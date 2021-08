VANCOUVER, BC, le 10 août 2021 /CNW/ - Pêches et Océans Canada

Partout au Canada, les collectivités côtières bénéficient du soutien des ports pour petits bateaux, qui offrent à l'industrie de la pêche commerciale un accès sécuritaire aux voies navigables. Avec environ 45 000 Canadiens employés dans le secteur des pêches, le gouvernement du Canada réalise des investissements pour renouveler son réseau de ports pour petits bateaux, et collaborer avec les municipalités et d'autres parties intéressées, pour assurer que cette importante infrastructure dynamise les collectivités locales.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud, a annoncé, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, que le gouvernement du Canada investit un total de 50 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour aider à renouveler 26 ports pour petits bateaux dans des collectivités le long de la côte du Pacifique. Cela comprend 17 millions de dollars dans le port pour petits bateaux de Steveston, 11 millions de dollars dans les ports pour petits bateaux dans la région de Prince Rupert, et 22 millions de dollars dans d'autres ports plus petits le long de la côte du Pacifique.

Le port de Steveston reçoit un investissement important dans le budget de 2021. Cet argent servira à la réparation des flotteurs aux installations de la 3e Avenue et d'Atagi; le dragage du bassin pour assurer un amarrage sécuritaire dans le port; les réparations électriques; et des systèmes de protection contre les incendies améliorés, pour assurer la sécurité de l'infrastructure et des utilisateurs du port.

Les ports pour petits bateaux de la région de Prince Rupert reçoivent également des investissements du budget de 2021. Le financement servira à la reconstruction des flotteurs au port Edward Harbour; réparation de flotteurs et de brise-lames au port fairview; et la réparation de l'amarrage au brise-lames au port de Rushbrook. Ces projets d'infrastructure contribueront à faire en sorte que cette importante plaque tournante de la pêche du nord de la Colombie-Britannique continue de répondre aux besoins de chargement, d'amarrage, et de déchargement des flottilles de pêche commerciale et autochtone du Pacifique.

Citations

« Les ports pour petits bateaux sont au cœur des collectivités côtières du Canada. Ce sont des lieux de rassemblement, des centres de loisirs et d'activités industrielles, et ils sont essentiels à l'économie bleue en pleine croissance du Canada. C'est pourquoi notre gouvernement investit 300 millions de dollars pour que nos ports soient plus écologiques, plus sécuritaires et plus efficaces. Nous soutiendrons toujours les femmes et les hommes de nos secteurs des pêches, du tourisme, et de la construction, ainsi que les collectivités côtières et rurales qui dépendent des ports pour petits bateaux du Canada. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Au nom du gouvernement du Canada, je suis ravi d'annoncer cet important investissement pour les Britanno-Colombiens. La pêche est une pierre angulaire essentielle dans de nombreuses collectivités côtières du Canada, surtout ici à Richmond et dans la vallée du bas Fraser. C'est pourquoi il est important d'appuyer nos pêcheurs locaux et l'ensemble de la collectivité au moyen d'une infrastructure portuaire locale en bon état et bien entretenue. Lorsque nous investissons dans nos ports locaux, nous investissons dans les gens qui travaillent et vivent à proximité. Je sais à quel point cette initiative est importante pour les fournisseurs locaux et les familles à Richmond et dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud

« Je suis heureux de voir tout le travail qui aidera à améliorer les services portuaires en vue d'appuyer les pêcheurs locaux et la collectivité dans son ensemble. Les travaux annoncés aujourd'hui contribueront à renforcer la sécurité et à entretenir l'infrastructure essentielle à la Colombie-Britannique. »

Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Burnaby Nord - Seymour

Faits en bref

Dans son budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir un montant supplémentaire de 300 millions de dollars, sur deux ans, dans le renouvellement du réseau de ports pour petits bateaux du Canada .

s'est engagé à investir un montant supplémentaire de 300 millions de dollars, sur deux ans, dans le renouvellement du réseau de ports pour petits bateaux du . Pêches et Océans Canada s'occupe de garder ouverts et en bon état les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

s'occupe de garder ouverts et en bon état les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale. Pêches et Océans Canada apporte son appui à 973 ports partout au Canada , où s'affairent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

apporte son appui à 973 ports partout au , où s'affairent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de rénovation des ports sont réalisés en collaboration avec les administrations portuaires locales qui assurent la gestion et l'exploitation des installations pour les usagers locaux.

Le budget du Programme des ports pour petits bateaux pour 2021-2022 est d'environ 90 millions de dollars. De ce montant, environ 70 millions seront directement investis dans des projets de réparation, d'entretien, de construction et de dragage dans les ports.

L'économie bleue du Canada et sa croissance future dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques. Une stratégie pour l'économie bleue nous permettra de protéger et de revitaliser la santé de nos océans, tout en tirant parti des nouvelles possibilités de croissance économique dans l'ensemble des secteurs océaniques.

Liens connexes

Restez branchés

Liens connexes

