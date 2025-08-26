BURNABY, BC, le 26 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars pour soutenir le projet énergétique Waste-to-Energy District de Metro Vancouver. Le secrétaire parlementaire était accompagné de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que de Mike Hurley, président du conseil d'administration de Metro Vancouver, et de Sarah Kirby-Yung, présidente du Zero Waste Committee de Metro Vancouver.

L'installation de valorisation énergétique des déchets de Burnaby est un élément essentiel de l'approche adoptée par Metro Vancouver pour assurer la gestion des déchets résiduels et la récupération de l'énergie. Elle captera la vapeur générée par ses activités existantes afin de fournir du chauffage et de l'eau chaude à plus de 50 000 foyers dans le Grand Vancouver. Ce projet devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de jusqu'à 70 000 tonnes par an et s'harmoniser avec les objectifs de Metro Vancouver de créer une région résiliente et durable. De plus, il contribuera à réduire les coûts de chauffage pour les résidents.

Les investissements dans des projets comme Waste-to-Energy District sont emblématiques du travail du Canada visant à réduire la pollution et à construire des collectivités résilientes tout en réduisant les coûts en énergie pour la population canadienne et en créant des possibilités économiques.

Citations

« Appuyer le Greater Vancouver Sewerage and Drainage District dans ses efforts pour trouver des solutions climatiques pour la communauté du Grand Vancouver démontre que la lutte contre les changements climatiques va de pair avec la création de collectivités résilientes, la réduction des coûts énergétiques et la croissance de notre économie. »

- Wade Grant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada a le potentiel de devenir un chef de file dans le domaine de l'énergie propre. Des projets comme celui-ci dans le Grand Vancouver montrent comment l'innovation et les technologies vertes peuvent changer les choses pour les collectivités. En soutenant des projets comme celui-ci, notre gouvernement réduit les émissions tout en assurant la création d'une économie forte et propre pour les années à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Grand Vancouver montre la voie dans le domaine de l'innovation et des technologies vertes. Cet investissement dans ce projet de valorisation énergétique des déchets contribue à la production d'énergie propre et à la réduction des émissions pour bâtir des collectivités plus saines et plus durables pour les générations à venir. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Une fois terminé, il s'agira du plus grand système énergétique de quartier à faibles émissions de carbone en Amérique du Nord. Ce projet nous donne l'occasion d'innover et de faire profiter la collectivité dans le cadre de notre démarche zéro déchet. En ajoutant un système énergétique de quartier, nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre et exploiterons la chaleur produite par l'installation de valorisation énergétique des déchets pour fournir de l'eau et du chauffage à des dizaines de milliers de foyers. »

- Mike Hurley, président du conseil d'administration de Metro Vancouver

« Nous sommes reconnaissants de ce soutien financier qui nous aidera à tripler le potentiel de récupération énergétique de notre installation de valorisation énergétique des déchets, comparativement à la production d'électricité seule. Le système fournira de l'eau chaude par l'intermédiaire d'un réseau de tuyauterie souterraine aux lotissements voisins, ce qui permettra de réduire considérablement leur dépendance au gaz naturel, ainsi que les coûts et les émissions de gaz à effet de serre. »

- Sarah Kirby-Yung, présidente du Zero Waste Committee de Metro Vancouver

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone fait partie des plans du Canada sur la croissance propre et l'action climatique. Il comprend quatre volets : le Fonds du leadership, le Fonds du défi, le Fonds du leadership autochtone et le Fonds de préparation à la mise en œuvre.

sur la croissance propre et l'action climatique. Il comprend quatre volets : le Fonds du leadership, le Fonds du défi, le Fonds du leadership autochtone et le Fonds de préparation à la mise en œuvre. Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone investit dans des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et conduisent à une croissance propre. Il aide un large éventail de bénéficiaires, comme Metro Vancouver, à adopter des technologies éprouvées à faibles émissions de carbone, plus efficaces et novatrices. Le Fonds du défi aide divers types d'organismes à adopter des technologies éprouvées à faibles émissions de carbone pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

En mars 2025, 48 projets avaient été réalisés au Canada grâce au soutien de 73 millions de dollars du Fonds du défi. Ces investissements contribuent à la croissance propre.

grâce au soutien de 73 millions de dollars du Fonds du défi. Ces investissements contribuent à la croissance propre. Le Grand Vancouver est un chef de file nord-américain en matière de réduction des déchets et de recyclage, avec un taux de recyclage de 65 %, soit deux fois la moyenne canadienne.

L'installation de valorisation énergétique des déchets de Burnaby est un élément clé de l'approche du Grand Vancouver en matière de gestion des déchets résiduels, offrant une option rentable qui permet également de récupérer de l'énergie.

est un élément clé de l'approche du Grand Vancouver en matière de gestion des déchets résiduels, offrant une option rentable qui permet également de récupérer de l'énergie. L'installation gère environ le quart des besoins d'élimination des déchets de la région chaque année, fournissant suffisamment d'électricité pour alimenter 16 000 foyers.

Les émissions de l'installation de valorisation énergétique des déchets sont très faibles et ont diminué au fil du temps grâce aux mises à niveau technologiques. Les émissions de l'installation sont étroitement surveillées et publiées ouvertement en temps réel en ligne, en plus d'être signalées aux organismes de réglementation.

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Relations avec les médias de la région métropolitaine de Vancouver, [email protected]