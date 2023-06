OTTAWA, ON, le 13 juin 2023 /CNW/ - À l'heure où le Canada s'emploie à bâtir un monde carboneutre viable et prospère d'ici 2050, le gouvernement fédéral soutient le développement d'outils qui aideront à prendre des décisions fondées sur la science. La modélisation énergétique contribuera à la réduction des émissions et à la lutte contre les changements climatiques en permettant d'analyser les moyens les plus rentables d'atteindre la carboneutralité. Investir dans la modélisation nous aidera à déterminer les voies à suivre pour parvenir à la carboneutralité, dont les rôles que pourraient jouer à cet égard les technologies énergétiques existantes et émergentes.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement total de plus de 960 000 dollars dans trois projets de modélisation énergétique menés par des organisations de premier plan au Canada. Les modèles énergétiques constituent un outil fort utile pour planifier les trajectoires vers la carboneutralité, car ils font appel à des données et à des ressources logicielles pour démontrer les retombées possibles des changements apportés à un système énergétique donné. Ensemble, ces projets nous aideront à orienter les efforts de notre pays dans le secteur de l'énergie propre en ce qui a trait aux marchés, aux technologies et aux politiques.

Les fonds seront répartis comme suit entre les projets :

372 573 $ à l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal, au Québec, aux fins du développement d'une plateforme de modélisation énergétique de la transition vers la carboneutralité et d'un tableau de bord pour la visualisation de données. Le tableau de bord interactif permettra aux utilisateurs d'étudier l'impact que pourraient avoir divers facteurs sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada.







360 000 $ à Navius Research LLC, à Vancouver (Colombie-Britannique), pour donner au public accès à des données de modélisation sur l'avenir carboneutre du Canada grâce à l'intégration de deux modèles énergétiques. Cette intégration se traduit par la création d'un tableau de bord interactif et accessible, qui permet aux utilisateurs d'explorer différentes trajectoires possibles pour bâtir un réseau électrique plus propre.







230 000 $ au Pembina Institute, à Calgary (Alberta), en collaboration avec Energy Innovation, pour la mise à jour du Simulateur de politiques énergétiques, un outil en ligne qui repose sur de vastes consultations auprès d'experts techniques. La mise à jour permettra de mieux rendre compte de toute l'étendue des trajectoires technologiques possibles et de la documentation sur les possibilités et besoins futurs en matière de modélisation.

Financés par le Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, ces outils tiennent compte de facteurs comme l'efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre et la capacité énergétique prévue pour guider la transformation de nos systèmes énergétiques complexes de façon à fournir de l'information fondée sur des données probantes. Ensemble, ces projets enrichiront considérablement notre banque de données probantes sur les différentes voies qu'il est possible d'emprunter pour atteindre la carboneutralité au pays, générant des centaines de trajectoires possibles pour honorer les engagements internationaux du Canada tout en créant de bons emplois et des industries à faibles émissions de carbone.

Le gouvernement du Canada continuera de soutenir des technologies et des projets novateurs porteurs d'une économie forte et prospère pour aider le pays à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Le gouvernement du Canada investit dans des outils novateurs de modélisation énergétique afin de déterminer les trajectoires à suivre pour créer un avenir sobre en carbone à la fois viable et prospère. Nous avons annoncé aujourd'hui l'octroi de financement à trois organisations canadiennes de premier plan qui ont mis au point des outils interactifs de modélisation énergétique. Nous sommes ravis d'aider les Canadiens à accéder aux données scientifiques les plus récentes pour cerner les débouchés économiques propres associés à la carboneutralité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Si l'on veut déterminer la voie à suivre au Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, il est essentiel d'avoir une excellente compréhension, fondée sur des données probantes, de nombreuses trajectoires et options stratégiques complémentaires. En ayant accès à plus de modèles fondés sur des données probantes, nous serons, en tant que Canadiens, mieux à même de choisir les trajectoires les plus efficaces et les plus abordables pour créer un avenir plus propre. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'IET est ravi de contribuer, avec quelques autres organisations, à la production d'informations fondées sur des données probantes. L'atteinte de la carboneutralité est une entreprise d'une ampleur et d'une complexité sans pareil, qui exige des efforts concertés et stratégiques. Et ces efforts doivent reposer sur des analyses solides et riches effectuées tout au long de la transformation des systèmes énergétiques canadiens. Je suis convaincu que les outils que nous fournissons sont des éléments essentiels au processus de prise de décisions et qu'ils permettront à Ressources naturelles Canada de réaliser sa vision. »

Louis Beaumier

Directeur exécutif, Institut de l'énergie Trottier, Polytechnique Montréal

« Il existe de nombreuses trajectoires de décarbonation pour le Canada ainsi que de nombreuses incertitudes quant au déroulement de notre avenir carboneutre. Dans cette perspective, le tableau de bord énergétique canadien représente un outil interactif riche en données pour toute personne désireuse d'explorer les scénarios possibles pour le réseau électrique sobre en carbone du Canada et pour l'économie dans son ensemble. Nous nous réjouissons à l'idée de tirer parti du tableau de bord et de voir l'utilisation qui en sera faite dans les domaines de la recherche, des politiques et de la prise de décisions. »

Brianne Riehl

Responsable principale de projets, Navius Research Inc.

« Il est essentiel de se doter d'outils qui font appel à des données libres pour garantir la transparence et la crédibilité de l'information dans la nouvelle économie énergétique canadienne. Ces outils permettent une collaboration intersectorielle entre un large éventail d'acteurs, ce qui favorise une prise de décision plus éclairée pour l'avenir du secteur de l'énergie au pays. »

Chris Severson-Baker

Directeur exécutif, Pembina Institute

Liens connexes

