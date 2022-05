OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW/ - Les agriculteurs canadiens comptent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise, nourrir une population croissante et protéger l'environnement. Alors que nous célébrons la Semaine de l'innovation canadienne, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 635 000 $ dans quatre projets novateurs afin d'accroître la productivité et de donner un élan aux infrastructures vertes dans le secteur agricole.

Les percées scientifiques en agriculture ont permis de mettre au point de nouvelles technologies et pratiques agricoles, de fournir de meilleures variétés de cultures aux agriculteurs et de protéger les cultures et le bétail contre les organismes nuisibles et les maladies. Grâce aux fonds alloués dans le cadre du programme Agri‑science, la science et l'innovation joueront un rôle essentiel pour aider les agriculteurs à relever les nouveaux défis.

Le financement accordé aux quatre bénéficiaires servira à aider le secteur à adopter des technologies et des pratiques permettant de produire davantage de cultures et à utiliser des pratiques agricoles durables.

Les organismes bénéficiaires sont les suivants :

L' Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes de Milton, en Ontario , recevra jusqu'à 32 185 $ pour mettre au point un système de dépistage adapté à la reproduction du champignon du nodule noir. Il est prévu d'élaborer une technique fiable pour introduire et évaluer l'infection du nodule noir sur les cerisiers de Virginie. Le projet aidera les entreprises à répondre à la demande croissante dans les jardineries et à favoriser des pratiques durables dans le cadre de leurs activités.

Le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, à Deschambault, au Québec, recevra jusqu'à 104 018 $ pour améliorer la productivité et la santé animale dans l'industrie de la volaille en augmentant le taux de survie des oiseaux et en diminuant les coûts de production pour les producteurs.

La Saskatchewan Flax Development Commission à Saskatoon, en Saskatchewan, recevra jusqu'à 63 248 $ pour contribuer à l'élimination des résidus de lin, un important défi de production pour les producteurs de lin. Le projet vise à comprendre la modulation génétique de la hauteur des plants et du pourcentage de fibres de lin afin de mettre au point des populations de lin améliorées en vue de la création de variétés.

CanDry Technologies Inc. à Vancouver, en Colombie‑Britannique, recevra jusqu'à 436 896 $ pour mettre au point une technologie de déshydratation de pointe pour les produits agricoles de grande valeur sensibles à la chaleur et ainsi prévenir la perte de valeur nutritive, raccourcir le cycle de séchage, réduire au minimum la consommation d'énergie et améliorer la productivité.

Les investissements qui soutiennent l'innovation et la science agroalimentaires permettent de fournir aux agriculteurs les outils nécessaires pour demeurer compétitifs et viables, tout en veillant à ce que le Canada demeure un chef de file mondial en matière d'agriculture. Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les innovations en matière de machinerie efficace, de pratiques durables et de solutions rentables qui contribuent à la croissance économique et à la prospérité à long terme de l'agriculture au Canada.

Citations

« Le Canada se positionne en tant que chef de file mondial en matière d'agriculture durable grâce à des outils comme nos technologies novatrices et notre approche scientifique. Nos programmes comme Agri-science permettent à nos productrices et producteurs agricoles de profiter des bénéfices que l'innovation apporte tant pour la productivité que pour la protection de notre environnement. Nous sommes très heureux du succès des avancées réalisées en agriculture et nous continuons notre travail pour bâtir un secteur de plus en plus résilient. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La sensibilité du cerisier de Virginie Schubert au nodule noir est la principale raison pour laquelle les ventes de ce petit arbre populaire, coloré et résistant à l'hiver ont diminué de manière si importante pour les pépiniéristes canadiens. Grâce au soutien des projets AgriScience d'AAC et à l'expertise en matière de sélection ornementale de l'Université de la Saskatchewan, l'ACPP est impatiente de faire les premiers pas dans le long processus vers la mise au point d'un cerisier de Virginie résistant au nodule noir. »

- Jordan Voogd, Sunstar Nurseries Ltd, à Edmonton, en Alberta, et président du sous‑comité de sélection de la résistance au nodule noir de l'ACPP

« CanDry propose une technologie de déshydratation nouvelle et brevetée, dans laquelle un algorithme complexe joue un rôle central. Le financement du programme AgriScience soutiendra l'élaboration d'une technologie de déshydratation de pointe pour les produits agricoles de grande valeur sensibles à la chaleur afin de prévenir la perte de valeur nutritive et de réduire au minimum la consommation d'énergie et l'empreinte physique par rapport aux technologies de séchage existantes sur le marché. Cette technologie permettra d'obtenir un déshydrateur plus sûr et rendra la déshydratation avancée plus abordable pour les transformateurs de produits agricoles. »

‑ Hamid Rezaei, directeur de la R et D, CanDry Technologies Inc.

« La compétitivité, la rentabilité et pérennité des entreprises avicoles ont toujours été liées de façon étroite à la recherche, au développement et à l'innovation. Le financement du projet de recherche sur les lipides alimentaires, la santé des poules pondeuses et la composition des œufs permettra à la filière de se démarquer et d'améliorer le bien-être animal. Le soutien financier d'AAC entrainera donc des retombées importantes pour les producteurs d'œufs canadiens. »

- Yan Martel Kennes, M.Sc., agr., directeur scientifique et doctorant en sciences animales, Centre de recherche en sciences animales de Deschambault

« Les producteurs de lin ont indiqué à la Saskatchewan Flax Development Commission que la gestion de la paille de lin est l'une de leurs plus grandes préoccupations. Cette recherche, en partenariat avec J4 Agri‑Science, pourrait permettre la sélection de nouvelles variétés de lin qui élimineront un obstacle pour les agriculteurs lors de la culture du lin. »

- Greg Sundquist, président, Saskatchewan Flax Development Commission

Les faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans (2018‑2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de renforcer et de faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Le programme Agri‑Science, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, est conçu pour accélérer le rythme de l'innovation, en finançant et en appuyant les activités scientifiques à l'étape de la précommercialisation et la recherche de pointe favorable au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

Créée par la Fondation Rideau Hall, la Semaine de l'innovation canadienne est une célébration de cinq jours qui reconnaît et encourage l'ingéniosité dans tous les secteurs. Des organisations de tout le pays partagent les histoires d'innovateurs et d'innovatrices inspirant(e)s du pays et des innovations qui changent le monde, une idée à la fois.

L'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) est une fédération sans but lucratif qui regroupe neuf associations provinciales de l'aménagement paysager et de l'horticulture représentant plus 4 200 membres. Composée de milliers d'entreprises locales qui cultivent, vendent, conçoivent, installent et entretiennent des plantes et d'autres éléments paysagers, ses membres génèrent plus de 2,2 milliards de dollars à la ferme et plus de 14 milliards de dollars en retombées économiques au Canada.

CanDry Technologies Inc. travaille à la mise au point d'équipement de déshydratation écologique pour éliminer l'humidité de différents produits, comme les fruits et les légumes, les produits pharmaceutiques et le bois d'œuvre.

Le CRSAD gère d'importantes ressources afin de favoriser le développement de la recherche en sciences animales, dans un contexte de concertation et de partenariat. Cette corporation à but non lucratif détient un rôle majeur dans les productions animales.

La Saskatchewan Flax Development Commission s'emploie à développer l'industrie du lin au profit des producteurs de lin. Les activités de la Commission comprennent le financement de la recherche, le développement et la promotion du lin sur les marchés nationaux et internationaux, ainsi que la collaboration avec d'autres organisations au profit des producteurs et de l'industrie du lin.

