Le gouvernement du Canada investit dans des projets de collaboration en recherche entre des collèges et des entrepreneurs

Le financement accordé au Collège Sheridan stimulera l'économie régionale et contribuera à former la prochaine génération

BRAMPTON, ON, le 10 juill. 2019 /CNW/ - La collaboration entre les chercheurs des collèges et les entreprises stimule les économies régionales et l'économie nationale et prépare les jeunes Canadiens à occuper les emplois de demain. Partout au pays, les collèges jouent un rôle central dans les collectivités et mènent des travaux de recherche qui aident les entreprises à innover et à croître.

Aujourd'hui, la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé l'octroi de près de 150 000 $ en appui à la recherche au Collège Sheridan (anglais). Ce financement s'inscrit dans l'investissement de 57 millions de dollars effectué par l'entremise du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté dont la ministre Duncan a fait l'annonce le 13 juin dernier.

Au Collège Sheridan, les fonds permettront à des chercheurs du Screen Industries Research and Training Centre (anglais) d'acheter l'équipement dont ils ont besoin pour créer des personnages 3D interactifs générés par ordinateur. Ces derniers pourront être utilisés dans différents domaines comme le cinéma, les jeux vidéo, les soins de santé et le bien-être. Les chercheurs et les étudiants travailleront de concert avec des entreprises régionales pour créer de nouveaux produits et services qui profiteront à tous les Canadiens.

L'investissement annoncé s'inscrit dans la vision scientifique du Canada et dans l'engagement historique du gouvernement du Canada de consacrer plus de 10 milliards de dollars aux sciences et à la recherche. Il inclut la plus importante injection de fonds dans la recherche collégiale à ce jour.

La ministre Duncan a également signé la charte du programme Dimensions au Collège Sheridan. Les établissements qui souscrivent à la charte s'engagent à intégrer les principes d'équité, de diversité et d'inclusion à leurs politiques, leurs pratiques, leurs plans d'action et leur culture.

Citations

« Notre gouvernement est résolu à redonner aux sciences et à la recherche la place qui leur revient. Nous investissons donc pour soutenir les étudiants et la collaboration en recherche entre les collèges et les petites et moyennes entreprises, afin qu'ils travaillent ensemble, fassent des découvertes et continuent d'innover pour améliorer la qualité de vie de l'ensemble des Canadiens. Ces collaborations stimuleront le développement économique et contribueront à créer des emplois partout au pays. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Le CRSNG attache une grande valeur à l'importante contribution des collèges canadiens dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation. L'investissement annoncé aujourd'hui améliorera encore davantage les capacités en recherche de notre pays, qui se démarque déjà sur la scène mondiale, aidera les entreprises à innover et à favoriser la croissance et servira à former la prochaine génération de chercheurs et d'entrepreneurs. »

- Le vice-président, Partenariats de recherche, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Marc Fortin

« Depuis sa création en 2009, le Screen Industries Research and Training Centre du Collège Sheridan se tient à la fine pointe de la recherche audiovisuelle, collabore avec le secteur cinématographique de l'Ontario et offre à ce dernier la formation nécessaire pour demeurer concurrentiel. Cette subvention permettra au centre d'élargir sa portée et d'avoir un impact positif dans des domaines comme les soins de santé et le bien-être, grâce à la vaste gamme d'applications de la technologie qu'il met au point. Elle permettra également d'offrir davantage de possibilités aux étudiants qui souhaitent se lancer dans la recherche appliquée, ce qui cadre avec notre mandat principal. »

- La rectrice et vice-chancelière du Collège Sheridan, Janet Morrison

Les faits en bref

Liens connexes

Suivez l'actualité scientifique canadienne sur les médias sociaux @ScienceCDN : Twitter, Instagram, Facebook

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Daniele Medlej, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sciences et des Sports, 343-291-4204, daniele.medlej@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home