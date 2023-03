Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour appuyer les personnes les plus touchées par la COVID-19

QUÉBEC, le 2 mars 2023 /CNW/ - Même si de nombreuses personnes au Canada sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, certains groupes sont plus susceptibles de faire face à des obstacles disproportionnés pour des motifs de discrimination, de statut socio-économique ou d'exclusion sociale. Le gouvernement du Canada est résolu à s'attaquer à ces disparités et à favoriser une santé mentale positive pour tous et toutes.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui un financement de 4,2 millions de dollars pour le Réseau communautaire de santé et de services sociaux (CHSSN). Son projet renforcera les capacités permanentes des communautés et organisations anglophones au Québec de favoriser la santé mentale et de prévenir la maladie mentale au Québec par la mise en place et l'expansion de mesures de soutien dans leur réseau de 46 organismes communautaires en santé et en services sociaux à l'échelle de la province. Ce projet a été adapté pour appuyer les jeunes, les aînés, les familles à faible revenu, les communautés éloignées et isolées ainsi que les communautés autochtones, noires et de couleur. Dans le contexte de ce projet, le CHSSN créera aussi une trousse de ressources de promotion de la santé mentale.

L'investissement d'aujourd'hui repose sur l'annonce majeure faite par le gouvernement du Canada en février, soit un investissement de 198,6 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de soins de santé offerts aux gens du Canada. Ce financement permettra de moderniser notre système de soins de santé, d'améliorer l'accès aux services de santé familiale, de réduire les arriérés de chirurgie, de soutenir les travailleurs de la santé, et d'améliorer l'accès aux services intégrés de santé mentale et de dépendance.

« La pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale pour bon nombre de Canadiens, mais les communautés qui étaient confrontées à des difficultés au préalable en raison de discrimination, de racisme et d'exclusion sociale ont été particulièrement touchées. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à promouvoir une santé mentale positive au sein de ces communautés qui méritent l'équité et les inciter à développer les compétences et les stratégies dont elles ont besoin pour maintenir leur bien-être maintenant et à l'avenir. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les recherches commencent à démontrer que la pandémie a durement touché la communauté anglophone du Québec. Non seulement la prévalence de l'anxiété et de la dépression a-t-elle augmenté dans notre communauté, mais l'accès aux services en langue anglaise n'a pas pu répondre à la demande. Il était déjà difficile d'y avoir accès avant la pandémie. La distanciation sociale et les consignes répétées de confinement, les sentiments d'isolement et de solitude ont entraîné une hausse de la demande de services de santé mentale, mais aussi un manque de ressources pour y répondre. Cet investissement dans les organismes communautaires servira à promouvoir la santé mentale et à prévenir les maladies mentales dans la communauté anglophone pour mieux les soutenir et les connecter aux services offerts en cas de besoin. »

Jennifer Johnson, directrice générale

Réseau communautaire de santé et de services sociaux

La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Le 7 février 2023, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de travailler avec les provinces et les territoires sur les priorités communes en santé afin d'améliorer les services de santé intégrés offerts à la population canadienne, y compris l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances.

a annoncé son intention de travailler avec les provinces et les territoires sur les priorités communes en santé afin d'améliorer les services de santé intégrés offerts à la population canadienne, y compris l'accès à des services de qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Le Collège universitaire Renison de l'université de Waterloo héberge un carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada .

l'université de Waterloo héberge un carrefour de développement et d'échange de connaissances (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du . Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les Canadiennes et les Canadiens par rapport à leur santé mentale tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être Canada , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

est résolu à soutenir les Canadiennes et les Canadiens par rapport à leur santé mentale tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute offre en tout temps, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

