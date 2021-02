OTTAWA, ON, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Chacune et chacun a le droit de se sentir en sécurité et de vivre à l'abri de la violence. Les organismes de femmes partout au pays aident à fournir des services et un soutien vitaux adaptés à la réalité de chaque personne survivante de la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que ces organismes disposent des ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail indispensable.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé un investissement de plus de 4,76 millions de dollars dans dix projets qui s'attaqueront à la violence fondée sur le sexe en Ontario.

Cet investissement viendra notamment appuyer les organismes suivants :

Woman Abuse Council of Toronto (WomanACT) , qui adaptera, mettra à l'essai et évaluera le modèle de gestion des risques multiagences de la Canadian Multi-Agency Risk Assessment Conference (MARAC) pour les femmes victimes de violence;

Sexual Assault Centre Kingston chargé d'élaborer et de mettre à l'épreuve les meilleures pratiques liées au recours aux services de conseil par vidéo pour améliorer l'accès aux aides tenant compte des traumatismes destinées aux femmes autochtones ou issues de communautés rurales et ethnoculturelles ou aux jeunes ayant survécu à la violence sexuelle;

White Ribbon , qui sera chargé de deux projets :

inciter les hommes et les jeunes hommes dans tout le Canada à changer leurs attitudes et leurs comportements, à demander de l'aide au besoin et à assumer leur rôle d'alliés et d'acteurs du changement dans le cadre d'une campagne de marketing social comportant des appels à l'action convaincants;

à changer leurs attitudes et leurs comportements, à demander de l'aide au besoin et à assumer leur rôle d'alliés et d'acteurs du changement dans le cadre d'une campagne de marketing social comportant des appels à l'action convaincants;

améliorer la sensibilisation aux questions de violence fondée sur le sexe grâce à l'application de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+);

La Coalition d' Ottawa contre la violence faite aux femmes , qui travaillera en étroite collaboration avec les défenseurs de première ligne, les communautés et visera à améliorer la responsabilisation de la police et à assurer la transparence pour les survivantes et survivants de violences sexuelles et pour le public;

La Coalition d' Ottawa contre la violence faite aux femmes , qui travaillera en étroite collaboration avec les défenseurs de première ligne, les communautés et visera à améliorer la responsabilisation de la police et à assurer la transparence pour les survivantes et survivants de violences sexuelles et pour le public;

Fire Service Women Ontario qui adaptera, mettra à l'essai et évaluera une conférence d'évaluation des risques multiagences pour les femmes victimes de violence;

qui adaptera, mettra à l'essai et évaluera une conférence d'évaluation des risques multiagences pour les femmes victimes de violence; YWCA St. Thomas and Elgin , chargé de développer une approche multisectorielle sexospécifique pour s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance chez les femmes et de mettre en œuvre des stratégies et des garanties pour les aider à accéder à un logement stable et à la sécurité économique;

, chargé de développer une approche multisectorielle sexospécifique pour s'attaquer aux causes profondes de l'itinérance chez les femmes et de mettre en œuvre des stratégies et des garanties pour les aider à accéder à un logement stable et à la sécurité économique; Riverdale Immigrant Women's Centre (centre pour les immigrantes de Riverdale ), qui aura pour mission d'accroître la sécurité économique des femmes dans l'industrie des services alimentaires et de la restauration grâce à l'élaboration d'un plan d'action visant à mettre en œuvre un changement institutionnel dans le secteur alimentaire de l' Ontario ;

(centre pour les immigrantes de ), qui aura pour mission d'accroître la sécurité économique des femmes dans l'industrie des services alimentaires et de la restauration grâce à l'élaboration d'un plan d'action visant à mettre en œuvre un changement institutionnel dans le secteur alimentaire de l' ; South Asian Women's and Immigrants' Services Inc. (Services aux femmes et aux immigrants de l'Asie du Sud Inc.), qui sera chargé d'éliminer les obstacles à l'égalité et d'identifier les mécanismes permettant de surmonter ces obstacles et de former les femmes, les jeunes leaders et les bénévoles;

(Services aux femmes et aux immigrants de l'Asie du Sud Inc.), qui sera chargé d'éliminer les obstacles à l'égalité et d'identifier les mécanismes permettant de surmonter ces obstacles et de former les femmes, les jeunes leaders et les bénévoles; Initiative : une ville pour toutes les femmes, qui aura pour mission de faire avancer un plan de redressement municipal féministe et de mener une réponse sexospécifique à la pandémie de COVID-19 au niveau municipal et d'élaborer des approches propres aux provinces en matière de logement abordable.

Il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. C'est grâce à de tels investissements que notre pays fait un pas de plus dans la lutte contre les causes profondes de la violence, et qu'il a franchi une étape de plus sur le chemin vers un Canada meilleur et plus sécuritaire.

« Les organismes de femmes partout au pays travaillent chaque jour sans relâche pour créer des espaces et des services qui aideront les femmes et les filles à se sentir en sécurité. Ces efforts essentiels ont battu leur plein pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada est fier de contribuer à ces projets novateurs pour s'assurer que les ressources et les services offerts par ces organismes ne tarissent pas. En les soutenant, nous fournissons aux personnes les plus qualifiées les outils dont elles ont besoin pour mieux servir leurs communautés. »

Gudie Hutchings, députée

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le projet de modèle de gestion des risques multiagences de la Canadian Multi-Agency Risk Assessment Conference (MARAC) aidera WomanACT à mettre sur pied des tables multiagences sur les cas de violence familiale à risques élevés dans trois communautés de l'Ontario. S'appuyant sur le modèle de la MARAC, un modèle fructueux utilisé partout au Royaume-Uni depuis 2003, le projet rassemble les institutions de la justice et les agences communautaires pour qu'elles prennent en charge des cas de femmes risquant de subir des blessures graves, voire d'être victimes d'un homicide domestique. Le projet met le modèle en œuvre dans les comtés de Grey, de Bruce et de Perth ainsi qu'à Toronto et aidera à réduire la victimisation répétée et à relier les femmes aux services et aux soutiens dont elles ont besoin. »

Harmy Mendoza

Directrice générale, Woman Abuse Council of Toronto (WomanAct)

« Ce projet vise à investir dans les compétences indispensables et les meilleures pratiques nécessaires pour offrir des séances de conseils par vidéo aux survivantes et aux survivants marginalisés de violence sexuelle. Nos entretiens avec des praticiens ont révélé que, si ces personnes avaient peu recours aux séances de conseils par vidéoconférence et qu'on manquait de structures efficaces et accessibles de les soutenir, c'était dû au manque de meilleures pratiques dans ce domaine. Par conséquent, le projet se concentre sur la mise en place de pratiques exemplaires pour soutenir les personnes qui s'identifient comme autochtones, issues de communautés rurales, jeunes et survivantes de couleur. Notre organisme ainsi que le secteur de la prévention de la violence fondée sur le sexe reconnaissent que ces quatre groupes en particulier sont confrontés à des obstacles supplémentaires importants quand il s'agit d'accéder aux services. De plus, la COVID-19 a mis en évidence l'urgence de l'adoption de ces pratiques de conseils à distance spécifiques aux besoins des communautés marginalisées. Nous espérons partager les connaissances acquises et adoptées avec d'autres praticiens et d'autres organismes communautaires, afin d'améliorer la croissance professionnelle et de mieux servir notre communauté dans son ensemble. »

Maryam Pandi

Directrice générale, Sexual Assault Centre of Kingston, Ontario

« Le projet Allies for Gender Equality (Alliés pour l'égalité des genres) permet à White Ribbon, ainsi qu'à nos divers partenaires féministes, d'intégrer l'intersectionnalité et la responsabilisation dans le domaine de la mobilisation des hommes et des garçons. Mobiliser les hommes et en faire des alliés dans la prévention de la violence fondée sur le sexe et de toutes les formes d'oppression permettra de déboucher sur des pratiques prometteuses dans l'élaboration de programmes et de politiques organisationnelles équitables et inclusives pour tous.

La campagne de sensibilisation de White Ribbon ciblant les hommes et visant à promouvoir l'égalité des genres et prévenir la violence inspirera les hommes et les jeunes hommes partout au pays à être des agents du changement au sein du mouvement social luttant contre la violence et la discrimination fondées sur le sexe, les encourageant à demander de l'aide au besoin et à assumer leurs rôles d'alliés de l'ère moderne. Les hommes tireront eux aussi profit de leur prise de position sur l'équité entre les genres, de notre lien collectif avec l'humanité et de la valeur que nous accordons aux droits de la personne. »

Humberto Carolo - Directeur général de White Ribbon

Faits en bref

Plus de 1 000 maisons d'hébergement pour femmes et centres d'aide aux femmes victimes d'agressions sexuelles ont reçu des fonds grâce au financement de 100 millions de dollars qui a été annoncé dans le cadre du Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19.

L'appel de présentation de concepts Pratiques prometteuses pour aider les personnes survivantes et leurs familles représente le plus important montant de financement jamais annoncé pour des programmes visant spécialement à aider divers groupes de personnes survivantes de violence fondée sur le sexe et leur famille.

représente le plus important montant de financement jamais annoncé pour des programmes visant spécialement à aider divers groupes de personnes survivantes de violence fondée sur le sexe et leur famille. En juin 2017, Femmes et Égalité des genres Canada a annoncé la toute première stratégie fédérale visant à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars dans la prévention de la violence fondée sur le sexe, le soutien aux victimes et à leurs familles et la création de systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés.

a annoncé la toute première stratégie fédérale visant à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe. Le gouvernement du a investi plus de 200 millions de dollars dans la prévention de la violence fondée sur le sexe, le soutien aux victimes et à leurs familles et la création de systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés. Le modèle de la MARAC a été mis à l'essai et déployé dans plus de 250 collectivités partout au Royaume-Uni, et il sera adapté afin de veiller à ce qu'il satisfasse aux besoins des diverses populations canadiennes. Après des essais et une évaluation dans des lieux urbains et ruraux ou éloignés, un plan directeur flexible et pertinent du modèle sera élaboré et diffuse dans l'ensemble du pays.

