OTTAWA, ON, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Les conséquences des changements climatiques sont généralisées - ceux-ci affectent notre environnement, nos communautés et notre santé. L'évolution des conditions climatiques partout au pays se traduit par une augmentation des maladies infectieuses influencées par le climat.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a désigné les changements climatiques comme l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale. Au cours des dix dernières années, nous avons assisté à l'émergence et à la réémergence de maladies infectieuses dans le monde entier. Selon des études scientifiques menées au Canada et ailleurs, les changements climatiques contribuent à l'augmentation de la propagation géographique, de l'étendue et de la prévalence de certaines maladies d'origine zoonotique (maladies qui peuvent être transmises aux humains par les animaux et les insectes), d'origine alimentaire et d'origine hydrique. Tous ces types de maladies pourraient avoir des conséquences négatives sur la santé, entraînant un risque accru pour les populations vulnérables.

C'est pour cette raison que l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2,7 millions de dollars sur trois ans dans six nouveaux projets visant à lutter contre les effets des changements climatiques sur la santé et à s'y adapter. Ces projets permettront d'accroître la surveillance des maladies infectieuses induites par le climat au Canada, de mieux les faire connaître et de mieux les comprendre.

Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires et des parties prenantes, à savoir les provinces et les territoires, les professionnels de la santé, les communautés, ainsi que les Premières Nations, les Inuits et les Métis, afin de favoriser l'adaptation à l'évolution de notre climat. Le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques de l'Agence de santé publique du Canada (ASPC), un élément du Programme de maladies infectieuses et de changements climatiques, soutient des travaux menés partout au pays dans le but d'améliorer l'accès à la science, à l'expertise, à l'éducation et à la sensibilisation. Jusqu'en 2028, ce Fonds investira près de 2 millions de dollars chaque année pour aider les personnes au Canada à mieux s'adapter à l'évolution de notre climat et à devenir plus résilientes face aux changements climatiques.

Ces nouveaux projets en collaboration avec l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières, l'Université métropolitaine de Toronto, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Guelph et l'Université d'Ottawa poursuivent les objectifs suivants :

Établir des données de base, améliorer la surveillance et mieux comprendre les maladies nouvelles ou émergentes transmises par les tiques et les moustiques;

Renforcer les capacités des professionnels de la santé en mettant au point des outils de santé publique, en organisant des formations et en améliorant les ressources;

Améliorer notre compréhension de l'origine des diverses maladies infectieuses, des conséquences des changements climatiques et des effets sur la santé des Canadiennes et des Canadiens, afin que nous puissions mieux prévoir et prévenir les maladies;

Commencer à combler les lacunes pour mieux protéger les populations à risque, outiller et responsabiliser la prochaine génération de professionnels de la santé publique, mettre à profit les approches de la science citoyenne et faire progresser l'approche « Une seule santé » pour renforcer la résilience des communautés face aux changements climatiques.

Les changements climatiques constituent une menace à multiples facettes qui nécessitera une coordination et une collaboration entre tous les secteurs. Notre gouvernement continuera de faire des investissements importants comme ceux-ci pour s'assurer que le gouvernement fédéral joue son rôle dans la lutte contre les changements climatiques tout en renforçant notre capacité à faire face à ses effets et à les réduire.

Citations

« Chaque année, la population canadienne se retrouve confrontée aux conséquences des changements climatiques sur sa santé. Cet été, de grandes villes ont été recouvertes d'un smog dangereux provoqué par la pire saison de feux de forêt de l'histoire du Canada. Malheureusement, les changements climatiques ont aussi une incidence sur les maladies infectieuses. Tout comme nous avons commencé à nous adapter à des saisons de feux de forêt plus dommageables, nous devons nous préparer aux nouvelles menaces que représentent les maladies infectieuses. Grâce à des projets tels que ceux annoncés aujourd'hui, tous les niveaux de gouvernement, les universités, les organisations de professionnels de la santé et les communautés peuvent travailler ensemble pour mieux prévoir et surveiller les risques liés à ces maladies infectieuses et donner à la population canadienne les moyens de s'adapter et de prendre des décisions éclairées, dans le but de favoriser la santé de tous. »

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Les conséquences des changements climatiques sur notre santé sont complexes et ont un effet domino. Elles ne touchent pas tout le monde de la même manière, ce qui peut accroître le risque d'effets négatifs sur la santé sur le plan individuel, communautaire et populationnel. Ces nouveaux projets donneront aux citoyens canadiens davantage d'outils et d'informations leur permettant de prendre des décisions éclairées afin de protéger leur santé, d'agir pour relever les défis et de créer des solutions concrètes là où ils vivent, travaillent et se divertissent. »

Dre Theresa Tam, Administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Faits en bref

Depuis son lancement en 2017, le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changements climatiques a investi dans 41 projets, ce qui comprend les nouveaux projets, pour un montant total de 14,7 millions de dollars.

Par l'intermédiaire de ce Fonds, l'Agence de santé publique du Canada a également fourni 2,75 millions de dollars aux Instituts de recherche en santé du Canada afin de financer le Réseau canadien de recherche sur la maladie de Lyme .

a également fourni 2,75 millions de dollars aux Instituts de recherche en santé du afin de financer le . Le climat du Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et trois fois plus vite dans le Nord. Les changements climatiques ont déjà de graves effets sur la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada , aggravant les problèmes de santé publique existants et creusant les inégalités en matière de santé.

se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et trois fois plus vite dans le Nord. Les changements climatiques ont déjà de graves effets sur la santé et le bien-être des personnes vivant au , aggravant les problèmes de santé publique existants et creusant les inégalités en matière de santé. Il est à prévoir que les changements climatiques se traduiront par des températures généralement plus élevées, des hivers plus courts et plus doux, des étés plus longs et plus chauds, et des phénomènes météorologiques violents plus fréquents et plus intenses, comme les ouragans, les orages, les feux de forêt, les inondations et les sécheresses.

Le Programme de maladies infectieuses et de changements climatiques aide le gouvernement du Canada à respecter ses engagements en matière de lutte contre les effets des changements climatiques sur la santé (risques de maladies infectieuses), énoncés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et dans le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , qui font partie intégrante de la Stratégie nationale d'adaptation .

