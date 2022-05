OTTAWA, ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - Le Canada est depuis longtemps un chef de file mondial dans la production d'aliments nutritifs et de grande qualité. L'exportation de ces produits joue un rôle important pour soutenir notre économie et contribuer à la rentabilité et à la vigueur du secteur agricole. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de près de 1,8 million de dollars sur deux ans pour aider l'Association canadienne des exportateurs à l'alimentation (ACEA) à ouvrir et à maintenir des marchés dans le monde entier pour les exportateurs canadiens et à faciliter l'entrée de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) sur les marchés internationaux.

La pandémie de COVID-19 a créé des difficultés tout au long de la chaîne de valeur pour les producteurs souhaitant accéder à de nouveaux marchés internationaux et il est essentiel d'investir dans ces efforts pour assurer l'avenir du secteur. L'augmentation des exportations des PME favorisera le développement économique dans les communautés où elles mènent leurs activités, tout en rehaussant simultanément le profil des aliments et des boissons de production canadienne à l'échelle mondiale.

Cet investissement permettra de soutenir les efforts de l'ACEA pour établir des relations, créer des réseaux, cerner les débouchés et se familiariser avec les nouveaux marchés potentiels dans plus de 15 pays en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et au Moyen-Orient. Les activités mettront en valeur les produits et les producteurs canadiens et miseront sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments de grande qualité et salubres tout en créant des occasions pour que les PME puissent présenter leurs produits.

L'investissement contribuera également à l'amélioration de la sécurité alimentaire mondiale. Le gouvernement du Canada fournit aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires du Canada les ressources et les outils dont ils ont besoin pour soutenir un approvisionnement alimentaire stable pour les Canadiens et le monde entier.

L'industrie est novatrice, durable et bien située pour répondre à la demande mondiale. En 2021, malgré les défis posés par la pandémie, les exportations de produits agricoles et alimentaires canadiens ont atteint un nouveau record de plus de 82 milliards de dollars. Cet investissement stratégique aidera les petites et moyennes entreprises à poursuivre sur cette lancée, à saisir de nouveaux débouchés commerciaux et à continuer de faire croître les exportations agricoles et alimentaires annuelles du Canada.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à veiller à ce que les petites et moyennes entreprises disposent des possibilités dont elles ont besoin pour cerner et percer de nouveaux marchés, accroître leur compétitivité et présenter leurs excellents produits sur la scène internationale.

« Les PME agroalimentaires apportent une grande contribution à la vitalité des collectivités. Notre gouvernement reconnaît le rôle essentiel qu'elles jouent et est résolu à les aider à se développer. Cet investissement amènera les produits canadiens vers de nouveaux marchés et générera des retombées économiques à l'échelle du pays. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Association canadienne des exportateurs à l'alimentation est reconnaissante du financement qu'elle reçoit du programme Agri-marketing d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Grâce à ce soutien, nous pourrons aider nos petites et moyennes entreprises d'aliments et de boissons dans leurs initiatives d'exportation, leur permettant ainsi d'accélérer leurs efforts de développement des marchés. Nous restons déterminés à ouvrir et à élargir les marchés internationaux pour nos membres et nous travaillons en étroite collaboration avec AAC pour y parvenir. »

- Susan Powell, présidente-directrice générale de l'Association canadienne des exportateurs à l'alimentation

Les faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (de 2018 à 2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de renforcer et de faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Le programme Agri-marketing, un programme financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur les marchés nationaux au moyen d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui mettent en valeur les produits et les producteurs canadiens et qui misent sur la réputation du Canada en tant que fournisseur d'aliments salubres de grande qualité.

L'Association canadienne des exportateurs à l'alimentation (ACEA) est une association sectorielle enregistrée, sans but lucratif, fondée par un petit groupe d'entreprises en 1996. Son objectif est d'offrir des possibilités d'exportation rentables pour les aliments, les boissons et les ingrédients canadiens de ses 154 petites et moyennes entreprises (PME) membres.

Les ventes et les exportations de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons continuent de connaître une croissance importante. En 2021, les ventes de cette industrie ont été évaluées à 139,5 milliards de dollars, en hausse de 14 % depuis 2020, tandis que ses exportations ont augmenté de 16 % pour atteindre 47,5 milliards de dollars.

Programme Agri-marketing

Association canadienne des exportateurs à l'alimentation

