Le gouvernement du Canada investit dans Habitat pour l'humanité Canada afin de soutenir la construction et la réparation de logements abordables

PETERBOROUGH, ON, le 13 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, notre gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir 32,4 millions de dollars sur trois ans (2019-2021) dans Habitat pour l'humanité Canada et ses organismes affiliés.

Grâce à cet engagement du FNCIL, initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et au travail d'Habitat pour l'humanité et de ses organismes affiliés, environ 405 nouveaux logements seront créés et autour de 105 logements seront réparés et rénovés, ce qui soutiendra des familles à faible revenu dans des collectivités de chaque province et territoire du Canada. Ces logements atteindront les cibles du FNCIL en matière d'accessibilité et d'efficacité énergétique et profiteront à différentes populations vulnérables, dont les mères monoparentales, les Autochtones, les personnes handicapées et les aînés.

La première année de cet engagement du FNCIL, il est prévu que les fonds seront affectés dans neuf provinces et un territoire pour soutenir la création de 135 nouveaux logements et la réparation d'environ 56 logements existants. Durant cette première année, Habitat pour l'humanité Peterborough recevra un financement pouvant atteindre 3 183 250 $ destiné à la création de 35 logements dans le cadre de son projet de Leahy's Lane - un immeuble unique de 41 copropriétés respectant les normes de conception universelle. Cet ensemble de logements collectifs, le plus grand qui aura été construit par Habitat pour l'humanité Peterborough, servira de modèle pour d'autres organismes d'Habitat au pays.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à moderniser des logements, tant des maisons individuelles que des logements collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et des donateurs, Habitat aide les familles à bâtir leur propre logement et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, à la mesure de leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

« Notre gouvernement s'emploie à aider les personnes qui en ont besoin. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'investir dans Habitat pour l'humanité Canada. Grâce à ses efforts, des centaines de familles au Canada réaliseront leur rêve d'être propriétaires d'une habitation. En investissant dans ce projet, nous nous rapprochons de l'objectif ambitieux que s'est donné notre gouvernement dans la Stratégie nationale sur le logement : créer 125 000 nouveaux logements et combler les besoins en logement de 530 000 familles. » - L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce partenariat avec le gouvernement du Canada et la SCHL. Cet investissement accroîtra considérablement les possibilités pour Habitat d'étendre et de faire progresser son programme dans les collectivités d'un peu partout au Canada. La collaboration étant la clé de notre réussite, nous aurons besoin du soutien des bénévoles, des donateurs, des sociétés et de la collectivité. Grâce à ce financement, nous pourrons aider les familles à surmonter les obstacles qui les empêchent d'acheter un logement abordable et nous les aiderons à mener une vie plus saine et plus stable financièrement. Nous savons que les résultats de notre programme suscitent des changements durables et profonds dans la vie des gens. Maintenant, grâce à cet investissement du gouvernement du Canada, nous pouvons plus que jamais aider les Canadiens ayant besoin d'un logement abordable. » - Mark Rodgers, président et chef de la direction, Habitat pour l'humanité Canada

« Nous entamons ce projet de construction novateur en étant remplis d'enthousiasme et d'espoir pour l'avenir de la propriété résidentielle abordable dans notre collectivité. Grâce au soutien du gouvernement du Canada et de la SCHL, cet ensemble transformera la vie de 41 ménages à Peterborough et sera source de vitalité, de stabilité et d'autonomie. » - Sarah Burke, directrice générale d'Habitat pour l'humanité, région de Peterborough et de Kawartha



« La demande de logements à Peterborough étant extrêmement élevée, je suis très heureuse de voir le projet de Leahy's Lane aller de l'avant. Habitat Peterborough fait un travail formidable. Cet ensemble novateur aura d'importantes retombées positives pour notre collectivité. » - Diane Therrien, mairesse de Peterborough

En 2019, les fonds serviront à soutenir la création de 135 nouveaux logements et la réparation d'environ 56 logements existants. Parmi les logements neufs qui seront financés, 35 feront partie de l'ensemble Leahy's Lane de 41 unités à Peterborough .

41 unités à . L'immeuble de Leahy's Lane comptera 6 logements d'une chambre, 29 logements de deux chambres et 6 logements de trois chambres.

Tous les logements seront abordables et seront destinés à des ménages dont le revenu varie entre 20 000 $ (ou moins) et 50 000 $, selon la taille de la famille. Ce financement permettra à Habitat d'offrir des logements abordables à une plus grande diversité de familles et de personnes, notamment à des aînés.

Il y aura des arbres, des jardins et une petite allée couverte avec un banc sur la propriété, et l'immeuble sera doté d'un salon/salle de réception au premier étage.

La propriété donnera sur Parkhill Road East et sera située juste à côté d'un arrêt d'autobus.

Les copropriétés seront bien conçues et écoénergétiques, ce qui réduira le coût des services publics pour les familles.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques au pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme national sans but lucratif qui vise à bâtir un monde où chacun dispose d'un chez-soi abordable, décent et où il fait bon vivre. Habitat pour l'humanité mobilise les communautés afin d'aider les familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l'indépendance par le biais de l'accès à une propriété abordable. Grâce à l'aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 54 filiales locales œuvrant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde.

Pour plus d'information sur Habitat pour l'humanité Canada www.habitat.ca/fr

www.habitat.ca/fr Pour plus de faits saillants au sujet d'Habitat pour l'humanité Canada 2018 IMPACT

