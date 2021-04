TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Agence Parcs Canada est chargée de protéger le patrimoine culturel et naturel du Canada et d'en mettre en valeur des exemples éloquents à l'échelle du pays ainsi que de faire connaître ces endroits précieux aux Canadiens et Canadiennes.

En ce sens, le gouvernement du Canada annonce un investissement fédéral de 613 000 $ au lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice pour effectuer la réfection du chemin d'accès aux visiteurs, réaménager l'aire d'accueil de la Grande Maison et installer de nouveaux panneaux d'interprétation le long du parcours de visite.

Financé par le biais du Programme d'investissements dans les infrastructures fédérales, ces améliorations aux infrastructures s'ajoutent aux nouveautés annoncées récemment pour la saison 2021. Rappelons la nouvelle expérience 1600°C : l'épreuve du feu qui permettra aux visiteurs d'expérimenter le labeur des ouvriers du haut fourneau grâce à une nouvelle technologie numérique, à laquelle s'ajoute le nouveau parcours audio Diabolus ex machina créé et narré principalement par l'artiste régional de renommée internationale Fred Pellerin.

Ces nouvelles expériences offertes aux visiteurs et la mise à niveau des infrastructures s'inscrivent dans les stratégies du nouveau plan directeur du site. Celles-ci visent à ce que les Forges du Saint-Maurice soient un attrait important pour la communauté et pour l'offre touristique régionale, ainsi qu'un lieu historique national qui mise sur la protection et la mise en valeur du patrimoine. Le nouveau plan directeur peut être consulté en ligne au https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/saintmaurice/gestion-management/plan

L'ensemble des investissements consentis aux Forges du Saint-Maurice permettent aux visiteurs de profiter de nouvelles expériences de qualité et de découvrir l'histoire exceptionnelle de la première communauté industrielle au Canada.

« En investissant dans la conservation et la restauration des Forges du Saint-Maurice, nous permettons aux visiteurs d'aujourd'hui et de demain de découvrir un site historique important tout en se rapprochant de la nature dans un environnement sécuritaire et stimulant. Les Forges sont un joyau pour la Mauricie et le Canada et nous en sommes très fiers ! »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice--Champlain

Situé près de la rivière Saint-Maurice , le lieu historique national des Forges-du- Saint-Maurice est le premier village industriel du pays. Chaque année, environ 10 000 visiteurs en apprennent davantage au sujet de la première industrie sidérurgique au Canada .

Le parc urbain des Forges du Saint-Maurice offre un espace nature de qualité à proximité du centre-ville de Trois-Rivières.

offre un espace nature de qualité à proximité du centre-ville de Trois-Rivières. Le lieu historique national des Forges-du- Saint-Maurice est ouvert au public à partir de la fin de semaine précédant la fête de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du Travail.

Parcs Canada continue à suivre de près la situation créée par la COVID-19. Étant donné que la situation évolue rapidement, l'offre de services du lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice sera évaluée en juin 2021, à la lumière des recommandations des experts en santé publique.

Parcs Canada

Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice

