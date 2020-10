VANCOUVER, BC, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et s'engage à améliorer la sécurité des lieux de travail de ce secteur.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de 4,9 millions de dollars au titre du Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme pour aider les agriculteurs de la Colombie-Britannique (C.-B.) à mieux protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs agricoles pendant la pandémie de COVID-19. Ce financement fédéral sera versé par l'Investment Agriculture Foundation of British Columbia (IAF).

Parmi les activités admissibles, mentionnons les améliorations directes sur le plan de l'infrastructure, plus précisément les logements et les zones de travail, les logements temporaires ou d'urgence (à la ferme ou hors ferme) ainsi que l'équipement de protection individuelle (EPI), les stations sanitaires et toutes autres mesures de santé et de sécurité qui protègent la santé et la sécurité des Canadiens et des travailleurs étrangers temporaires dans le contexte de la COVID-19.

Les demandes seront acceptées par l'entremise du portail de l'IAF du 27 octobre 2020 au 17 novembre 2020. Les contributions dans le cadre du programme seront à coûts partagés avec les demandeurs selon un ratio de 50:50, et ce, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Un autre 10 % du Fonds sera destiné aux femmes, aux jeunes, aux membres des minorités visibles, aux Autochtones et aux personnes handicapées, ce qui équivaut à un ratio de 60:40, alors que le gouvernement encourage la participation des groupes sous-représentés dans le secteur de l'agriculture et les habilite.

L'IAF exécutera le programme en deux volets. Le volet 1 vise les bénéficiaires qui demandent le remboursement de coûts déjà engagés, alors que le volet 2 cible les bénéficiaires qui souhaitent entreprendre de futurs projets. Les demandes seront évaluées selon un cadre souple qui tiendra compte des risques auxquels s'exposent les travailleurs dans les exploitations en question.

Citations

« Chaque employé doit se sentir en sécurité et soutenu lorsqu'il se rend au travail. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la protection de la santé de tous les travailleurs agricoles qui œuvrent sans relâche pour nourrir les Canadiens a constitué la priorité absolue. Grâce à ce programme, les producteurs de la Colombie-Britannique auront le soutien dont ils ont besoin pour se doter de mesures adéquates pour protéger la santé et assurer la sécurité de leurs employés, et limiter la propagation du virus. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'IAF est heureuse de réagir rapidement et d'aider AAC à octroyer un financement aux industries agricoles de la C.-B. en cette période difficile. Nous saluons l'établissement du programme d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme, qui vise à répondre directement aux besoins urgents de nos producteurs agricoles qui sont sur le front de la production alimentaire pour notre province et notre pays. L'IAF est résolue à aider l'industrie à se prévaloir de possibilités de financement et à exécuter des programmes de manière efficace et responsable. »

- Don Low, président, Investment Agriculture Foundation of British Columbia (IAF)

Les faits en bref

Le Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme fournit un investissement de 35 millions de dollars à l'échelle du Canada pour améliorer la santé et la sécurité sur les exploitations agricoles et dans les logements des travailleurs dans le but de prévenir la propagation de la COVID-19 et de lutter contre celle-ci.

pour améliorer la santé et la sécurité sur les exploitations agricoles et dans les logements des travailleurs dans le but de prévenir la propagation de la COVID-19 et de lutter contre celle-ci. La création de ce fonds a d'abord été annoncée par les ministres Bibeau et Qualtrough le 31 juillet 2020, en même temps qu'un soutien accru aux travailleurs étrangers temporaires, le renforcement du régime d'inspection des employeurs et l'élaboration d'exigences améliorées visant les logements fournis par les employeurs.

par les employeurs. L'IAF est un organisme sans but lucratif dirigé par l'industrie qui exécute des programmes financés par le gouvernement auprès du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Colombie-Britannique

Le montant de 4,9 millions de dollars a été calculé sur la base du nombre estimé d'agriculteurs qui devraient présenter une demande, soit 640 agriculteurs environ.

Dans le cadre de ses mesures pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs étrangers, le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec un éventail de partenaires et d'intervenants, pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs étrangers temporaires connaissent leurs obligations et respectent les règles en place pour contribuer à la prévention de la propagation de la COVID-19. Cette annonce s'appuie sur les mesures que le gouvernement a introduites pour maintenir une forte main-d'œuvre agricole au Canada , notamment :

collabore avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec un éventail de partenaires et d'intervenants, pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs étrangers temporaires connaissent leurs obligations et respectent les règles en place pour contribuer à la prévention de la propagation de la COVID-19. Cette annonce s'appuie sur les mesures que le gouvernement a introduites pour maintenir une forte main-d'œuvre agricole au , notamment : Des exemptions de voyage ont été accordées à tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs du secteur du poisson et des fruits de mer;



Un financement de 50 millions de dollars a été affecté au Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires (TET) en vue de protéger la santé et d'assurer la sécurité des travailleurs migrants dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de la production alimentaire en aidant les secteurs de la transformation à assumer les coûts supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine aux travailleurs migrants à leur arrivée au Canada ;

aux travailleurs migrants à leur arrivée au ;

Le Fonds d'urgence pour la transformation (FUT) est un investissement fédéral ponctuel d'au plus 77,5 millions de dollars visant à aider les entreprises à mettre en œuvre des changements afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et leur famille compte tenu des répercussions associées à la pandémie de COVID-19. Le FUT est également conçu pour aider les entreprises à investir dans l'amélioration, l'automatisation et la modernisation des installations nécessaires à l'accroissement de l'approvisionnement alimentaire du Canada .

. La Colombie-Britannique cultive ou confectionne plus de 200 produits agricoles et récolte 100 espèces de produits de la mer. De plus, la C.-B. compte plus de 1 500 entreprises qui produisent des aliments et des boissons, des céréales pour le déjeuner aux vins, en passant par les nutraceutiques.

