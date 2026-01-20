Le gouvernement du Canada finance le projet d'agrandissement de l'Art Gallery of Hamilton.

HAMILTON, ON, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les espaces culturels resserrent les liens au cœur des communautés en offrant aux gens des lieux où apprécier les œuvres d'art qui célèbrent notre identité et notre patrimoine, tout en stimulant notre économie.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, a annoncé l'octroi d'un appui financier de 950 000 $ à l'Art Gallery of Hamilton. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette somme, allouée dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, sera affectée à la première phase du projet d'agrandissement de l'Art Gallery of Hamilton qui jette les bases d'importantes rénovations de l'espace actuel du musée. Grâce à ces améliorations, le musée pourra demeurer un centre culturel dynamique pour Hamilton et les environs.

Les rénovations prévues comprennent l'ajout de quatre étages dans la partie sud du bâtiment qui abriteront une nouvelle salle d'exposition permanente, un plus grand espace d'entreposage pour les collections et une nouvelle entrée principale qui améliorera la circulation et l'accessibilité des visiteuses et visiteurs. La salle d'exposition permanente du musée sera agrandie de 70 %, tandis qu'une nouvelle salle d'exposition de près de 745 mètres carrés sera ajoutée. Ces améliorations permettront au musée d'exposer une plus grande partie de sa collection et d'accueillir des expositions plus importantes et plus diversifiées.

Grâce à ces rénovations, qui lui permettront d'offrir davantage d'occasions de découvrir l'art et la culture aux résidants et visiteurs de la région, l'Art Gallery of Hamilton prévoit faire grimper son achalandage à 300 000 personnes par année.

Ce projet reflète l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les arts, le patrimoine et la culture pour l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« En contribuant à cette importante expansion de l'Art Gallery of Hamilton, nous réalisons un investissement significatif dans la revitalisation d'un espace culturel qui met en valeur la créativité et le talent canadiens. Le renforcement de grandes institutions comme celle-ci permet non seulement de soutenir les artistes et les travailleurs culturels, mais aussi de favoriser la croissance économique et le dynamisme de la communauté. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'Art Gallery of Hamilton est une source de fierté pour notre ville et un lieu où les gens se réunissent pour découvrir l'art et la culture. Cet investissement est une étape importante vers la création d'un espace plus innovant, plus inclusif et plus accessible pour tous les membres de notre communauté. Je suis ravie de voir ce projet avancer et je sais qu'il bénéficiera aux Canadiennes et Canadiens pendant de nombreuses années. »

- Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

« L'Art Gallery of Hamilton remercie chaleureusement le gouvernement du Canada qui, par l'entremise de son Fonds du Canada pour les espaces culturels, a investi dans deux des plus importants biens publics de la ville : la collection d'envergure nationale du musée qui renferme des œuvres canadiennes, autochtones et internationales, et l'édifice qui l'abrite. Cet investissement nous aidera à préserver cette collection pendant longtemps, au profit des générations à venir. Le financement fédéral est essentiel au maintien de la collection de l'Art Gallery of Hamilton, la troisième plus grande en Ontario et l'une des cinq plus importantes sur le plan culturel au Canada. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien continu, grâce auquel nous pourrons mieux servir nos nombreuses communautés et contribuer à la vie culturelle de cette ville, de cette province et de ce pays pour les années à venir. »

- Shelley Falconer, présidente-directrice générale, Art Gallery of Hamilton

Les faits en bref

Fondée en 1914, l'Art Gallery of Hamilton est l'une des principales institutions artistiques du Canada et le plus grand musée dans le Sud-Ouest de l'Ontario. Abritant une collection permanente réputée de plus de 10 000 pièces, le musée présente des œuvres d'art canadiennes historiques et contemporaines ainsi que des œuvres d'art internationales. Par l'entremise d'expositions, de programmes pédagogiques et de partenariats communautaires, le musée encourage la créativité, le dialogue et la mobilisation culturelle.

