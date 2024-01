OTTAWA, ON, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le taux de nouveaux diagnostics de démence a diminué au cours de la dernière décennie, lorsque l'on tient compte de l'âge, en partie grâce à des améliorations apportées relativement à la prise en charge des maladies chroniques et à l'adoption de comportements sains. Selon les dernières données nationales, près de 477 000 personnes âgées de 65 ans et plus vivent avec un diagnostic de démence au Canada. Bien qu'il n'existe actuellement aucun remède, l'adoption de comportements sains peut en effet contribuer à réduire le risque de démence et à ralentir la progression des symptômes.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants naturels ainsi qu'à accroître la sensibilisation aux gestes qui peuvent être posés pour réduire le risque de démence. Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé qu'un financement total de 17,1 millions de dollars sera octroyé par l'entremise du Fonds stratégique pour la démence et de l'Investissement en matière de démence dans les communautés pour accroître la sensibilisation à la démence, promouvoir les comportements sains qui réduisent le risque de démence, améliorer l'accès à des lignes directrices de qualité sur la démence, et accroître les ressources en ligne en matière d'information sur la démence dans les provinces et les territoires.

Dans le cadre du Fonds stratégique pour la démence, un financement de 9,6 millions de dollars appuiera à l'échelle du pays 23 nouveaux projets visant à accroître la sensibilisation au risque de démence, à réduire la stigmatisation, à favoriser des collectivités inclusives à l'égard des personnes atteintes de démence, ainsi qu'à augmenter, dans les provinces et les territoires, les ressources en ligne relatives à la démence. Ces projets amélioreront en outre les lignes directrices en matière de prévention, de soins axés sur la personne et de populations autochtones.

Par l'entremise de l'Investissement en matière de démence dans les communautés, un financement de 7,5 millions de dollars sera remis pour appuyer le lancement de neuf projets visant à améliorer les comportements de santé associés au risque de démence ainsi qu'aux facteurs de protection qui peuvent contribuer à prévenir ou à retarder l'apparition et la progression des symptômes.

Ce financement s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la démence du Canada, Une stratégie sur la démence pour le Canada : Ensemble, nous y aspirons.

« Ces nouveaux investissements démontrent l'engagement continu du gouvernement du Canada à faire progresser les objectifs de la stratégie canadienne sur la démence et à servir la population canadienne de la façon la plus efficace et la plus significative possible. Ces tout derniers projets appuyés par l'Agence de la santé publique du Canada contribueront aux efforts que nous déployons pour réduire le risque de démence et améliorer la santé et la qualité de vie des personnes atteintes de démence, de leurs familles et de leurs aidants naturels. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Le terme « démence » est employé pour décrire un ensemble de symptômes affectant le fonctionnement du cerveau. La démence est une condition chronique qui s'aggrave habituellement avec le temps et qui se caractérise souvent par un déclin des capacités cognitives (de réflexion) comme la mémoire, la planification et le jugement. La démence peut entraîner des changements physiques comme la perte de coordination et affecter le langage, l'humeur et le comportement.





Environ trois Canadiens sur quatre déclarent connaître ou avoir connu une personne atteinte de démence. Ils sont d'avis que la démence a aujourd'hui des répercussions modérées à importantes au Canada .





. Des études ont permis de cerner plusieurs facteurs de risque modifiables associés à un risque accru de démence. Par exemple, on estime que 12 facteurs de risque pourraient expliquer 40 % des cas de démence à l'échelle mondiale. Ces facteurs de risque comprennent les niveaux de scolarité inférieurs, la perte auditive, les traumatismes cérébraux, l'hypertension, l'obésité, la consommation d'alcool, la dépression, le tabagisme, l'isolement social, le diabète, l'inactivité physique et la pollution atmosphérique. D'autres facteurs de risque sont actuellement à l'étude, notamment le régime alimentaire, la qualité du sommeil et le taux de cholestérol.





La stratégie du Canada sur la démence, lancée en 2019, énonce trois objectifs nationaux : prévenir la démence ; faire progresser les thérapies et trouver un remède ; et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et des aidants naturels. Elle est propulsée par les efforts de collaboration de nombreuses organisations et personnes d'un bout à l'autre du Canada , y compris le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux ainsi que certains groupes de défense des droits, chercheurs, fournisseurs de soins de santé et membres du milieu universitaire.





Depuis 2017, le gouvernement du Canada a fourni un financement de plus de 500 millions de dollars afin d'appuyer directement la stratégie nationale sur la démence au moyen de projets communautaires, d'efforts de sensibilisation s'inscrivant entre autres dans une campagne nationale, d'un meilleur accès à des lignes directrices de qualité sur la démence, d'investissements dans la recherche et la surveillance relatives à la démence, et d'innovations en matière de vieillissement et de santé du cerveau.

