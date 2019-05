Le gouvernement du Canada investit dans des logements de transition pour les jeunes de la communauté LGBTIQ2S de Toronto

TORONTO, le 27 mai 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Toronto, l'honorable Bill Morneau, ministre des Finances, au nom de l'honorable Jean‑Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral de plus de 4,31 millions de dollars pour la construction du Egale Centre.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, notamment la Ville de Toronto, cet immeuble d'Egale Canada procurera 26 logements de transition et 5 logements d'urgence à des jeunes de la communauté LGBTIQ2S qui sont à risque d'itinérance.

L'organisme Egale Canada est déterminé à faire progresser l'égalité pour les lesbiennes, les gais et les personnes bisexuelles, trans, intersexuées, queer et bispirituelles partout au Canada. Sa vision est celle d'un Canada où les jeunes de la communauté LGBTIQ2S disposent d'un logement sûr, ont accès à des services de soutien et sont encouragés à réaliser leurs rêves.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à Egale Canada pour fournir des logements aux jeunes de la communauté LGBTIQ2S de Toronto qui sont à risque d'itinérance. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement a comme objectif ambitieux de réduire l'itinérance chronique au Canada d'au moins 50 %. Une fois achevé, le Egale Centre nous rapprochera un peu plus de cet objectif. » - L'honorable Bill Morneau, ministre des Finances

« L'annonce d'aujourd'hui célèbre le leadership d'Egale Canada dans le développement du Egale Centre. La surreprésentation des membres de la communauté LGBTQ2 dans la population des jeunes sans-abris canadiens est alarmante. Cet investissement de 4,375 M$ est le plus grand engagement financier jamais offert par le Gouvernement du Canada à une seule organisation LGBTQ2. Il démontre notre engagement envers les principes d'égalité et d'inclusion et contribuera à accomplir notre promesse de trouver du logement pour tous. Je remercie et félicite le Conseil et les donateurs du Egale Centre. » - Randy Boissonault, conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

« L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple des progrès considérables que continue de réaliser notre gouvernement en vue d'assurer la vitalité et la santé à long terme des jeunes de la communauté LGBTIQ2S de Toronto qui sont à risque d'itinérance. Toute l'équipe de Daniels est fière de s'associer à Egale pour aider à aménager cet important immeuble. » - Don Pugh, vice-président de la société Daniels

« Notre mission à Egale Canada est d'améliorer la vie de la communauté LGBTIQ2S du Canada. Grâce à Egale Youth Services et au Egale Centre, nous sommes en mesure d'offrir du soutien à certains des membres les plus vulnérables de cette communauté et de leur fournir un refuge. Nous ne pouvons y arriver seuls, et nous tenons à remercier nos donateurs et les membres de la collectivité de leur soutien continu et de leur présence lorsque nous en avons le plus besoin. » - Helen Kennedy, directrice générale d'Egale Canada

Grâce au Egale Centre, Egale Canada vise réaliser une économie d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 .

vise réaliser une économie d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % par rapport aux exigences du . Le Egale Centre comptera 31 logements, soit 26 logements de transition et 5 logements d'urgence, et il sera en mesure d'héberger 33 jeunes. Les résidents seront recommandés par Egale Youth Services, qui tiendra compte de l'ampleur de leurs besoins et de leur capacité à trouver un logement.

Tous les logements de l'immeuble seront abordables, et cinq d'entre eux seront entièrement accessibles.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

