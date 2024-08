OTTAWA, ON, le 28 août 2024 /CNW/ - Ces dernières années, le Canada a été confronté à des problèmes de santé publique complexes qui ont mis en évidence la nécessité d'améliorer la prévention, la préparation et la résilience de nos systèmes de santé et de services sociaux.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de plus de 3,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle (le Fonds) pour soutenir 16 projets supplémentaires en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Ces projets visent à améliorer les conditions sanitaires ainsi que les systèmes et les structures qui les façonnent, ce qui aidera les personnes au Canada à atteindre un état de santé optimal.

Lancé en 2021, le Fonds vise à favoriser le renforcement des capacités des communautés en faisant progresser l'action intersectorielle à l'égard des déterminants sociaux de la santé, comme le revenu, le statut social, le racisme et le développement sain de l'enfant. Depuis son lancement et grâce à l'annonce d'aujourd'hui, le Fonds aura permis de financer 43 projets partout au Canada. Qu'il s'agisse de s'attaquer aux effets conjugués de la pauvreté et du racisme en Saskatchewan grâce à un projet mené par le Saskatoon Poverty Reduction Partnership (par l'entremise du Saskatoon Food Bank and Learning Centre) ou de soutenir le développement sain des enfants du Canada atlantique par la promotion d'une approche d'intégration de la santé mentale dans toutes les politiques (par l'entremise de l'Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique), le Fonds soutient des projets communautaires menés par des artisans du changement de tout le pays.

La mobilisation des communautés pour agir sur les déterminants sociaux de la santé fait partie de l'engagement du gouvernement à favoriser l'équité en santé au pays. Il s'agit de contribuer à donner à tous les mêmes possibilités d'être en santé, peu importe les origines ou le lieu de résidence. La collaboration avec les membres des communautés, les intervenants et les décideurs contribue à jeter des bases solides pour améliorer le bien-être des communautés et les préparer à relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain.

« Tous les Canadiens et Canadiennes devraient pouvoir jouir de la meilleure santé possible. Grâce au Fonds d'action intersectorielle, nous rassemblons des personnes et des organisations qui s'efforcent de répondre aux besoins des citoyens et d'améliorer leur santé physique et mentale globale. Cette collaboration permettra de réduire les inégalités en santé et de favoriser la santé de toutes les personnes vivant au Canada. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Pour faire progresser l'équité en matière de santé, il faut un effort concerté pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé. Les ressources qui seront développées dans le cadre de ces projets communautaires, y compris pour les sans-abri et les personnes dépendantes, aideront chaque Canadienne et Canadien à atteindre ses pleines capacités et à vivre la vie la plus saine possible. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Les déterminants sociaux de la santé désignent le vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui sont liés à la place d'une personne dans la société (comme le genre, la race, le revenu, le niveau de scolarité ou l'emploi) et qui déterminent la santé d'une personne ou d'une population. Ces déterminants sont façonnés par la répartition de la richesse, du pouvoir et des possibilités au sein des populations et d'une population à une autre.

On entend par action intersectorielle la collaboration de différents groupes et secteurs de la société pour améliorer la santé de nos collectivités. Le Fonds d'action intersectorielle aide les collectivités à renforcer leurs capacités d'action intersectorielle et permet d'agir à l'égard des déterminants sociaux de la santé et des inégalités en santé.

En 2021- 2022 et en 2022-2023, 27 projets se sont partagé environ 4,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets, réalisés en Colombie-Britannique, en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, s'attaquent aux causes profondes de problèmes de longue date en santé communautaire ou de problèmes aggravés par la COVID-19, et mettent en œuvre des activités visant à faire progresser des initiatives intersectorielles afin d'en étendre l'incidence.

en 2022-2023, 27 projets se sont partagé environ 4,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'action intersectorielle. Ces projets, réalisés en Colombie-Britannique, en , en , au , en , au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, s'attaquent aux causes profondes de problèmes de longue date en santé communautaire ou de problèmes aggravés par la COVID-19, et mettent en œuvre des activités visant à faire progresser des initiatives intersectorielles afin d'en étendre l'incidence. Le 18 juin 2024, un appel de propositions a été lancé dans le cadre du Fonds. Cet appel de propositions vise à soutenir l'action stratégique intersectorielle sur les déterminants sociaux de la santé et la résilience communautaire. Plus précisément, la possibilité de financement actuelle vise à soutenir des projets qui intègrent les considérations relatives à la santé, à l'équité et au bien-être dans le processus décisionnel local et qui favorisent un changement positif. La première étape du processus de demande a pris fin le 25 juillet 2024.

