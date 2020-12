OTTAWA, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - La traite des personnes est un crime ignoble qui touche les personnes les plus vulnérables au Canada et dans le monde entier. En raison de la pandémie, il est devenu plus difficile d'assurer la sécurité des populations vulnérables et d'aider les victimes à fuir les situations de traite des personnes et à obtenir les soutiens dont elles ont besoin. Les femmes et les filles autochtones, les nouvelles arrivantes au Canada, les femmes noires et racialisées et celles qui vivent dans la pauvreté sont particulièrement susceptibles d'être victimes de la traite des personnes. L'émergence de la COVID-19 a fait qu'il est devenu plus difficile pour les personnes touchées d'obtenir de l'aide.

Le gouvernement du Canada investit pour mettre fin à la traite des personnes sous toutes ses formes et pour fournir aux victimes et aux personnes survivantes des services de soutien qui tiennent compte de leurs traumatismes afin de les aider à s'en remettre et à reprendre leurs vies en main.

Plus tôt cette année, des appels de propositions ont été lancés, totalisant un montant maximal de 22,4 millions de dollars, pour les organismes qui s'emploient à prévenir et à contrer la traite des personnes ainsi qu'à soutenir les populations à risque et les personnes survivantes.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont annoncé l'octroi d'un financement à 63 organismes, pour des projets visant à prévenir et à contrer la traite des personnes ainsi qu'à soutenir les populations à risque et les personnes survivantes.

Ce financement aidera ces organismes à repérer les personnes survivantes de la traite des personnes et à leur offrir des services de counselling, ainsi que des logements de transition et des maisons d'hébergement transitoires, des services de santé mentale, des services d'aide à l'emploi et du soutien connexe, de même qu'une formation et des outils pour acquérir leur indépendance financière. D'autres projets visent à sensibiliser les jeunes vulnérables à la traite des personnes et à prévenir la victimisation.

En 2019, le gouvernement du Canada a présenté sa Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, soutenue par un financement de 75 millions de dollars. Ce montant inclut des fonds réservés à la création et au maintien de la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, un service multilingue ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui donne accès à des services de soutien aux les personnes qui appellent et qui se veut un moyen sûr de donner des renseignements ou de signaler des cas de traite des personnes aux autorités. La traite des personnes est un des crimes les plus odieux qui existent et des organismes comme ceux qui reçoivent le financement d'aujourd'hui jouent un rôle essentiel en faisant en sorte que les victimes et les personnes survivantes reçoivent l'aide dont elles ont besoin pour échapper aux situations de violence.

| « La traite des personnes est une forme abjecte de violence fondée sur le sexe, et notre gouvernement prend des mesures rigoureuses pour y mettre fin. Durant la pandémie de COVID 19, il est devenu encore plus difficile d'échapper aux situations de traite des personnes et d'accéder à des services de soutien, ce qui rend le travail des organismes qui fournissent ces services encore plus essentiels. Le financement annoncé aujourd'hui fera en sorte que ces organismes puissent garder leurs portes ouvertes et continuer de mettre en œuvre les programmes et les rendre accessibles en ces temps difficiles. Depuis 2015, nous avons financé plus de 1500 organismes œuvrant pour les femmes et l'égalité qui fournissent du soutien et des services à plus de 6 millions de Canadiennes et Canadiens. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

Ministre du Développement économique rural

«Le gouvernement du Canada est déterminé à éradiquer la traite de personnes sous toutes ses formes. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les organisations qui font un travail essentiel pour accroître la sensibilisation aux signes de la traite des personnes et fournir des services sur mesure et adaptés à la culture des survivants. Nous continuons de travailler avec tous les partenaires pour bâtir un Canada plus sécuritaire et plus résilient, où toutes les personnes sont protégées contre la traite de personnes et ses préjudices. »

L'honorable Bill Blair, C.P., député

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

En dépit de lois sévères et de protocoles internationaux, on estime que la traite des personnes génère chaque année environ 150 milliards de dollars de profits criminels dans le monde. Les femmes et les enfants en souffrent en nombre disproportionné. Au Canada , 97 % des victimes déclarées par la police sont des femmes et des filles.

, 97 % des victimes déclarées par la police sont des femmes et des filles. Depuis 2015, le gouvernement du Canada est intervenu en investissant un financement pluriannuel dans plus de 500 organismes qui s'efforcent de contrer et de prévenir toutes les formes de violence fondée sur le sexe et de promouvoir l'égalité des genres, notamment dans le cadre de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

est intervenu en investissant un financement pluriannuel dans plus de 500 organismes qui s'efforcent de contrer et de prévenir toutes les formes de violence fondée sur le sexe et de promouvoir l'égalité des genres, notamment dans le cadre de la Stratégie du pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (Stratégie nationale), une approche pangouvernementale qui regroupe les efforts du gouvernement fédéral et qui est dotée d'un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions par la suite.

a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (Stratégie nationale), une approche pangouvernementale qui regroupe les efforts du gouvernement fédéral et qui est dotée d'un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et de 10,28 millions par la suite. Cette somme s'ajoute aux investissements antérieurs de 14,51 millions de dollars sur cinq ans et de 2,89 millions de dollars par année pour créer la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, fonctionnelle depuis mai 2019, ainsi que pour appuyer les travaux en cours dans l'ensemble du gouvernement du Canada pour lutter contre la traite des personnes.

pour lutter contre la traite des personnes. La Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes fait fond sur les efforts déployés dans le cadre de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe et contribue à la mise en œuvre des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

