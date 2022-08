KINGS COUNTY, NS, le 15 août 2022 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Les productrices et producteurs agricoles du Canada sont des partenaires-clés pour bâtir un environnement sain et un secteur agricole plus durable au pays. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le député de Kings-Hants, Kody Blois, ont annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 8,5 millions de dollars à Perennia Food and Agriculture Inc. dans le cadre du Fonds d'action à la ferme pour le climat. Ces fonds aideront les productrices et producteurs néo-écossais et terre-neuviens à adopter des pratiques agricoles durables pour renforcer leur résilience aux changements climatiques.

Situé à Kentville, en Nouvelle-Écosse, Perennia est un organisme qui soutient l'innovation et le développement économique dans le secteur agricole de la province depuis plus de 20 ans. Perennia distribuera les fonds par le biais de demandes individuelles pour inciter les agricultrices et agriculteurs à adopter des pratiques de gestion bénéfiques pour les cultures de couvertures, la gestion de l'azote et le pâturage en rotation. On s'attend à ce que Perennia distribue les premiers fonds dans les mois suivant la période de demandes individuelles de juillet 2022. Un deuxième appel de demandes aura lieu en octobre 2022.

Perennia organisera aussi une série de formations et des possibilités d'apprentissage entre pairs pour aider les productrices et producteurs à adopter ces nouvelles pratiques. Une des formations permettra aux productrices et producteurs de devenir des experts dans les pratiques de réduction des GES.

Passer à l'action dès maintenant dans notre lutte contre les changements climatiques est la clé pour atteindre notre cible de réduction des émissions d'ici 2030 et jeter les bases d'une économie carboneutre d'ici 2050. Les activités financées par le Fonds d'action à la ferme pour le climat devraient réduire les émissions de GES de 2 millions de tonnes d'ici 2024, tout en améliorant la biodiversité ainsi que la santé et la résilience des sols agricoles. Avec le Plan de réduction des émissions de mars 2022, le gouvernement du Canada attribué plus de 1,5 milliard de dollars de financement pour accélérer la réduction des émissions du secteur agricole, devenant ainsi un chef de file mondial de l'agriculture durable. Grâce à cet engagement, 470 millions de dollars a été attribué au Fonds d'action à la ferme pour le climat pour élargir le programme et le continuer après 2024.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les productrices et producteurs partout au Canada pour les aider à atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions, à protéger l'environnement et à soutenir la résilience économique du secteur agricole.

« En innovant et en adoptant des pratiques agricoles durables, les productrices et producteurs canadiens démontrent leur engagement à réduire nos émissions de GES. Pour les aider en ce sens, et dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat, nous avons choisi Perennia pour administrer un fonds de 8,5 millions de dollars en Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les producteurs agricoles des provinces de l'Atlantique jouent un rôle de premier plan dans la protection des terres. Nous travaillons déjà collectivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à investir davantage dans des pratiques durables. Cet investissement permet au gouvernement du Canada de travailler directement avec les producteurs et productrices pour s'assurer qu'ils restent à la fois concurrentiels à l'international et capables de renforcer la sécurité alimentaire au pays. »

- Kody Blois, député pour Kings-Hants

« Perennia est un chef de file qui aide les producteurs à s'adapter aux nouveaux défis, et nous savons les changements climatiques sont une préoccupation des agriculteurs de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce au Fonds d'action à la ferme pour le climat, Perennia est impatient de donner aux agriculteurs les outils et le soutien nécessaires pour qu'ils puissent effectuer des changements importants et se préparer pour un avenir durable. »

- Lynne Godlien, P.D.G., Perennia Food and Agriculture Inc.

Le secteur agricole du Canada représente actuellement 10 % des émissions de GES du pays et peut jouer un rôle clé dans la réduction des émissions nationales de GES et l'amélioration de la résilience climatique.

Le Fonds d'action à la ferme pour le climat fait partie du programme Solutions agricoles pour le climat du gouvernement du Canada, qui vise à aider les agriculteurs à lutter contre les changements climatiques. Il relève du Fonds des solutions climatiques naturelles, doté de 4 milliards de dollars et géré par Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement climatique Canada, et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le 22 février 2022, la ministre Bibeau a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 182,7 millions de dollars à 12 organisations bénéficiaires, dont Perennia Food and Agriculture Inc. pour la mise en œuvre du Fonds d'action à la ferme pour le climat dans tout le Canada.

En plus du Fonds d'action à la ferme pour le climat, Agriculture et Agroalimentaire Canada a lancé en 2021 le volet des Laboratoires vivants, doté de 185 millions de dollars, pour soutenir la séquestration du carbone et la réduction des émissions de GES.

Le Canada s'est joint à plus de 120 pays pour s'engager à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, aux côtés de tous les autres pays du G7 (Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Italie, France et Japon).

