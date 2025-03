BOUCHERVILLE, QC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer l'écosystème national de la biofabrication du Canada et à stimuler l'économie tout en créant et en maintenant des emplois bien rémunérés et en préparant mieux le pays à répondre aux besoins futurs en matière de santé.

Aujourd'hui, la députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, Sherry Romanado, a annoncé, au nom de la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, une contribution de 60 millions de dollars, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, pour soutenir un projet de l'entreprise Delpharm Boucherville Canada inc. Le projet se chiffrant à 220 millions de dollars vise à moderniser et à agrandir les installations de l'entreprise à Boucherville, au Québec, en vue d'accroître leur capacité de fabrication de produits injectables stériles qui, pour une bonne part, contiennent des médicaments essentiels utilisés au quotidien par les Canadiens et dans nos hôpitaux. Cet investissement permettra aussi à Delpharm de maintenir 450 emplois et d'embaucher des étudiants pour pourvoir 150 stages.

L'entreprise prévoit, dans le cadre de ce projet, d'ajouter 28 000 pieds carrés à ses installations de Boucherville et d'y mettre en place de l'équipement ultramoderne. Cela lui permettra de doubler sa capacité de production pour atteindre environ 130 millions d'unités par année. Cette expansion augmentera grandement la capacité du Canada à fabriquer des produits injectables stériles essentiels pour le marché canadien et les marchés d'exportation.

Citations

« En accroissant notre capacité intérieure de fabrication de produits injectables stériles, nous nous consolidons une chaîne d'approvisionnement canadienne et garantissons un accès aux médicaments dont nos concitoyens ont besoin. L'investissement annoncé aujourd'hui soutient l'innovation dans le secteur de la biofabrication et renforce la sécurité sanitaire et la résilience économique au Canada. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour son soutien indéfectible. Le Ministère a saisi l'importance stratégique de sécuriser les chaînes d'approvisionnement locales en médicaments essentiels. »

- Le directeur de site chez Delpharm, Mathieu Grondin

Faits en bref

Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a effectué des investissements de plus de 2,3 milliards de dollars dans 41 projets de l'écosystème de la biofabrication et de la production de vaccins et de produits thérapeutiques, ce qui renforce la capacité nationale de réponse aux pandémies, soutient l'innovation en sciences de la vie et élargit la base industrielle.

a effectué des investissements de plus de 2,3 milliards de dollars dans 41 projets de l'écosystème de la biofabrication et de la production de vaccins et de produits thérapeutiques, ce qui renforce la capacité nationale de réponse aux pandémies, soutient l'innovation en sciences de la vie et élargit la base industrielle. La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada propose une vision à long terme pour protéger la population canadienne contre les pandémies et autres urgences sanitaires futures, et pour favoriser l'essor d'un secteur national des sciences de la vie innovateur et concurrentiel.

propose une vision à long terme pour protéger la population canadienne contre les pandémies et autres urgences sanitaires futures, et pour favoriser l'essor d'un secteur national des sciences de la vie innovateur et concurrentiel. Delpharm Boucherville Canada inc., fait partie du réseau mondial de Delpharm Industrie SAS, une organisation mondiale de premier plan, située à Paris , en France , qui offre des services de sous-traitance de développement et de fabrication aux compagnies pharmaceutiques. Delpharm Industrie SAS est présente dans de nombreux secteurs de l'industrie pharmaceutique, y compris dans la production de médicaments de marque et génériques. La société possède 19 installations ou centres de développement en Europe et au Canada . Ses installations canadiennes sont à Boucherville et à Montréal.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Myah Tomasi, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected], 343-543-7210; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]