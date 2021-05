TORONTO, le 27 mai 2021 /CNW/ - Femmes et Égalité des genres Canada

La traite des personnes est un crime ignoble qui touche les personnes les plus vulnérables du Canada et du monde entier. En raison de la pandémie de COVID-19, il est devenu encore plus difficile qu'avant d'assurer la sécurité des gens d'aider les victimes à échapper aux situations de traite des personnes et à accéder aux soutiens dont elles ont besoin. Les femmes et les filles autochtones, les nouvelles arrivantes au Canada, les femmes noires et racisées et celles qui vivent dans la pauvreté sont particulièrement à risque d'être victimes de la traite des personnes.

Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre fin à la traite des personnes sous toutes ses formes et à fournir aux victimes et aux personnes survivantes des mesures de soutien créées en tenant compte des traumatismes qui les aideront à guérir et à reprendre le contrôle de leur vie.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé un financement de 3,2 millions de dollars pour soutenir les dix organismes suivants qui travaillent à prévenir et à contrer la traite des personnes dans la région de Toronto :

Centre francophone du Grand Toronto

Family Services of Peel

FCJ Refugee Centre

Indus Community Services

Native Women's Resource Centre de Toronto

Victim Services Toronto

Strides Toronto Support Services

Réseau ontarien des prestataires de services d'aide aux victimes

Women's Centre for Social Justice

Women's Support Network of York Region

Ce financement aidera ces organismes à faire de la sensibilisation à la traite des personnes et à soutenir les populations à risque - y compris les victimes et les personnes survivantes. Les organismes comme ceux qui reçoivent ce financement sont essentiels pour faire en sorte que les victimes et les personnes survivantes aient l'aide dont elles ont besoin pour échapper à des situations de violence et soient soutenues au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur vie. Le financement annoncé aujourd'hui provient d'un appel de propositions lancé en 2020.

Citations

« Je tiens à exprimer sincèrement ma reconnaissance pour tout le travail incroyable que les organismes de femmes et les organismes en quête d'équité accomplissent dans la région de Toronto pour rendre nos collectivités plus sûres et plus inclusives pour tout le monde. Depuis le début de la pandémie, nous avons fourni en réponse à la COVID-19 100 millions de dollars de financement d'urgence à des organismes qui fournissent des services aux femmes et aux enfants victimes de la violence fondée sur le sexe et avons rendu les programmes de financement existants plus flexibles. À ce jour, cette aide a été fournie à 800 000 personnes de partout au pays. L'investissement d'aujourd'hui permettra de faire en sorte que les personnes survivantes et les victimes de la traite des personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour retrouver leur indépendance et reprendre le contrôle de leur vie. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques pour mettre fin à la traite des personnes au Canada. Le financement annoncé aujourd'hui soutiendra les organismes qui font un travail essentiel consistant à sensibiliser le public à ce problème et à fournir de l'aide aux personnes survivantes et aux victimes de la traite des personnes. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de partout au pays pour nous assurer que tout le monde est protégé de la traite des personnes et de ses méfaits. »

Gudie Hutchings, députée de Long Range Mountains, Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Malgré des lois sévères et des protocoles mondiaux, on estime que la traite des personnes génère annuellement environ 150 milliards de dollars de profits d'origine criminelle dans le monde. Elle touche de façon disproportionnée les femmes et les enfants. Au Canada , la vaste majorité (95 %) des victimes de la traite des personnes étaient des femmes et des filles. Plus d'une victime sur cinq étaient des filles de moins de 18 ans.

, la vaste majorité (95 %) des victimes de la traite des personnes étaient des femmes et des filles. Plus d'une victime sur cinq étaient des filles de moins de 18 ans. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a réagi en accordant un financement pluriannuel à plus de 500 organismes qui s'efforcent de contrer et de prévenir toutes les formes de violence fondée sur le sexe et de promouvoir l'égalité des sexes, notamment dans le cadre de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

a réagi en accordant un financement pluriannuel à plus de 500 organismes qui s'efforcent de contrer et de prévenir toutes les formes de violence fondée sur le sexe et de promouvoir l'égalité des sexes, notamment dans le cadre de la Stratégie du pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé sa Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes dotée d'un financement de 75 millions de dollars. Cette stratégie comprend un financement spécifique à la création et au maintien de la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, un service multilingue, offert 24 heures par jour et 7 jours sur 7, qui met les personnes qui appellent en lien avec de l'aide et des services. Cette ligne d'assistance directe est un moyen sûr de fournir des renseignements ou de signaler les cas de traite des personnes aux autorités.

a lancé sa Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes dotée d'un financement de 75 millions de dollars. Cette stratégie comprend un financement spécifique à la création et au maintien de la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, un service multilingue, offert 24 heures par jour et 7 jours sur 7, qui met les personnes qui appellent en lien avec de l'aide et des services. Cette ligne d'assistance directe est un moyen sûr de fournir des renseignements ou de signaler les cas de traite des personnes aux autorités. La Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes s'appuie sur les efforts de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe et les complète. Elle fait également progresser la mise en œuvre des appels à la justice formulés à la suite de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe et les complète. Elle fait également progresser la mise en œuvre des appels à la justice formulés à la suite de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Pour assurer à toute personne confrontée à la violence fondée sur le sexe un accès fiable et rapide à la protection et aux services, peu importe où elle vit, le Budget de 2021 prévoit un investissement de 601,3 millions de dollars sur cinq ans afin de mettre en œuvre un nouveau Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, ce qui comprend un financement accru pour des initiatives qui visent à mettre fin à la traite des personnes.

