CHARLOTTETOWN, PEI, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Les jeunes Canadiens méritent de se sentir en sécurité -- tant au sein de leur communauté qu'en ligne. Bien que les jeunes vivent généralement des expériences positives sur l'Internet, la cyberintimidation demeure un problème grave. En effet, trois jeunes sur dix déclarent avoir été victimes de cyberintimidation, et les filles et les jeunes membres de la communauté 2ELGBTQQIA+ sont touchés de manière disproportionnée. La cyberintimidation peut avoir des répercussions importantes et de grande portée. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada prend des mesures importantes pour assurer la sécurité des jeunes Canadiens en ligne.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé la mise en place de nouvelles mesures de soutien fédérales pour lutter contre la cyberintimidation et assurer la sécurité en ligne des jeunes de l'Île-du-Prince-Édouard. Par l'intermédiaire du Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC), Sécurité publique Canada investit 634 900 dollars sur cinq ans dans le Projet d'intervention fondée sur les traumatismes en cas de cyberintimidation.

Ce financement aidera Community Legal Information PEI à offrir une éducation, une formation et des interventions en matière de cyberintimidation, en collaboration avec les partenaires communautaires et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard. Le projet sera mis en œuvre dans des écoles secondaires de premier cycle et des centres communautaires dans l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard. Il se concentrera sur les groupes vulnérables et défavorisés, notamment les jeunes autochtones, les jeunes de la communauté 2ELGBTQQIA+ et les jeunes ayant une déficience intellectuelle.

Le Fonds d'action pour la prévention du crime, qui soutient des initiatives fondées sur des données probantes visant à stopper la criminalité avant qu'elle ne commence, est un élément central de la Stratégie nationale pour la prévention du crime. Il finance des programmes qui mobilisent les jeunes susceptibles de commettre des actes criminels et les aide à réussir dans la vie.

« Les répercussions de la cyberintimidation se font sentir au-delà du monde virtuel. C'est la raison pour laquelle nous soutenons des projets qui s'attaquent directement à ce phénomène et assurent la sécurité des jeunes Canadiens en ligne. Ces projets visent à lutter contre le fléau de la cyberintimidation et à bâtir une société plus ouverte et inclusive pour tous. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Les technologies sont généralement utilisées pour établir des liens positifs avec les autres. Cependant, un trop grand nombre de Prince-Édouardiens sont victimes des effets négatifs des médias sociaux. Ce projet contribuera à prévenir les épisodes de cyberintimidation et de cyberviolence qui nuisent à la santé mentale et au bien-être des jeunes de l'Île-du-Prince-Édouard. »

- Sean Casey, député de Charlottetown

« Community Legal Information et nos partenaires communautaires reçoivent de plus en plus de demandes liées à la cyberviolence. Nous voulons créer une communauté de soutien capable de faire face à la cyberviolence. Les jeunes ont besoin d'outils afin de comprendre leurs responsabilités vis-à-vis leurs interactions en ligne et de savoir comment rester en sécurité. Les éducateurs et les soignants ont besoin de protocoles adaptés aux traumatismes dans les cas de cyberviolence. »

- Ellen Mullally, directrice générale de Community Legal Information PEI

Dans le cadre de l'élargissement de la portée de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe (VFS), financée par le budget de 2018 et dirigée par Femmes et Égalité des genres Canada , Sécurité publique Canada (SP) a reçu 4 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2018- 2019, et 1 million de dollars par an en continu pour mettre en œuvre des activités d'intervention directe, de recherche et de sensibilisation visant à prévenir l'intimidation et la cyberintimidation chez les enfants et les jeunes, et à contrer ces comportements.





pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe (VFS), financée par le budget de dirigée par Femmes et Égalité des genres , Sécurité publique (SP) a reçu 4 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2018- 1 million de dollars par an en continu pour mettre en œuvre des activités d'intervention directe, de recherche et de sensibilisation visant à prévenir l'intimidation et la cyberintimidation chez les enfants et les jeunes, et à contrer ces comportements. Le FAPC appuie les initiatives qui abordent les facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité et qui répondent aux problèmes de criminalité prioritaires.

