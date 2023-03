L'engagement de financement portera sur le trouble de stress post-traumatique et les traumatismes chez les personnes les plus touchées par la COVID-19

OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir une bonne santé mentale pour toutes les personnes au Canada. La pandémie de COVID-19 a créé de nombreux défis importants pour les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels, qui ont travaillé de longues heures et vécu un stress prolongé. Au cours des dernières années, les éducateurs ont fait face à des défis uniques - comme la fermeture des écoles, l'isolement et un milieu de travail en constante évolution - qui ont eu des répercussions profondes sur leur santé mentale et leur bien-être.

Aujourd'hui, l'honorable David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de 798 500 $ pour la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE). Cet investissement servira à promouvoir la santé mentale et à prévenir la maladie mentale auprès des travailleurs essentiels du système K-12 les plus affectées par la COVID-19, dont les enseignants et les administrateurs.

La FCE réalisera ce projet pilote à trois endroits au Canada. Le projet pilote permettra de déterminer le bien-être mental global du personnel des écoles et offrira une intervention de groupe virtuelle au moyen de webinaires et de babillards de groupes de discussion. Le bien-être sera évalué au moyen d'un sondage auprès de tous les travailleurs du secteur de l'éducation et de tous les enseignants. Le sondage intégrera des outils normalisés d'évaluation de la santé mentale. La FCE organisera également des groupes de discussion avec les administrateurs des écoles pilotes, notamment les directeurs et les directeurs adjoints, au début et à la fin de l'intervention.

L'objectif est de favoriser la santé mentale et de prévenir la maladie mentale chez les travailleurs du secteur de l'éducation publique de la maternelle à la 12e année qui sont les plus touchés par la pandémie de COVID-19. De plus, ce projet aidera à améliorer la capacité des personnes, des réseaux de personnel et des dirigeants scolaires à traiter la maladie mentale et les traumatismes chez les travailleurs essentiels, y compris les éducateurs et les administrateurs, dans les écoles. Le projet soutiendra la santé mentale et le bien-être de l'ensemble du personnel scolaire dans une approche tenant compte des traumatismes.

Ce financement fait partie d'un investissement plus vaste prévu dans le budget de 2021 de 50 millions de dollars sur 2 ans pour aider les personnes qui présentent ou qui sont à risque de présenter un trouble de stress post-traumatique ou des traumatismes en raison de la pandémie, y compris les fournisseurs de services de première ligne et de services essentiels. En plus de ces investissements ciblés, le gouvernement du Canada est résolu à veiller à ce que les soins de santé mentale soient traités comme une composante à part entière du système de santé en collaborant avec les provinces et les territoires pour améliorer l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances partout au pays.

« Les éducateurs jouent un rôle crucial dans les collectivités d'Ottawa et de partout au Canada. Nous sommes déterminés à soutenir leur santé mentale pendant la reprise post-pandémie et après. Merci à tous les éducateurs pour leur travail courageux. »

L'honorable David McGuinty

Député d'Ottawa-Sud

« Nous savons que les enseignants ont fait beaucoup de sacrifices pendant la pandémie pour aider nos enfants à apprendre dans des circonstances exceptionnelles. Les éducateurs ont vu les répercussions directes de la pandémie sur leurs élèves, mais aussi sur leurs collègues, leurs amis et leur famille. Le financement annoncé aujourd'hui aidera à favoriser une bonne santé mentale et à prévenir la maladie mentale pendant la reprise post-pandémie. Je tiens à remercier tous les éducateurs. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Ce financement permettra à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, en collaboration avec les organisations provinciales membres, de fournir aux éducateurs les outils nécessaires pour favoriser la santé mentale et prévenir la maladie mentale chez les travailleurs du secteur de l'éducation publique de la maternelle à la 12e année. Ce soutien du gouvernement fédéral fait partie des prochaines étapes essentielles de la reprise post-pandémie. »

Sam Hammond

Président, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la santé mentale des personnes au Canada tout au long de la pandémie de COVID-19 et après.

est résolu à soutenir la santé mentale des personnes au tout au long de la pandémie de COVID-19 et après. Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de travailler avec les provinces et les territoires sur les priorités communes en santé afin d'améliorer les services de santé intégrés offerts aux personnes au Canada , y compris l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances.

a annoncé son intention de travailler avec les provinces et les territoires sur les priorités communes en santé afin d'améliorer les services de santé intégrés offerts aux personnes au , y compris l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Les facteurs de stress liés à la pandémie pourraient entraîner une augmentation du nombre de personnes au Canada présentant des symptômes de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Les personnes déjà atteintes de TSPT pourraient voir leurs symptômes s'aggraver.

présentant des symptômes de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Les personnes déjà atteintes de TSPT pourraient voir leurs symptômes s'aggraver. Les symptômes du TSPT peuvent toucher divers aspects de la vie quotidienne, ce qui nuit au fonctionnement des personnes dans leurs activités quotidiennes. Cette possibilité de financement vise à promouvoir la santé mentale, le bien-être et la résilience, ainsi qu'à fournir un soutien après une exposition à un traumatisme afin d'atténuer les effets sur la santé mentale.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la santé mentale des personnes au Canada tout au long de la pandémie de COVID-19 et après. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

