OTTAWA, ON, le 27 août 2024 /CNW/ - Par l'entremise du Programme pour la surveillance accrue des maladies chroniques (PSAMC), l'Agence de santé publique du Canada soutient des projets visant à combler les lacunes en matière de données probantes sur les maladies et les affections chroniques, les blessures, la santé mentale, la consommation de substances et leurs facteurs de risque. L'approfondissement de nos connaissances sur les maladies et les blessures au Canada permet d'éclairer les politiques et les programmes qui soutiennent la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé un investissement de 6 621 475 $ dans le cadre du PSAMC pour sept organismes : British Columbia Centre for Disease Control, Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, First Nations Health Authority, Inner City Health Associates, St. Paul's Foundation of Vancouver, l'Université de Toronto et l'Université de Waterloo.

Ces organismes mèneront des projets qui augmentent notre capacité à recueillir des données liées à la santé et à collecter les données manquantes nécessaires pour élargir nos connaissances dans les domaines des méfaits liés aux substances, notamment les opioïdes, de la santé mentale et de la maladie mentale, et des répercussions à plus long terme de la COVID-19, notamment le syndrome post-COVID-19 et les maladies chroniques.

« Notre gouvernement a fait de la prévention des maladies chroniques une priorité. Nous voulons nous assurer que les Canadiennes et les Canadiens vivent plus sainement en favorisant une bonne santé physique, cognitive et mentale et en travaillant à réduire les risques de maladies chroniques. Grâce à leurs initiatives, ces organismes nous aideront à mieux comprendre comment les personnes sont affectées par diverses maladies, à déterminer la meilleure façon de les soutenir et à orienter les mesures de santé publique plus générales. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Investir dans des initiatives visant à combler les lacunes en matière de preuves dans le domaine de la santé publique est essentiel pour renforcer nos systèmes de santé et élargir nos connaissances sur les maladies et les blessures au Canada. En comblant ces lacunes, nous pouvons prendre des décisions éclairées pour mieux protéger et promouvoir la santé physique et mentale de toute la population canadienne. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

La surveillance de la santé publique est le suivi permanent des événements et des déterminants de la santé, utilisé à partir de données provenant de diverses sources, afin d'éclairer les mesures de santé publique.

Le PSAMC explore de nouveaux outils et de nouvelles approches pour collecter, analyser et diffuser des informations de surveillance opportunes et établit de nouveaux partenariats non traditionnels axés sur les facteurs de risque et de protection afin de prévenir les maladies chroniques et les blessures.

