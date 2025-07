MISSISSAUGA, ON, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, prononcera une allocution lors de la cérémonie d'inauguration des travaux de la nouvelle installation de l'entreprise Carbon Upcycling. Il s'exprimera au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly.

Le ministre Solomon tiendra un court point de presse après la cérémonie.

Date : Le mardi 29 juillet 2025

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu : Mississauga (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

