du processus pour présenter une candidature à titre de stagiaire pour l'une des quatre organisations prestataires.

En créant des occasions partout au Canada, le gouvernement du Canada permet à une nouvelle génération de jeunes scientifiques de construire leur carrière dans leur domaine de spécialisation, tout en augmentant la capacité de recherche et d'innovation du pays. Ces deux éléments sont essentiels à la transition du Canada vers une économie carboneutre, forte et inclusive pour tous.

Citations

« Les jeunes qui commencent leur carrière dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques apportent une toute nouvelle perspective à la résolution de problèmes et à l'innovation dans un lieu de travail. Ces diplômés sont désireux de contribuer aux solutions qui apporteront des changements à notre environnement, des changements qui sont absolument nécessaires pour freiner l'impact du réchauffement planétaire. En soutenant ce programme de stages pour nos futurs scientifiques, nous créons de nouvelles voies vers une planète plus saine et une économie forte. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Lorsqu'ils sont outillés pour réussir leur carrière dans l'ingénierie des technologies propres et la recherche scientifique, les nouveaux scientifiques du Canada contribuent par des idées novatrices et des percées afin de répondre aux problèmes les plus urgents de notre époque - le défi de la préservation de la biodiversité et la crise mondiale de l'augmentation des températures. Alors que nous travaillons tous pour atteindre l'objectif d'un avenir carboneutre au Canada, les stages spécialisés en sciences permettront aux innovateurs de changer les choses. »

- L'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« La réalisation des objectifs du Canada en matière de protection, de conservation et de restauration de l'environnement dépend des efforts déployés par des organisations et des personnes remarquables. Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes constitue un élément important de notre travail visant à offrir des occasions d'emploi importantes qui feront en sorte que ces efforts amélioreront l'environnement de tous les Canadiens, pour des générations à venir. »

- L'honorable David McGuinty, C.P., député d'Ottawa-Sud

« Le programme de stages Horizons sciences pour les jeunes est un élément important de nos efforts visant à faire participer les jeunes Canadiens à des activités de protection, de conservation et de restauration de l'environnement. Ce financement soutiendra l'important travail des jeunes et des organisations, comme BioTalent, partout au Canada dans leurs efforts pour offrir aux jeunes une expérience de travail enrichissante, et il me tarde de voir ce qu'ils vont accomplir. »

- Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre

Faits en bref

Le programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes est en place depuis plus de vingt-cinq ans et a offert plus de 8 000 possibilités de stages à des jeunes au Canada . Le programme de stages Horizons sciences pour les jeunes est mis en œuvre avec l'aide d'organismes tiers indépendants.

. Le programme de stages Horizons sciences pour les jeunes est mis en œuvre avec l'aide d'organismes tiers indépendants. Les organismes de prestation ont été choisis par Environnement et Changement climatique Canada à la suite d'un appel de propositions. Pour le cycle 2023-2025, ces organisations sont les suivantes :

à la suite d'un appel de propositions. Pour le cycle 2023-2025, ces organisations sont les suivantes : BioTalent Canada,



Clean Foundation (en anglais seulement),



Collèges et instituts Canada ,

,

ECO Canada

Le financement du programme Horizons Sciences fait partie d'un investissement de 301,4 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada . En 2023-2024, Horizons Sciences reçoit 18,6 millions de dollars pour fournir un accès à l'emploi à des jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi.

