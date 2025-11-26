GATINEAU, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que des responsables du Service météorologique du Canada d'Environnement et Changement climatique Canada tiendront une séance d'information et un point de presse pour discuter d'une importante tempête hivernale attendue en Ontario et au Québec.

Le tout se déroulera sur Zoom. Après la séance d'information, les journalistes pourront poser des questions. Il sera possible de citer les interventions, et le point de presse pourra être enregistré.

Veuillez noter qu'en raison du haut volume prévu de demandes de la part des journalistes sur le sujet, ce sera la seule occasion pour eux d'échanger avec nos météorologues de sensibilisation aux alertes sur les conditions météo prévues le mercredi 26 novembre 2025 en Ontario et au Québec.

Activité : Séance d'information et point de presse (bilingues) Date : Le mercredi 26 novembre 2025 Heure : 14 h (HNE) Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, veuillez cliquer sur le lien vers Zoom.

Remarque : Une fois sur Zoom, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]