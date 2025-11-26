GATINEAU, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Lors d'épisodes de temps violent, les Canadiens et les Canadiennes ont besoin de renseignements météorologiques à jour pour planifier leur journée et se protéger. Environnement et Changement climatique Canada assure ce service essentiel en diffusant des alertes météo jour et nuit afin d'aider la population à suivre l'évolution des conditions et à rester en sécurité en cas de danger.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada a annoncé une mise à jour importante à son programme national d'alertes météo pour rendre les renseignements météorologiques plus clairs pour la population canadienne. Un nouveau système par code de couleur permettra de comprendre en un coup d'œil la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes et les risques prévus. Ce nouveau système s'inscrit dans la modernisation continue de notre programme de prévisions publiques et est en phase avec les meilleures pratiques mondiales, notamment celles promues par l'Organisation météorologique mondiale.

À chaque type d'alerte météo (avertissements, avis et veilles) s'ajoute maintenant une couleur, passant du jaune à l'orange, puis au rouge, afin d'indiquer la gravité du phénomène météorologique.

Les alertes jaunes sont les plus courantes. Elles sont transmises lorsque des conditions météo dangereuses pourraient entraîner des dommages, des perturbations ou des effets sur la santé. Les répercussions sont généralement modérées, localisées et/ou de courte durée.

sont les plus courantes. Elles sont transmises lorsque des conditions météo dangereuses pourraient entraîner des dommages, des perturbations ou des effets sur la santé. Les répercussions sont généralement modérées, localisées et/ou de courte durée. Les alertes orange sont moins courantes. Elles sont diffusées lorsque des conditions météo violentes entraîneront probablement d'importants dommages, d'importantes répercussions ou d'importants effets sur la santé. Les répercussions pourraient être majeures, généralisées et/ou durer quelques jours.

sont moins courantes. Elles sont diffusées lorsque des conditions météo violentes entraîneront probablement d'importants dommages, d'importantes répercussions ou d'importants effets sur la santé. Les répercussions pourraient être majeures, généralisées et/ou durer quelques jours. Les alertes rouges sont rares. Elles sont émises lorsque des conditions météo très dangereuses et posant possiblement un danger pour la vie entraîneront des dommages et des perturbations extrêmes. Les répercussions peuvent être considérables, généralisées et de longue durée.

Pour produire des alertes basées sur les impacts, les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada utiliseront une nouvelle matrice de couleurs d'alerte. Ils combineront les plus récentes données atmosphériques (fondées sur les modèles météorologiques, les observations en temps réel et la confiance dans les prévisions) avec des nouveaux guides qui les aideront à décrire les impacts des conditions météo sur les personnes, les biens et les collectivités.

Pour obtenir les dernières prévisions et les alertes météo de temps violent, il suffit de consulter le site Canada.ca/Meteo ou de télécharger l'application mobile MétéoCAN, qui est gratuite sur les appareils Android et iOS.

En tant que source officielle pour les prévisions et les alertes météo au Canada, Environnement et Changement climatique Canada modernise le programme de prévisions publiques afin de mieux servir la population canadienne. Au cours de l'année à venir, le Ministère lancera une série d'initiatives visant à améliorer les alertes de temps violent, à ajouter plus de contexte aux prévisions quotidiennes et aux répercussions attendues, et à allonger la période couverte par les prévisions concernant les potentiels phénomènes météorologiques extrêmes, afin que la population dispose des renseignements météorologiques les plus précis possibles lorsqu'elle en a le plus besoin.

Citations

« Nous continuons de faire face à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus graves au Canada. Il est donc plus important que jamais que la population canadienne ait accès à des alertes météo claires, précises et faciles à comprendre. En améliorant la façon dont le temps violent est communiqué, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes à mieux comprendre les impacts potentiels du phénomène en question et à se préparer en conséquence, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées sur comment et quand ils doivent se protéger, protéger leurs proches et protéger leurs biens. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gens de partout au pays ont besoin d'alertes fiables et à jour, ainsi que des connaissances nécessaires pour agir lorsque des ouragans, des feux de forêt ou d'autres urgences causées par le climat menacent leur collectivité. En renforçant notre programme national d'alertes météo, nous veillons à ce que la population obtienne des renseignements clairs et fiables afin de se préparer, de s'adapter et de rester en sécurité, peu importe le phénomène météorologique qui les menace. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Faits en bref

Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle des alertes de temps violent au pays.

Les alertes météo peuvent servir à signaler un large éventail de dangers, notamment en cas d'orages, de pluie ou de neige, de poudrerie, de vent ou de chaleur.

Il peut arriver que plusieurs alertes météo soient en vigueur simultanément dans un même secteur. La priorité sera alors accordée en fonction de la couleur des alertes, celles associées aux phénomènes les plus violents étant affichées en premier.

La transition vers des alertes météo par code de couleur aide la population à non seulement savoir la météo qu'il fera , mais également à comprendre ses répercussions .

, mais également à comprendre ses . À titre de référence, voici des phénomènes météorologiques passés classés « rouges » : la tempête de verglas de 1998 en Ontario et au Québec ayant provoqué l'effondrement de pylônes électriques; la tempête de neige monstre à St. John's, à Terre-Neuve, en 2020, qui a enseveli la ville; la rivière atmosphérique de 2021 en Colombie-Britannique, qui a sévèrement endommagé diverses autoroutes.

Les changements climatiques ont un impact sur la fréquence, la durée et l'intensité des aléas et des catastrophes causés par le climat au Canada et partout dans le monde.

