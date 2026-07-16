Avis aux médias -La ministre Olszewski soulignera le soutien plus généreux de l'Allocation canadienne pour enfants qui rend la vie plus abordable pour les familles albertaines

Avis aux médias -La ministre Olszewski soulignera le soutien plus généreux de l'Allocation canadienne pour enfants qui rend la vie plus abordable pour les familles albertainesEnglish
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
16 juil, 2026, 14:06 ET
CAMROSE, AB, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), sera accompagnée de M. PJ Stasko, maire de la Ville de Camrose, pour souligner l'augmentation de l'Allocation canadienne pour enfants, ce qui contribue à réduire les coûts pour les familles de l'Alberta et du reste du Canada.
La ministre Olszewski fera l'annonce au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse).
Date :
le 17 juillet 2026
Heure :
12 h 15 (HR)
Location:
Camrose Recreation Centre
4412 rue 56
Camrose (Alberta)
Carte
Les médias sont invités à assister à l'annonce. Après l'allocution, les orateurs répondront à des questions.
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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski a été assermentée au poste de ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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