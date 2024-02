OTTAWA, ON, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Les oiseaux sont les indicateurs les plus accessibles et les plus efficaces de la santé de notre air, de nos eaux et de nos terres. Ils sont au cœur de la diversité du Canada et jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains et résilients au sein des collectivités. La prospérité des populations d'oiseaux et de leurs habitats est un atout pour les collectivités. Lorsque les oiseaux cherchent de la nourriture, construisent des nids et accomplissent d'autres tâches essentielles, ils dispersent des plantes et des graines; ces végétaux peuvent réduire les inondations et l'érosion, assurer une meilleure filtration des eaux souterraines et fournir plus d'endroits pour profiter de la nature.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé qu'Oiseaux Canada recevra 3 millions de dollars sur cinq ans. Ce financement soutiendra des programmes de science citoyenne et des données ouvertes afin de donner accès à des centaines de millions de fichiers de données recueillies par des bénévoles et des biologistes professionnels sur la répartition, l'abondance et les tendances des populations d'oiseaux au Canada.

Le nouveau financement permettra à Oiseaux Canada de créer et d'améliorer les outils nécessaires à la collecte, à l'analyse et à l'échange de données en libre accès qui serviront de base à un large éventail d'efforts de conservation. De plus, des experts et des citoyens bénévoles seront mobilisés dans tout le Canada pour surveiller les oiseaux migrateurs, y compris des espèces en péril, afin de cerner les habitats prioritaires et d'orienter la gestion de l'utilisation des terres pour mieux les protéger.

Le financement soutiendra la plateforme NatureCounts d'Oiseaux Canada, l'une des plus grandes bases de données sur la biodiversité au monde. Les renseignements et les données contenus dans la plateforme NatureCounts peuvent être utilisés pour éclairer les évaluations d'impact environnemental, la recherche sur le climat et les pratiques de l'industrie. Les données peuvent également aider à déterminer les effets des facteurs de stress liés aux changements climatiques sur les écosystèmes, la biodiversité et les espèces, et à évaluer l'efficacité des mesures de conservation et de rétablissement.

Chaque année, des dizaines de milliers de bénévoles participent aux programmes de surveillance et de recherche fondés sur la science citoyenne d'Oiseaux Canada. Ces programmes de science citoyenne et les personnes dévouées qui y contribuent sont les piliers de la conservation des oiseaux au Canada. Du 16 au 19 février 2024, les amateurs d'oiseaux de tous âges, qu'ils soient débutants ou experts, sont invités à participer au Grand dénombrement des oiseaux de février, une tradition annuelle mondiale qui donne un portrait en temps réel des endroits où sont répartis les oiseaux durant ces quatre journées.

Citations

« Les oiseaux sont la voix de la biodiversité. La collaboration et le fait de rendre des données sur la biodiversité accessibles au public nous permettront de mieux comprendre notre environnement et de continuer à progresser vers la conservation de 30 p. 100 des terres, des eaux douces et des océans du Canada d'ici 2030. Je suis inspiré par le leadership des communautés, des citoyens scientifiques et des organisations telles qu'Oiseaux Canada, qui se mobilisent et travaillent ensemble pour bâtir un avenir respectueux de la nature. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Trois milliards d'oiseaux ont été perdus depuis les années 1970 en Amérique du Nord, et la moitié des populations d'oiseaux sont en déclin à l'échelle mondiale, ce qui montre bien qu'il faut agir de toute urgence. Oiseaux Canada est fier de travailler avec des milliers de citoyens scientifiques bénévoles partout au Canada. Leurs efforts collectifs produisent des données utiles et accessibles pour soutenir la conservation, contribuant ainsi à freiner et à inverser la perte de la biodiversité et à protéger nos précieux oiseaux. »

- Patrick Nadeau, président et directeur général, Oiseaux Canada

Faits en bref

Cet investissement appuie l'objectif 21 du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui vise à faire en sorte que les meilleurs renseignements, données et connaissances disponibles sur la biodiversité soient accessibles aux décideurs, aux praticiens et au public.

NatureCounts est une vaste plateforme de données sur la biodiversité qui renferme plus d'un siècle de connaissances. Elle permet d'accéder gratuitement à plus de 200 millions de données sur toutes les espèces d'oiseaux au Canada .

. Oiseaux Canada est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la protection des oiseaux sauvages et de leurs habitats. Chaque jour, des milliers de donateurs, d'employés et de bénévoles attentionnés prennent des mesures pour stimuler la compréhension, l'amour et la conservation des oiseaux au Canada .

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]