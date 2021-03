OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Femmes et Égalité des genres Canada

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur la vie des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays, et les femmes et les filles sont particulièrement touchées. Le gouvernement du Canada s'assure de prendre en considération les effets disproportionnés de la pandémie sur différents groupes, dont les femmes et les filles, lors de la conception des politiques, de leur élaboration et de leur mise en œuvre. Les organismes de femmes offrent des programmes et des soutiens essentiels.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de York-Sud-Weston, annonce, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'octroi de 250 000 $ au Woman Abuse Council of Toronto (WomanACT) et de 205 752 $ au North York Women's Centre. Le financement en question servira à soutenir directement ces deux organismes en leur permettant d'accroître leur capacité de promouvoir des initiatives axées sur l'égalité entre les sexes dans leurs collectivités.

Les fonds octroyés vont aussi faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan stratégique de gestion axée sur les résultats en vue de redéfinir les processus et les systèmes organisationnels existants, en mettant l'accent sur les activités de documentation, d'analyse et d'évaluation des programmes de défense des droits et des programmes stratégiques de WomanACT. Ce financement contribuera à une plus grande égalité entre les sexes et à un Canada plus diversifié.

Les fonds aideront également le North York Women's Centre à élaborer et à mettre en œuvre un plan stratégique organisationnel, une stratégie de collecte de fonds et une stratégie de mobilisation des membres et des bénévoles, ainsi qu'à améliorer sa structure de gouvernance et sa viabilité. Les femmes et les filles seront plus à même de perfectionner leurs compétences et de participer pleinement à la société canadienne dans un environnement sécuritaire où elles disposeront de l'aide dont elles ont besoin.

Il y a plus de 250 organismes de femmes et d'organismes autochtones au service des femmes au Canada, dont WomanACT et le North York Women's Shelter, qui reçoivent du financement au titre du Fonds de renforcement des capacités de Femmes et Égalité des genres Canada. Ce financement fait partie des 100 millions de dollars annoncés dans le budget de 2018 pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

En investissant dans des organismes de femmes, le gouvernement du Canada contribue à faire en sorte que les femmes et les collectivités puissent prospérer, ce qui favorise une économie plus forte et plus juste pour toutes et tous.

Citations

« Les organismes de femmes nous aident à cheminer encore plus loin sur la voie d'un Canada fort, équitable et inclusif. Grâce notamment à l'investissement que nous annonçons aujourd'hui, ces organismes continueront de disposer des ressources nécessaires pour pouvoir soutenir celles qui en ont le plus besoin, ici même à York South Weston. Les organismes comme le Woman Abuse Council of Toronto et le North York Women's Centre contribuent au quotidien à rendre notre communauté plus forte et plus inclusive, et je leur suis reconnaissant de tout le travail qu'ils accomplissent sans relâche. Notre gouvernement est fier d'appuyer leurs initiatives, car nous réalisons toutes et tous que la réussite des femmes est garante de notre réussite collective. »



L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et député de York-Sud-Weston

« Grâce au soutien apporté par FEGC, WomanACT sera en mesure d'accroître sa capacité organisationnelle afin de redéfinir ses processus et ses systèmes, en mettant l'accent sur l'intégration des activités de documentation, d'analyse et d'évaluation à l'égard de l'ensemble de ses programmes et de ses initiatives de défense des droits. De cette manière, WomenACT pourra renforcer ses travaux de promotion du changement social et systémique dans le sens de l'égalité entre les sexes, ce qui sera à l'avantage de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, dans toute leur diversité ».



Harmy Mendoza, directrice générale, Woman Abuse Council of Toronto

« Ce sont les femmes qui ont ressenti le plus durement le contrecoup de la pandémie de COVID 19, ce qui rend le travail accompli par le North York Women's Centre plus important que jamais. Nous avons la capacité de nous adapter rapidement et efficacement afin de pouvoir poursuivre nos efforts en vue d'appuyer l'apport de changements systémiques qui favoriseront l'égalité des sexes, grâce notamment au soutien de Femmes et Égalité des genres Canada. La période que nous traversons est source d'une grande incertitude pour les femmes, de sorte que le plus important consiste à permettre aux femmes d'envisager pour elles mêmes un avenir positif et durable. Lorsque nous appuyons les femmes dans nos collectivités locales, nous faisons avancer la cause de l'égalité pour toutes et tous. »



Iris Fabbro, directrice générale, North York Women's Resource Centre

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a octroyé 100 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 à des organismes au service des femmes et des enfants victimes de violence fondée sur le sexe et a assoupli les programmes de financement existants. À ce jour, plus de 1 000 organismes au pays ont reçu de l'aide ayant permis de soutenir près de 800 000 personnes.

a octroyé 100 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 à des organismes au service des femmes et des enfants victimes de violence fondée sur le sexe et a assoupli les programmes de financement existants. À ce jour, plus de 1 000 organismes au pays ont reçu de l'aide ayant permis de soutenir près de 800 000 personnes. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser au Programme de promotion de la femme 160 millions de dollars sur cinq ans afin que d'autres mesures communautaires soient prises pour contrer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes et, parallèlement, reconnaître les diverses expériences liées à l'inégalité des genres partout au Canada et y remédier.

s'est engagé à verser au Programme de promotion de la femme 160 millions de dollars sur cinq ans afin que d'autres mesures communautaires soient prises pour contrer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes et, parallèlement, reconnaître les diverses expériences liées à l'inégalité des genres partout au et y remédier. Les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont atteint environ six millions de personnes en 2019- 2020, et ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, et de renforcer les capacités et la confiance dans le domaine du leadership.

ont atteint environ six millions de personnes en 2019- ont permis de réduire les obstacles dans les domaines de l'égalité économique et de la violence fondée sur le sexe, et de renforcer les capacités et la confiance dans le domaine du leadership. Le 11 février 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a annoncé un appel de propositions qui vise à fournir 100 millions de dollars aux organismes admissibles pour soutenir une réponse et une relance féministes après les répercussions de la pandémie, surtout pour les femmes sous-représentées.

