Le gouvernement du Canada investit dans des logements avec services de soutien pour des femmes et leur famille à St. Catharines

ST. CATHARINES, ON, le 21 juin 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à St. Catharines, Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, a annoncé un engagement financier de 2,23 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de l'ensemble Oakdale Commons du YWCA de la région de Niagara Region, à St. Catharines.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, à savoir la Province de l'Ontario, la municipalité régionale de Niagara, la Ville de St. Catharines et plusieurs autres, cet ensemble permettra de loger jusqu'à 24 femmes dans le besoin et leurs enfants. À l'heure actuelle, les appartements familiaux du YW sont dispersés un peu partout à St. Catharines, ce qui peut engendrer un sentiment d'isolement chez les familles en difficulté. Le nouvel établissement, un foyer d'hébergement familial (quatre unités) combiné à des appartements permanents (20 unités), favorisera l'interaction sociale et la création d'un réseau de soutien pour les familles.

Depuis 90 ans, le YWCA de la région de Niagara offre des programmes et des services essentiels aux femmes et à leur famille dans la région de Niagara.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement s'emploie à aider ceux qui en ont besoin; voilà pourquoi nous sommes fiers d'investir dans cet ensemble. En vertu de la Stratégie, une cible de 33 % de tous les investissements permettra de répondre aux besoins particuliers des femmes et de leurs enfants. L'ensemble Oakdale Commons sera plus qu'un chez-soi sûr. Il sera la clé d'une vie meilleure pour les femmes et les enfants qui viendront ici lorsqu'ils n'auront nulle part où aller. » - Chris Bittle, député fédéral de St. Catharines

« Nous sommes enchantés de l'annonce d'aujourd'hui relative au financement fédéral que nous recevons en vertu du Fonds national de co-investissement pour le logement, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Grâce à ce financement, nous veillerons à ce que certaines des femmes les plus vulnérables de notre collectivité aient accès à des logements abordables avec services de soutien. » - Laurie Andrews, présidente du conseil d'administration du YWCA, région de Niagara

Toutes les unités de l'ensemble Oakdale Commons auront un loyer abordable (sauf les logements d'urgence).

auront un loyer abordable (sauf les logements d'urgence). Dans ce nouvel immeuble, on vise des économies d'énergie et une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 26 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

La construction de Oakdale Commons respectera les principes de conception universelle et l'immeuble comptera quatre unités entièrement accessibles.

respectera les principes de conception universelle et l'immeuble comptera quatre unités entièrement accessibles. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques au pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

