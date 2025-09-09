EDMONTON, AB, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le monde change rapidement, et le Canada doit être prêt à prendre jouer un rôle de premier plan dans l'édification de l'économie de l'avenir. Pour répondre à la demande, il est plus important que jamais de doter les travailleurs canadiens des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le secteur de l'énergie, qui évolue rapidement. Parallèlement, le gouvernement du Canada s'assure que les chercheurs et les innovateurs disposent des outils avancés d'intelligence artificielle (IA) et de la capacité de calcul nécessaire pour stimuler les découvertes et la commercialisation.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, ont souligné conjointement des investissements fédéraux visant à appuyer les travailleurs et les chercheurs du secteur de l'énergie du Canada. Ils étaient accompagnés de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski.

Dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables, le gouvernement du Canada investit plus de 9 millions de dollars sur trois ans dans le projet intitulé AI Pathways: Energizing Canada's Low-Carbon Workforce. Cette initiative, qui est dirigée par l'Alberta Machine Intelligence Institute (Amii), aidera près de 5 000 travailleurs canadiens de l'industrie de l'énergie à acquérir les compétences en IA et en apprentissage machine dont ils ont besoin pour faire carrière dans les secteurs de l'énergie éolienne, solaire et géothermique et de l'énergie associée à l'hydrogène. La formation sera offerte en ligne et en personne et adaptée pour répondre aux besoins variés des travailleurs en milieu de carrière, des associations de l'industrie et des syndicats partout au pays.

En outre, le ministre Solomon a souligné l'octroi d'un soutien financier fédéral de près de 19,7 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA afin d'appuyer l'Amii. Ce financement élargira l'accès à des ressources de calcul avancées pour les chercheurs et les clients d'Amii. À compter de 2025‑2026, ces fonds contribueront à accélérer la recherche et le développement liés à l'IA et l'adoption de celle-ci en offrant la capacité de calcul nécessaire pour entraîner et déployer des modèles d'IA avancés. Le financement aidera aussi les entreprises canadiennes à commercialiser des produits et des services fondés sur l'intelligence artificielle, accroissant ainsi la productivité et la compétitivité à l'échelle de l'économie. Il sera ainsi possible de renforcer l'écosystème d'innovation du Canada, de créer de nouvelles perspectives pour les étudiants et les entrepreneurs et de veiller à ce que les avantages de l'AI soient communiqués à grande échelle et développés de façon responsable pour tous les Canadiens.

Ensemble, ces investissements renforceront le leadership du Canada en matière d'IA et permettront de veiller à ce que les travailleurs et les chercheurs aient les ressources nécessaires pour façonner l'avenir de l'énergie. L'annonce d'aujourd'hui constitue un pas en avant dans la création d'une économie plus résiliente et tournée vers l'avenir, qui permettra au Canada de saisir les occasions qui se présentent et de jouer un rôle de premier plan dans la transition vers l'énergie propre à l'échelle mondiale.

« L'avenir du Canada dépend des travailleurs qualifiés. En investissant dans les travailleurs canadiens et en veillant à ce qu'ils perfectionnent leurs compétences, nous nous assurons qu'ils peuvent s'adapter au secteur de l'énergie, qui évolue plus rapidement que jamais, et y réussir. Lorsque les travailleurs canadiens réussissent, tout le Canada en profite. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les Canadiens sont le moteur de l'avenir de l'intelligence artificielle au Canada. Grâce à des organisations comme l'Alberta Machine Intelligence Institute, nous constituons une main-d'œuvre qui connaît l'IA et qui stimulera l'innovation, créons des emplois durables et renforçons notre économie. En adoptant l'IA, un puissant outil, de façon responsable et inclusive, le Canada se rapproche de son objectif, qui est de bâtir l'économie la plus forte du G7. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Les travailleurs sont parmi les premiers à ressentir les effets des perturbations causées par les tarifs à l'échelle mondiale. Le nouveau gouvernement fait donc des investissements pour aider les travailleurs du secteur de l'énergie de l'Alberta et du Canada à s'adapter pour qu'ils puissent bâtir l'économie la plus solide du G7. »

- La ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski

« Ce soutien essentiel accordé par le gouvernement du Canada représente un engagement envers l'avenir de notre nation. En élargissant l'accès au calcul pour l'IA à haut rendement et en dotant près de 5 000 travailleurs du secteur de l'énergie des compétences essentielles liées à l'IA dont ils ont besoin, nous donnons au Canada les moyens de constituer la main-d'œuvre qui connaît le mieux l'IA à l'échelle mondiale et nous offrons aux Canadiens l'avantage concurrentiel nécessaire pour faire progresser l'innovation et stimuler la productivité à l'échelle mondiale. »

- Le chef de la direction de l'Amii, Cam Linke

Faits en bref

Le projet AI Pathways: Energizing Canada's Low-Carbon Workforce est l'une des huit initiatives recevant du financement dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables, qui appuiera plus de 10 000 travailleurs canadiens. Ces projets aident les Canadiens à acquérir les compétences requises pour occuper un emploi dans les domaines suivants : entretien des véhicules électriques, bâtiments et rénovations écologiques, énergie à faibles émissions de carbone et gestion du carbone.

Les organisations ont pu présenter une demande dans le cadre de l'appel de propositions de 2024 du Fonds de formation pour les emplois durables pendant neuf semaines, soit du 8 mars au 15 mai 2024. Les organisations ont été invitées à répondre à l'appel de propositions par voie électronique, en utilisant le portail Services en ligne des subventions et contributions.

On s'attend à ce qu'environ 1,2 million de travailleurs de tous les secteurs prennent leur retraite au cours des trois prochaines années. La Banque Royale du Canada estime que la transition vers la carboneutralité pourrait créer jusqu'à 400 000 nouveaux emplois au Canada d'ici la fin de la décennie. Il est essentiel d'investir dans la formation pour doter la main-d'œuvre des compétences nécessaires pour l'économie de demain.

Cette annonce correspond à l'engagement du gouvernement du Canada de créer des perspectives d'emploi durables pour les travailleurs et au Plan pour des emplois durables du Canada, un plan provisoire pour 2023-2025, qui oriente les efforts visant à atteindre la carboneutralité.

de créer des perspectives d'emploi durables pour les travailleurs et au Plan pour des emplois durables du , un plan provisoire pour 2023-2025, qui oriente les efforts visant à atteindre la carboneutralité. L'Amii est l'un des trois instituts nationaux spécialisés dans l'IA : les deux autres sont Mila (Montréal) et le Vector Institute ( Toronto ).

). Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à accorder environ 20 millions de dollars à Amii pour élargir l'accès à la capacité de calcul pour les chercheurs et les clients.

s'est engagé à accorder environ 20 millions de dollars à Amii pour élargir l'accès à la capacité de calcul pour les chercheurs et les clients. Ce financement aidera les chercheurs ainsi que les entreprises établies et en démarrage du Canada à avoir accès à une infrastructure de calcul sûre, fiable et abordable au Canada afin d'accélérer l'innovation et la commercialisation.

