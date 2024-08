ST. PETER'S BAY, PE, le 29 août 2024 /CNW/ - L'établissement de partenariats de recherche réunissant, d'une part, des chercheuses et chercheurs d'établissements postsecondaires canadiens et, d'autre part, des agricultrices et agriculteurs, des productrices et producteurs ainsi que des organisations des secteurs privé, public et à but non lucratif est essentiel pour lutter contre les changements climatiques et assurer la résilience dans le secteur agricole. Ces partenariats de recherche permettront d'amorcer et d'accélérer l'élaboration de solutions à l'appui d'un secteur agricole et agroalimentaire durable dans une économie carboneutre.

Conformément à l'engagement du gouvernement du Canada visant à atteindre les cibles d'atténuation des changements climatiques, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont annoncé un investissement de 87,5 millions de dollars sur quatre ans à l'appui de 16 projets de recherche concertée auxquels participeront 165 chercheuses et chercheurs issus de 30 établissements universitaires de l'ensemble du pays. Ces projets contribueront à la durabilité, à la rentabilité et à la résilience du secteur agricole et agroalimentaire.

Le ministre MacAulay a fait l'annonce de cet investissement en compagnie d'Alejandro Adem, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), au Canadian Centre for Climate Change and Adaptation de la University of Prince Edward Island. Ce centre situé à St. Peter's Bay accueillera l'un des projets subventionnés, qui sera dirigé par le professeur et doyen associé Aitazaz Farooque.

Ce projet, auquel participeront des chercheuses et chercheurs et des partenaires de l'ensemble des provinces de l'Atlantique et d'ailleurs, vise à mettre au point et à appliquer des méthodes de pointe en matière d'atténuation des changements climatiques pour accroitre la rentabilité des exploitations agricoles, tout en réduisant les risques pour l'environnement. Il favorisera le recours à des pratiques de gestion bénéfiques sur le terrain pour améliorer la santé du sol, réduire les émissions de gaz à effet de serre, renforcer la séquestration du carbone et optimiser l'affectation des ressources. Ces investissements feront progresser la recherche portant sur des technologies, des pratiques et des systèmes de précision novateurs, avant-gardistes et adaptés au climat, ce qui aidera le Canada à attendre ses buts centrés sur la compétitivité et la durabilité du secteur agricole et agroalimentaire.

« Les titulaires des subventions annoncées aujourd'hui mettent en évidence le rôle essentiel de l'innovation et de la recherche pour l'avenir de l'agriculture au Canada. En adoptant des pratiques d'avant-garde au chapitre de la recherche et du développement durable, nous pouvons non seulement protéger notre environnement, mais également renforcer notre économie et faire en sorte que les agricultrices et agriculteurs canadiens soient bien outillés pour surmonter les obstacles qui les attendent. L'Initiative de soutien à la recherche pour une agriculture durable témoigne de la détermination du gouvernement à stimuler la croissance dans notre secteur agricole, tout en favorisant la durabilité, la résilience et la prospérité au bénéfice de l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Alors que nous continuons de lutter contre les changements climatiques, il est primordial de soutenir nos agricultrices et agriculteurs et de travailler à maintenir un circuit alimentaire résilient pour les générations à venir. Notre investissement dans ces projets rappelle notre engagement à maintenir notre secteur agricole à la fine pointe de l'innovation. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, nous sommes particulièrement bien placés pour faire le lien entre la recherche et les priorités canadiennes en matière de science et d'innovation. Nous sommes ravis de faire équipe avec le Conseil de recherches en sciences humaines et avec Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre de l'Initiative de soutien à la recherche pour une agriculture durable pour amorcer et accélérer l'élaboration de solutions qui sont nécessaires afin d'assurer la durabilité et la productivité du secteur agricole dans une économie carboneutre. L'annonce d'aujourd'hui constitue un autre élément important des efforts déployés dans la lutte contre les changements climatiques. Félicitations à tous les nouveaux titulaires de subventions! »

- Professeur Alejandro Adem, MSRC, président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

« Les sciences humaines peuvent jouer un rôle crucial dans le soutien de la transition vers des pratiques agricoles plus durables. Pour mener à bien l'adoption de toute nouvelle technologie, il faut très bien comprendre les facteurs humains et sociaux qui entrent en jeu. C'est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec le CRSNG et avec Agriculture et Agroalimentaire Canada pour appuyer cette initiative. Les travaux ambitieux menés par les chercheuses et chercheurs aideront le Canada à façonner un avenir où l'agriculture ne sera plus responsable d'importantes émissions de gaz à effet de serre. »

- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

« Nous remercions le gouvernement du Canada, le CRSNG et le CRSH d'investir dans cette recherche essentielle pour l'ensemble du pays. Ce type de collaborations qui soutiennent le mandat du Canadian Centre for Climate Change and Adaptation de la University of Prince Edward Island témoigne des avantages considérables qui se présentent lorsque l'on travaille ensemble pour générer davantage de retombées. C'est avec fierté que nous appuyons les chercheuses et chercheurs dont les travaux portent sur des mesures d'adaptation aux changements climatiques qui sont captivantes et novatrices. Nous sommes particulièrement fiers des travaux menés par le professeur Aitazaz Farooque et son équipe dans le domaine de l'agriculture de précision, qui génèrent des pratiques durables ayant très peu de répercussions environnementales et inspirent la prochaine génération de spécialistes de la durabilité. »

- Wendy Rodgers, présidente et vice-chancelière de la University of Prince Edward Island

Les équipes et projets de recherche retenus sont subventionnés grâce à l'Initiative de soutien à la recherche pour une agriculture durable, qui est mise en œuvre conjointement par le CRSNG et le CRSH en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Les projets subventionnés montrent qu'il est possible d'intégrer, d'une part, les sciences humaines et comportementales et, d'autre part, les sciences naturelles et le génie, pour contribuer à la transformation de notre économie dans l'optique d'un avenir durable.





Dans le cadre de l'Initiative de soutien à la recherche pour une agriculture durable, les équipes des 16 projets de recherche retenus se partageront 87,5 millions de dollars sur quatre ans sous la forme de subventions Alliance du CRSNG et de subventions de partenariat du CRSH.





Les 16 projets de recherche subventionnés mettront à contribution plus de 165 organisations partenaires, collaboratrices et collaborateurs et personnes cocandidates de partout au pays pour créer de solides réseaux de recherche dans le domaine de l'agriculture durable.





L'Initiative de soutien à la recherche pour une agriculture durable, qui a été annoncée dans le budget de 2022, fait progresser la mise en œuvre du Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte .





. Conformément à cet engagement budgétaire, le CRSH a appuyé plus tôt cette année la création d'un nouveau réseau de recherche sur l'agriculture durable, soit le Réseau de recherche en sciences humaines sur l'agriculture durable dans une économie carboneutre.

