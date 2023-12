NORTH HATLEY, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Une eau douce propre et saine est essentielle pour la population canadienne, les collectivités et les entreprises de tout le pays. Le Canada investit dans des mesures concrètes qui amélioreront la santé des lacs et des rivières afin de garantir le bien-être collectif de toute la population canadienne, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les décennies à venir.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un financement de plus de 2 millions de dollars pour appuyer 25 nouveaux projets au cours des trois prochaines années, dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction (programme ÉcoAction).

Le programme ÉcoAction apporte un soutien financier aux organisations à but non lucratif et aux organisations non gouvernementales pour la réalisation de projets locaux qui permettront d'améliorer la qualité de l'eau et qui contribueront à la protection de l'eau douce et à la santé des écosystèmes du Canada. Ces nouveaux projets s'inscrivent dans le cadre de l'engagement pris par le Canada de mettre en œuvre un plan d'action renforcé pour l'eau douce, qui prévoit la protection et la restauration des lacs de grande taille et des réseaux fluviaux.

Les bénéficiaires du programme ÉcoAction sont les suivants :

Bleu Massawippi recevra plus de 99 000 $ pour mener des activités d'élimination des déchets et prévenir la propagation de la moule zébrée, une espèce envahissante, dans le lac Massawippi. Ce projet sera également axé sur la sensibilisation de la communauté et proposera des activités éducatives à North Hatley , au Québec.





, au Québec. Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne recevra plus de 98 000 $ pour restaurer les écosystèmes d'eau douce, notamment la végétation des zones riveraines - ou des zones de transition humides entre la terre et l'eau - dans le bassin versant de la rivière Cocagne , dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick, et pour sensibiliser le public à la valeur écologique des zones riveraines.





développement durable du Pays de recevra plus de 98 000 $ pour restaurer les écosystèmes d'eau douce, notamment la végétation des zones riveraines - ou des zones de transition humides entre la terre et l'eau - dans le bassin versant de la rivière , dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick, et pour sensibiliser le public à la valeur écologique des zones riveraines. La Société d'aménagement de la rivière Nation-Sud recevra 95 000 $ afin de stabiliser les berges et réduire l'érosion le long de la rivière Nation-Sud à Oak Valley, en Ontario .

Le programme ÉcoAction est géré par l'Agence canadienne de l'eau, la nouvelle agence fédérale chargée de l'eau douce. L'Agence jouera un rôle important en contribuant à la sécurité, à la propreté et à la bonne gestion de l'eau. Elle permettra d'améliorer la gestion de l'eau douce au Canada en assurant un leadership et une collaboration efficace à l'échelle fédérale et en améliorant la coordination et la collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones.

Citations

« L'autonomisation des collectivités locales est l'une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre pour créer un changement durable. Grâce à ces projets communautaires, le programme ÉcoAction contribue à préserver la sécurité et la propreté de notre eau. Une collaboration étroite avec les collectivités, les intervenants et les partenaires permettra d'obtenir des résultats positifs dans la protection de cette ressource ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les espèces aquatiques envahissantes sont la deuxième cause de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. L'équipe de Bleu Massawippi a fait des avancées immenses dans son combat contre la moule zébrée et c'est important de continuer à les soutenir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead M.P.

« L'octroi de la subvention gouvernementale marque une avancée cruciale dans notre combat contre la moule zébrée au Lac Massawippi. Grâce à ce financement, nous déployons une approche multifacette, allant du retrait direct des spécimens adultes et juvéniles à l'élimination des sites potentiels d'ancrage, constituant ainsi une prévention proactive. En un an seulement, nous avons observé une réduction significative, avec cinq fois moins de larves de moules. Cette précieuse aide financière maintient notre élan dans la lutte contre cette espèce envahissante et destructrice, accomplissant quelque chose d'encore jamais réalisé. Nous sommes en train de surprendre même les plus sceptiques. »

- Laurence Renaud-Langevin, directrice générale de Bleu Massawippi

Faits en bref

Le Canada abrite 20 p. 100 des réserves mondiales d'eau douce et possède la troisième plus grande réserve renouvelable d'eau douce au monde, soit environ 7 p. 100 de la réserve renouvelable mondiale.

abrite 20 p. 100 des réserves mondiales d'eau douce et possède la troisième plus grande réserve renouvelable d'eau douce au monde, soit environ 7 p. 100 de la réserve renouvelable mondiale. Dans le cadre du budget de 2023, le gouvernement du Canada investit 650 millions de dollars sur 10 ans dans le Plan d'action sur l'eau douce afin de renforcer la protection et la restauration des Grands Lacs, du lac Winnipeg , du lac des Bois, du fleuve Saint-Laurent , du fleuve Fraser, de la rivière Saint-Jean, du fleuve Mackenzie et du lac Simcoe .

, du lac des Bois, du fleuve , du fleuve Fraser, de la rivière Saint-Jean, du fleuve Mackenzie et du lac . L'Agence canadienne de l'eau dirigera la mise en œuvre des mesures suivantes du Plan d'action sur l'eau douce renforcé : améliorer les résultats en matière d'eau douce; restaurer, protéger et gérer les plans d'eau d'importance nationale; améliorer la qualité de l'eau douce.

ÉcoAction est un programme à frais partagés qui tire parti des contributions des partenaires. Il exige qu'au moins 50 p. 100 de la valeur totale d'un projet vienne de sources autres que le gouvernement du Canada.

Les projets ÉcoAction visent à : améliorer la qualité de l'eau douce par des mesures visant à réduire la présence de substances nocives dans l'eau douce et à restaurer et protéger la santé des écosystèmes d'eau douce; donner la possibilité aux membres de la collectivité de participer aux activités du projet et de s'informer à propos des enjeux environnementaux; améliorer, restaurer, conserver et protéger l'environnement.



