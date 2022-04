VANCOUVER, BC, le 25 avril 2022 /CNW/ - Ressources naturelles Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Services aux Autochtones Canada.

Partout au pays, des projets dirigés par des Autochtones font croître l'économie locale et créent de bons emplois, tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques et en préservant la santé des sols et la pureté de l'air. Le gouvernement du Canada investit dans ces projets afin de remplacer les combustibles fossiles et de faire progresser la réconciliation et l'autodétermination.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé que les collectivités peuvent maintenant solliciter une partie des 300 millions de dollars réservés à des initiatives de développement des capacités sur le site Web du programme Énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées . Les demandes seront examinées en continu.

Les investissements faits dans le cadre de ce programme, qui s'inscrit dans le Plan climatique renforcé, viendront soutenir les collectivités pour le démarrage de projets de chauffage et de production d'électricité propres fondés notamment sur l'éolien, le solaire, la géothermie, l'hydroélectricité et la biomasse, en plus d'appuyer l'adoption accrue de mesures d'efficacité énergétique. De tels projets contribueront non seulement à réduire la consommation de combustibles fossiles pour préserver la santé des sols et la pureté de l'air, mais également à soutenir la création d'emplois dans ces collectivités et à fournir des sources de chaleur et d'électricité propres et fiables pour les générations futures.

Afin de soutenir la transition des collectivités autochtones, rurales et éloignées vers les énergies propres, le gouvernement du Canada établira un guichet unique donnant accès à des fonds pour des projets de ressources et d'énergie. Ce nouveau modèle de service tout en souplesse offrira un financement, du soutien et des ressources aux collectivités. Il devrait être lancé cet automne et prévoit la mise sur pied d'un conseil consultatif autochtone pour formuler des conseils sur l'élaboration et la sélection des projets.

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir des solutions locales et des projets communautaires porteurs d'un avenir énergétique propre pour tous. Ensemble, nous bâtissons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique, dans l'intérêt des générations futures.

Citations

« Le Canada travaille à réduire l'utilisation du diesel et des autres combustibles fossiles pour le chauffage et la production d'électricité dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées, en améliorant l'efficacité énergétique et en augmentant l'utilisation de sources locales d'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la géothermie, l'hydroélectricité et la biomasse. Nous allons continuer de travailler en partenariat avec ces collectivités pour favoriser les solutions locales à faibles émissions de carbone et aider à bâtir l'avenir énergétique propre dont nous avons besoin. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada continue de soutenir des projets de production énergétique propre dans l'ensemble des collectivités nordiques, rurales et éloignées, en fonction de leurs besoins. Grâce à cet investissement, nous ne faisons pas qu'augmenter le nombre de projets financés, nous investissons aussi dans les collectivités pour qu'elles réalisent leurs propres objectifs en matière de climat et d'énergie propre. Soutenir les mesures autochtones de lutte contre les changements climatiques fera baisser les coûts de l'énergie, renforcera la fiabilité, réduira la pollution et créera des emplois de qualité dans les régions nordiques, rurales et éloignées. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Aider les collectivités éloignées à remplacer le diesel par des sources d'énergie propres est un volet important de nos efforts de réduction des émissions et de protection du climat. Les aides consenties à des projets d'énergie propre dirigés par les Autochtones contribuent à un approvisionnement énergétique fiable et à l'amélioration de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité des populations. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Quelques faits

Le Plan climatique renforcé du Canada prévoit un investissement de 300 millions de dollars sur cinq ans pour donner aux collectivités autochtones, rurales et éloignées qui utilisent actuellement du diesel la possibilité d'être alimentées par une énergie propre et fiable d'ici 2030.

prévoit un investissement de 300 millions de dollars sur cinq ans pour donner aux collectivités autochtones, rurales et éloignées qui utilisent actuellement du diesel la possibilité d'être alimentées par une énergie propre et fiable d'ici 2030. De plus, le budget de 2021 proposait 40,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir la faisabilité et la planification de projets d'hydroélectricité et d'interconnexion de réseaux dans le Nord afin d'aider les collectivités à faire la transition vers l'énergie propre et à réduire leur dépendance au diesel.

Le budget de 2021 prévoyait également 36 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, par l'intermédiaire de l'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS), laquelle est gérée par Services aux Autochtones Canada, afin de renforcer la capacité à exécuter des projets d'énergie propre locaux et économiquement viables dans les collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et pour soutenir les possibilités de développement économique.

À ce jour, 51 % du financement de l'IPS dans le domaine de l'énergie propre a été engagé dans des initiatives un peu partout au Canada. Ces initiatives comprennent d'importants projets en Colombie-Britannique et au Québec, ainsi qu'un partenariat avec l'Indigenous Clean Energy Social Enterprise.

À ce jour, le programme Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord) a investi plus de 29 millions de dollars dans 140 projets et initiatives de renforcement des capacités partout dans le Nord.

Dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) et de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel, RNCan appuie maintenant 115 projets de renforcement des capacités et d'énergie renouvelable dans plus de 130 collectivités.

Voici quelques-uns des projets financés dans le cadre du programme :

Le projet d'expansion d'Atlin Hydro au Yukon a reçu 39,6 millions de dollars en financement, par l'entremise d'ARDEC Nord, d'EPCRE, de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone.

a reçu 39,6 millions de dollars en financement, par l'entremise d'ARDEC Nord, d'EPCRE, de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Les Énergies Tarquti, une entreprise énergétique dirigée par des Inuits, a reçu 979 000 $ pour réaliser des évaluations des ressources éoliennes au Nunavik.

Baker Lake , au Nunavut , a reçu 172 000 $ pour l'installation d'un système à énergie solaire au centre récréatif local.

, au , a reçu 172 000 $ pour l'installation d'un système à énergie solaire au centre récréatif local. Le gouvernement du Nunatsiavut a reçu 1,4 million de dollars pour faire progresser des projets éoliens à Nain , au Labrador .

, au . L'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel appuie 14 champions de l'énergie et leurs collectivités et régions autochtones éloignées, afin de les aider à concevoir et à réaliser des plans ambitieux visant à réduire la consommation de diesel pour le chauffage et la production d'électricité. Cette initiative est mise en œuvre en collaboration avec l'Indigenous Clean Energy Social Enterprise et l'institut Pembina.

Le financement de la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) est un outil supplémentaire que les collectivités autochtones peuvent envisager en conjonction avec le financement fédéral, et le gouvernement fédéral peut diriger des projets vers la BIC pour obtenir un soutien coordonné, afin de mieux répondre aux besoins du projet et des collectivités.

