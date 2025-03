QUÉBEC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit plus de 50 millions de dollars pour construire 149 logements locatifs à Québec par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite par Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan, sur le site du projet Le Bleau, situé au 4420, boulevard Lévesque Est, à Laval.

Le Bleau est un projet de 149 logements, avec une architecture distincte face à la rivière des Prairies, auquel le gouvernement du Canada contribue à hauteur de 50 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt. En synergie avec l'environnement, le projet privilégie une vision de développement durable avec un stationnement intérieur sur trois niveaux qui permet d'utiliser tout l'espace extérieur pour un aménagement paysager de qualité et pour réduire les îlots de chaleur. Plusieurs places de stationnement équipées de bornes de recharge et des voitures en autopartage seront mises à la disposition des résidents. De plus, le Bleau se trouve à proximité du SRB (service de bus rapide).

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé le PPCA dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citations :

« Par ses investissements effectués dans le logement locatif, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, au Québec, et partout au pays. Avec nos partenaires, nous prêtons main-forte aux personnes et aux familles et, ce faisant, nous contribuons au bien-être social et économique de toute la collectivité. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement s'attaque à la crise du logement en investissant dans les biens locatifs ici, à Laval, et partout au Canada. La réalisation du projet Le Bleau par le biais du PPCA contribue à la création d'emplois, à l'amélioration de la qualité de vie des personnes d'Alfred-Pellan et au dynamisme de la collectivité lavalloise. » - Angelo Iacono, député d'Alfred-Pelland

« C'est avec une immense fierté et émotion que je vois la concrétisation de ce projet résidentiel qui contribuera au développement du logement locatif à Laval. Ayant grandi dans cette région et y élevant maintenant mes enfants, ce projet représente bien plus qu'une simple construction : il s'inscrit dans un engagement profond envers la communauté qui m'a vu grandir. Grâce au soutien du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA), ce projet s'aligne sur la volonté de répondre aux besoins en logements accessibles et de qualité pour les familles lavalloises et celles qui désirent s'établir à Laval. Ce développement est une pierre de plus à l'édifice d'une ville en pleine croissance, assurant un avenir prometteur à ses citoyens. » - Matteo Fiorilli, président, Condos Le Bleau

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2024, la SCHL avait engagé 21,76 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 56 000 logements destinés à la location. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

