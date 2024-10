Le financement de PacifiCan aidera trois entreprises locales à développer leurs activités, à atteindre de nouveaux marchés et à créer des emplois de qualité.

SURREY, BC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Surrey est l'une des villes de Colombie-Britannique dont la croissance est la plus rapide. On y retrouve des entreprises innovantes et des entrepreneures et entrepreneurs ambitieux qui ont des projets passionnants pour l'avenir. PacifiCan ouvrira bientôt son administration centrale à Surrey, renforçant ainsi la présence et l'impact de l'Agence dans ce pôle économique en plein essor et dans la région élargie Mainland-Sud-ouest. PacifiCan s'engage à travailler en partenariat avec les entreprises et les leaders communautaires de la vallée du Fraser et de l'ensemble de la Colombie-Britannique pour réaliser leurs ambitions.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de 9,4 millions de dollars de PacifiCan pour aider trois entreprises de Surrey à croître localement et à être compétitives à l'échelle internationale.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce lors d'une visite à Nanak Foods Inc, un fabricant de produits alimentaires innovant qui a reçu un financement de 5 millions de dollars dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) de PacifiCan. Nanak est le plus grand et le plus important fabricant nord-américain d'aliments spécialisés à base de produits laitiers et d'inspiration sud-asiatique. Le fromage paneer de Nanak incorpore du lait entier provenant de vaches de Colombie-Britannique, ce qui profite aux productrices et producteurs laitiers locaux.

L'investissement de PacifiCan permettra à l'entreprise d'augmenter la production de son fromage paneer en élargissant ses activités grâce à de nouveaux équipements. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à Nanak de croître localement, de créer des emplois et d'accélérer les ventes mondiales de son produit phare.

Le ministre Sajjan a également annoncé le financement de deux autres entreprises basées à Surrey, l'une par l'intermédiaire du programme CPE de PacifiCan et l'autre grâce au Fonds pour l'emploi et la croissance. Dr. Ma's Laboratories, un fabricant de produits de santé naturels, reçoit un financement de plus de 3,1 millions de dollars pour accroître ses activités et créer de nouveaux emplois. LED Smart reçoit plus de 1,2 million de dollars pour continuer à innover dans la conception de son système d'éclairage horticole et augmenter sa production pour répondre à la demande mondiale.

De plus amples renseignements sur les projets et les entreprises bénéficiant d'un financement sont disponibles dans le document d'information ci-dessous.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de créer plus de 190 emplois, de développer l'économie de Surrey et de la région, et de commercialiser davantage de produits fabriqués en Colombie-Britannique sur les marchés mondiaux.

Citations

« Des choses étonnantes se produisent à Surrey. Des entreprises innovantes, telles que Nanak Foods, développent des produits qui sont demandés dans le monde entier, et le gouvernement du Canada est fier de soutenir la croissance de leurs activités. L'investissement de PacifiCan à Surrey signifie que les entreprises locales peuvent se développer chez elles, créant ainsi des innovations de pointe et des emplois de qualité ici même, dans la vallée du Fraser. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« Surrey est la ville qui connaît la croissance la plus rapide en Colombie-Britannique. Les entreprises locales se développent rapidement pour répondre à la demande du marché et créer des emplois de qualité pour les habitants de Surrey. L'investissement de 9,4 millions de dollars dans le financement de PacifiCan, annoncé aujourd'hui, reconnaît la croissance économique et la résilience des entreprises de Surrey alors que nous faisons avancer la Colombie-Britannique et le Canada ».

-Randeep Sarai, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et député de Surrey-Centre

« L'investissement d'aujourd'hui est un excellent exemple de la façon dont Surrey est à l'avant-garde pour accueillir des propriétaires d'entreprise qui innovent dans divers secteurs contribuant au dynamisme de l'économie de la Colombie-Britannique. Des volets tels que le développement des entreprises et la productivité permettent aux entreprises d'accéder à des capitaux pour se développer rapidement et répondre à la demande du marché. L'avenir des propriétaires d'entreprise et celui des entreprises de fabrication du Surrey est prometteur, et nous sommes là pour participer à cette évolution ».

-Sukh Dhaliwal, député de Surrey-Newton

« Nous avons une reconnaissance sans limite pour le soutien de PacifiCan, qui nous permet de progresser dans la construction de notre nouvelle installation de traitement. Ce financement n'est pas seulement un investissement dans notre croissance, mais aussi un témoignage de notre engagement commun à créer des emplois, à encourager l'innovation et à renforcer notre communauté. Grâce au soutien de PacifiCan, nous avons la conviction que ce projet entraînera une croissance significative et nous permettra de répondre aux besoins évolutifs de notre clientèle et partenaires. »

-Gurpreet Arneja, président, Nanak Foods Inc.

Faits saillants

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises réalise des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, afin d'aider les entreprises innovantes à accélérer leur croissance et à être compétitives à l'échelle mondiale.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créatrices et créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer la pérennité de leurs entreprises. Il s'agit notamment de renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans toute la Colombie-Britannique.

Surrey est en passe de devenir la ville la plus peuplée de la province, avec une population prévue de 783 690 habitants d'ici 2041.

Document d'information

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de 9,4 millions de dollars de PacifiCan pour aider trois entreprises de Surrey à croître localement et à être compétitives à l'échelle internationale.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Programme Croissance et productivité des entreprises

Dr. Ma's Laboratories

3 166 000 $

Le financement permettra à Dr. Ma's Laboratories, un fabricant de produits de santé naturels, d'accroître ses activités en installant de nouveaux équipements automatisés et en recrutant davantage de personnel. Dr Ma's Laboratories fournit aux marques de produits de santé naturels l'espace de production et les ressources internes nécessaires pour créer leurs vitamines et suppléments uniques. L'entreprise fournit aux marques des services de production de bout en bout, de la recherche sur les produits jusqu'à l'emballage de ceux-ci en passant par les capacités de fabrication. L'investissement de PacifiCan permettra à l'entreprise d'accroître sa production locale et de répondre à la demande mondiale de produits de santé naturels.

Nanak Foods Inc.

5 000 000 $

Le financement permettra à Nanak Foods Inc. d'augmenter la production de son fromage paneer en élargissant ses activités grâce à de nouveaux équipements. L'entreprise est le plus grand et le plus important fabricant nord-américain d'aliments spécialisés à base de produits laitiers et d'inspiration sud-asiatique. Le fromage paneer de Nanak incorpore du lait entier provenant de vaches de Colombie-Britannique, ce qui profite aux productrices et producteurs laitiers locaux. L'investissement de PacifiCan aidera Nanak à croître localement, à créer des emplois et à accélérer les ventes mondiales de son produit phare.

Fonds pour l'emploi et la croissance

LED Smart

1 275 000 $

Le financement aidera LED Smart à continuer à innover dans la conception de son système d'éclairage horticole, Grow3, et à augmenter la production pour répondre à la demande mondiale croissante. Cette technologie à rendement énergétique élevé reproduit la lumière du soleil pour produire des cultures de grande qualité dans des serres et des fermes verticales. L'investissement de PacifiCan permettra à LED Smart d'améliorer son logiciel, d'adapter Grow3 à la production de masse et de créer des emplois de qualité en Colombie-Britannique.

