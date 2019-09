Le gouvernement du Canada investit dans des logements de soutien permanents pour les citoyens vulnérables à St. John's

ST. JOHN'S, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

L'honorable Seamus O'Regan, député fédéral de St. John's Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un investissement de 1,15 million de dollars du gouvernement fédéral pour la construction d'un nouvel immeuble qui comptera 20 logements de soutien permanents destinés à accueillir les femmes et les hommes seuls, les aînés, les Autochtones, les anciens combattants et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Ce projet d'envergure est rendu possible grâce à l'investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, notamment la Province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Ville de St. John's, la famille Penney,Fortis Inc., Trades NL, la Fry Foundation, la famille Patten et le Rotary Club of St. John's Northwest.

Les résidents de l'immeuble The Salvation Army Ches Penney Centre of Hope, un projet de l'Armée du Salut, bénéficieront d'une gamme complète de services de soutien. Il y aura notamment une banque alimentaire et un programme de distribution de repas, du counseling en matière de toxicomanie, une infirmière praticienne, des travailleurs sociaux, des soins chiropratiques et orthopédiques, des coiffeurs, des services d'éducation et de formation, des services d'urgence, un service d'éducation surveillée et des travailleurs de soutien au logement.

L'Armée du Salut offre un éventail de services et de programmes dans toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces activités reposent sur la notion de valeur et de dignité inhérentes à chaque individu. L'Armée du Salut a pour but de redonner de la dignité et de l'espoir aux personnes qu'elle aide grâce à ces programmes, lorsqu'elles vivent des moments difficiles.

Citations

« Le Salvation Army Centre of Hope dessert St. John's et la communauté environnante depuis des années. Maintenant, grâce aux investissements de notre gouvernement et de nos partenaires, ils ont une nouvelle demeure moderne. Les nouveaux logements avec services de soutien dans le Centre of Hope feront une réelle différence dans notre communauté. Il donnera à nos citoyens les plus vulnérables l'accès aux services et au soutien et, surtout, il leur donnera un endroit où ils pourront se sentir chez eux. » - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones et député fédéral de St. John's Sud-Mount Pearl

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est fier d'être un partenaire participant au projet du Salvation Army Centre of Hope. Le Centre promet d'offrir plus qu'un toit au-dessus de la tête. Qu'il s'agisse de repas chauds ou d'un travailleur social sur place, il offrira des options, des services de soutien et, surtout, de l'espoir à ceux qui se prévalent de ses services. » - L'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« C'est grâce à une culture de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, les entreprises et les résidents que nous pouvons appuyer le bon travail de l'Armée du Salut. La Ville est heureuse de s'associer à ce projet qui s'inscrit dans notre stratégie décennale de logement abordable 2019-2028, qui vise à produire, protéger et promouvoir des logements abordables pour la population de St. John's.» - Danny Breen, Maire de la Ville de St. John's

« C'est un autre grand jour pour l'Armée du Salut et pour notre province. Il est encourageant pour nous de savoir que le gouvernement fédéral prend ces mesures avec nous. Nous sommes reconnaissants du partenariat que nous avons avec le gouvernement et de l'appui indéfectible de tous nos donateurs et partenaires de la collectivité pour nous aider à mener à bien ce projet. Ensemble, nous renforçons nos collectivités et aidons à bâtir un avenir meilleur pour ceux qui n'ont pas de chez-soi. » - Major Rene Loveless, secrétaire divisionnaire des relations publiques et du développement, Armée du Salut, Division de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Les principes de la conception universelle seront appliqués à l'ensemble des logements et quatre d'entre eux seront accessibles.

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42,4 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 .

Entre 2012 et 2014, l'Armée du Salut a reçu 294 918 $ et , entre 2014 et 2019, elle a reçu 174 356 $, pour un total de 469 274 $ en financement de la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) pour l'édifice du Centre de l'espoir de l'Armée du Salut.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

