OTTAWA, ON, le 8 août 2022 /CNW/ - Le bien-être des animaux d'élevage ainsi que leurl traçabilité sont des éléments importants qui permettent aux consommatrices et consommateurs d'avoir confiance dans leurs aliments au Canada. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre près de 3 millions de dollars pour appuyer trois organisations nationales dans l'amélioration du bien-être et de la traçabilité des animaux au pays.

Grâce au financement accordé dans le cadre du programme Agri-assurance, ces organisations s'appuieront sur de nouvelles recherches pour mettre à jour les normes de l'industrie en matiere de soins et de manipulation des animaux et évalueront la technologie qui permet de retracer plus efficacement les animaux d'élevage en cas d'éclosion de maladie. Ces travaux soutiendront les normes les plus élevées en matière de soins des animaux. Les bénéficiaires sont les suivants :

Santé animale Canada , à Elora, en Ontario , recevra jusqu'à 2,9 millions de dollars pour mettre à jour les codes de pratiques nationaux pour le secteur de l'élevage, y compris le code pour le transport sans cruauté du bétail. Un code de pratiques pour le secteur de l'aquaculture visant les saumons, les truites et les ombles chevaliers d'élevage a également été élaboré et mis en place.

La confiance des consommateurs envers les produits d'élevage et de viande du Canada repose sur le système efficace de salubrité des aliments du pays. Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux productrices et producteurs les outils et les ressources dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des pratiques exemplaires dans leurs exploitations agricoles , et ce, afin d'améliorer le bien-être des animaux et de fournir à la population du Canada et du monde entier des aliments salubres et de qualité.

Citations

« Le dévouement des productrices et producteurs canadiens envers le bien-être des animaux d'élevage fait la renommée mondiale de notre système de production de viande bovine. En améliorant nos pratiques et nos normes liées aux systèmes de suivi, les consommateurs peuvent être rassurés que notre système alimentaire respecte les exigences les plus élevées. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire

« Nous sommes heureux de continuer à travailler en collaboration avec l'industrie, le gouvernement, les vétérinaires et les professionnels du bien-être animal pour poursuivre l'élaboration des codes de pratiques par l'intermédiaire du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage, une division de Santé animale Canada. L'élaboration concertée fondée sur des données probantes est la pierre angulaire de la création et de la mise à jour des codes, et nous sommes heureux de diriger ce projet dans sa dernière année de financement. »

- Dre Melanie Barham, directrice générale de Santé animale Canada

« L'un des mandats de l'Agence canadienne d'identification du bétail (ACIB) est d'adopter les nouvelles technologies qui ont le potentiel de faire progresser la traçabilité du bétail, comme la technologie à onde décimétrique. Nous avons commencé par un examen de son application actuelle dans le secteur de l'élevage et nous améliorons maintenant notre base de données pour répondre aux besoins des producteurs qui utilisent déjà cette technologie. L'ACIB est reconnaissante d'avoir reçu un financement pour soutenir ces deux initiatives. »

- Anne Brunet-Burgess, Agence canadienne d'identification du bétail

« Cette importante contribution financière a permis au CCTOV de réunir un groupe représentant les producteurs de volailles, les éleveurs, les couvoirs, les vétérinaires, les universitaires, les détaillants et les représentants des associations de protection des animaux. Ensemble, ce groupe a examiné le programme de soins aux animaux des couvoirs canadiens, s'est assuré qu'il était conforme au code de pratiques et a favorisé la conformité dans tout le secteur des couvoirs du Canada. »

- Jean-Michel Laurin, président et directeur général, Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles

Les faits en bref

Le Code de pratique canadien est une directive nationale élaborée par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage pour les soins et la manipulation des animaux d'élevage. Il comprend des exigences et des recommandations relatives à l'eau et à la nutrition, à la gestion de l'environnement, au logement, à la manipulation et au transport. Le code est fondé sur les observations des producteurs, des transformateurs, des chercheurs, des gouvernements, des vétérinaires, des représentants de services alimentaires et du commerce de détail ainsi que des organismes de protection des animaux.

pratique canadien est une directive nationale élaborée par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage pour les soins et la manipulation des animaux d'élevage. Il comprend des exigences et des recommandations relatives à l'eau et à la nutrition, à la gestion de l'environnement, au logement, à la manipulation et au transport. Le code est fondé sur les observations des producteurs, des transformateurs, des chercheurs, des gouvernements, des vétérinaires, des représentants de services alimentaires et du commerce de détail ainsi que des organismes de protection des animaux. Le programme Agri-assurance est une initiative fédérale dotée d'un budget maximal de 74 M $ qui vise à favoriser la confiance du public en aidant le secteur à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils permettant de formuler des allégations crédibles, pertinentes et vérifiables sur la santé, la salubrité et la qualité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens et sur la manière dont ils sont produits ou fabriqués.

Liens connexes

