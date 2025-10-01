GATINEAU, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Les matières plastiques jouent un rôle important dans la vie de la population canadienne. Cependant, le système linéaire actuel - fabrication, utilisation et élimination des plastiques - n'est ni économiquement ni écologiquement durable. En 2016, la perte de débouchés économiques associée aux déchets plastiques au Canada était estimée à près de 8 milliards de dollars.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé plus de 3,4 millions de dollars pour soutenir des solutions de conception canadienne visant à réduire les déchets et la pollution plastiques, et à créer une économie circulaire verte, forte et résiliente à l'avantage de tous les Canadiens. En investissant dans des solutions d'ici et en favorisant l'innovation au pays, les entreprises canadiennes et les consommateurs canadiens auront accès à un plus grand choix de produits et de systèmes durables, contribuant ainsi à un environnement plus propre et plus sain.

Grâce à l'initiative visant à favoriser la mise en place d'une économie circulaire des plastiques au Canada, treize organisations canadiennes recevront plus de 1,8 million de dollars pour réaliser des projets visant à réduire la pollution et les déchets plastiques provenant des hôpitaux et du secteur du textile, et à avoir une meilleure idée des déchets plastiques issus du secteur de la construction. Les organisations bénéficiaires mettront également en œuvre des initiatives devant favoriser l'utilisation d'emballages réutilisables et rechargeables pour les aliments, les produits de soins personnels et les produits de nettoyage dans les épiceries, les restaurants et les magasins de détail, offrant ainsi à la population canadienne des options plus durables et abordables pour les articles de tous les jours. Ce financement aidera également à évaluer le coût économique des déchets et détritus de plastiques à usage unique, et à améliorer les données sur la fréquence à laquelle on trouve des produits en plastique dans l'environnement.

Près de 1,6 million de dollars supplémentaires seront accordés à deux autres projets visant à mettre au point des solutions novatrices de conception canadienne, notamment une gaine réutilisable devant remplacer la pellicule plastique à usage unique utilisée pour l'emballage des palettes, ainsi qu'une méthode améliorée pour trier les pellicules et les emballages souples en plastique. Le financement de ces projets provient des deux plus récents défis canadiens d'innovation sur les plastiques.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans les efforts continus du gouvernement du Canada pour réduire la pollution et les déchets plastiques et se diriger vers une économie circulaire des plastiques. Il montre encore une fois la volonté du gouvernement du Canada à créer une économie forte et résiliente pour tous, tout en protégeant la santé de la population canadienne et l'environnement.

Ce financement agit en complémentarité avec le récent appel de propositions visant à mieux comprendre les effets socioculturels et économiques des déchets et de la pollution plastiques sur les communautés autochtones, et à faire progresser les connaissances scientifiques pour éclairer les futures mesures contre la pollution plastique.

Citations

« Nous devons travailler ensemble pour remédier à la pollution plastique. L'innovation et les solutions ciblées sont essentielles pour garder les plastiques dans l'économie, mais loin de l'environnement - améliorant ainsi la circularité des plastiques au Canada. Nous sommes fiers de soutenir des solutions faites au Canada par des petites et moyennes entreprises, des organisations à but non lucratif, des chercheurs et d'autres acteurs afin de réduire les déchets et la pollution plastiques. Améliorer la façon dont nous fabriquons, utilisons et gérons les plastiques est important pour prévenir la pollution et les déchets plastiques, créer des débouchés économiques, récupérer la valeur perdue, et favoriser la création d'emplois, les investissements et l'innovation. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La pollution plastique est l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur notre environnement, et nous devons trouver de nouveaux outils pour réduire notre consommation de plastique. Le financement offert par le programme Solutions innovatrices Canada permettra à des entreprises locales de réduire l'utilisation du plastique dans de nombreux secteurs comme le textile, les soins de santé et l'emballage alimentaire. Grâce à des initiatives comme les défis canadiens d'innovation sur les plastiques, Solutions innovatrices Canada nous aide à avancer vers une économie plus durable. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Faits en bref

En 2021, les Canadiens ont produit près de 5 millions de tonnes de déchets plastiques, et environ 40 000 tonnes de ce volume se sont introduites dans l'environnement sous forme de pollution. Parmi tous les plastiques jetés, environ 92 % ont été enfouis ou incinérés, tandis que seulement 7 % ont été recyclés en granules et flocons de plastique prêts à être utilisés dans de nouveaux produits. L'emballage représentait la plus grande part des plastiques jetés.

En 2024, le gouvernement a mené des consultations sur deux feuilles de route proposées pour prolonger la durée de vie des produits et lutter contre les déchets et la pollution plastiques provenant du secteur du textile et du vêtement, ainsi que des appareils électroniques en fin d'utilisation. Un rapport sur ce que nous avons entendu résumant les principaux thèmes ressortis du processus de consultation sur le textile a été publié en mars.

Les défis canadiens d'innovation sur les plastiques font partie du programme Solutions innovatrices Canada. Les défis ont pour but de trouver des solutions pour les secteurs qui génèrent les plus grandes quantités de déchets et de pollution plastiques ou qui sont les plus prometteurs sur le plan des retombées et de l'innovation.

Depuis 2018, dans le cadre de 18 défis canadiens d'innovation sur les plastiques, le gouvernement du Canada a engagé plus de 26,8 millions de dollars pour soutenir les innovateurs. Environnement et Changement climatique Canada, en tant que seul ministère responsable, a investi plus de 8,3 millions de dollars dans huit de ces défis, ce qui a permis de mobiliser plus de 5 millions de dollars en financement externe.

