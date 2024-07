GLACE BAY, NS, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur de nombreuses collectivités côtières, rassemblant les gens pour travailler ou se divertir, tout en soutenant les emplois dans l'industrie du poisson et des fruits de mer pour plus de 45 000 Canadiens. Dans le cadre du budget de 2024, 463,3 millions de dollars sur trois ans seront investis pour réparer et entretenir les ports pour petits bateaux, y compris ceux endommagés par l'ouragan Fiona, à compter de 2024-2025. Cela s'ajoute au budget annuel de Pêches et Océans Canada (MPO) de 90 millions de dollars pour ces ports.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à faire croître l'économie pour aider tout le monde à aller de l'avant, aujourd'hui Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé un investissement de 74 millions de dollars sur trois ans pour poursuivre d'importants travaux dans 19 ports de la Nouvelle-Écosse. Cet investissement servira à reconstruire et à réparer les quais, les rampes de mise à l'eau, et d'autres infrastructures portuaires essentielles, comme à Glace Bay, où la construction d'un quai longitudinal est prévue en 2026.

Plus de 11,3 millions de dollars de cet investissement global en Nouvelle-Écosse sont réservés à cinq ports qui ont subi de graves dommages causés par l'ouragan Fiona, ceux de Cape John, Ingonish (Macleods Point), Judique (Baxters Cove), Little Judique Ponds, et New Waterford.

L'industrie de la pêche est au cœur de nombreuses collectivités côtières partout au Canada, et les pêcheurs ont besoin de ports pour petits bateaux pour être sécuritaires et fiables. Les changements climatiques causant des phénomènes météorologiques plus extrêmes, il est essentiel d'investir dans des infrastructures plus résilientes et, par-dessus tout, plus sécuritaires pour les utilisateurs des ports.

Ces investissements appuient le développement économique local pour les générations à venir, en fournissant des ports fonctionnels aux Canadiens qui travaillent dans les secteurs des pêches, de l'aquaculture, de la construction, et du génie maritime.

Citations

« Les ports pour petits bateaux sont l'épine dorsale de nos collectivités de pêcheurs dynamiques d'un océan à l'autre et à l'autre, y compris ici en Nouvelle-Écosse. En tant que pays avec le plus long littoral du monde, nous devons investir dans des infrastructures portuaires résilientes, capables de faire face aux défis climatiques d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas seulement une question de développement économique, mais aussi de sécurité alimentaire. Avec le budget de 2024, nous nous donnons les moyens de nos ambitions, en dotant nos pêcheurs de ports modernes où leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions maritimes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Port de Glace Bay est au cœur de notre communauté. Les ports comme le nôtre offrent des emplois et des loisirs à d'innombrables personnes, et une industrie de la pêche forte signifie un Cape Breton-Canso fort. Je suis fier de faire partie de l'annonce sur l'investissement du gouvernement du Canada dans les ports pour petits bateaux de la Nouvelle-Écosse, qui est, à son tour, un investissement dans l'ensemble de la collectivité. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso

« Les ports pour petits bateaux sont des infrastructures essentielles pour les collectivités côtières du Canada. Les ports de New Waterford, d'Ingonish et de Bay St. Lawrence sont des moteurs économiques de Sydney--Victoria qui feront l'objet d'une attention renouvelée grâce à ce financement. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît la valeur d'investir dans l'avenir. »

Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria

Faits en bref

Les ports pour petits bateaux fournissent un soutien essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont les débarquements ont été évalués à près de 4,7 milliards de dollars en 2022.

Les ports pour petits bateaux soutiennent plus de 45 000 emplois au sein de l'industrie canadienne de la pêche commerciale, ainsi que plusieurs milliers d'emplois supplémentaires dans les industries de soutien.

Le MPO est responsable de garder 949 ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale ouverts et en bon état.

Les projets de restauration portuaire sont entrepris en collaboration avec les administrations portuaires locales, qui sont constituées en société, des organismes sans but lucratif qui gèrent et exploitent des installations pour les utilisateurs locaux. Il y a plus de 5 000 bénévoles dans les administrations portuaires partout au Canada .

Liens associés

Ports pour petits bateaux de la Nouvelle-Écosse, Budget de 2024

Document d'information

Les projets financés dans le budget de 2024 seront entrepris dans les ports suivants de la Nouvelle-Écosse gérés par Pêches et Océans Canada. Les projets peuvent être des travaux de réparation, de reconstruction d'actifs, de dragage, ou des travaux connexes.

De plus amples détails sur la nature et le coût de chaque projet seront disponibles au fur et à mesure que les processus d'appel d'offres respectifs seront terminés.

Les ports pour petits bateaux gravement touchés par l'ouragan Fiona sont marqués par un astérisque (*).

Port Projets Bailey's Brook (Lismore) Réparations de quai Camp Cove (Lower Argyle) Planification avancée pour reconstruire les supports du quai Cap John* Mise à niveau du brise-lames Caribou Ferry Reconstruction du quai Glace Bay Construction du quai longitudinal Grand Étang Reconstruction du quai Mise à niveau électrique Ingonish (Macleods Point)* Reconstruction des quais Judique (anse Baxters)* Planification avancée pour la reconstruction du brise-lames et du quai Larrys River Reconstruction des brise-lames et ajout de pierres de carapace Little Judique Ponds* Reconstruction du quai Louisbourg Reconstruction du quai et mise à niveau électrique (phase 1) Meteghan Réparations des pieux H New Waterford* Dragage Pleasant Bay Amélioration de la cellule de confinement Port Morien Réparer l'ouvrage longitudinal Three Fathom Harbour Nouvelle cellule de confinement Dragage Toney River Reprise annuelle de dragage Upper Whitehead Mises à niveau électriques Wallace Reconstruction du quai

