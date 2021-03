KENTVILLE, NS, le 19 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie Claude Bibeau, le député de Kings-Hants, Kody Blois, a annoncé un soutien pouvant s'élever à 2,6 millions de dollars au moyen du Fonds d'urgence pour la transformation pour 40 entreprises de transformation d'aliments en Nouvelle-Écosse.

L'annonce a été faite en présence de représentants de l'entreprise Ocean Crisp Apple Company Inc. de Kentville, l'un des plus grands fournisseurs uniques de pommes de qualité supérieure en Nouvelle Écosse, qui recevra jusqu'à 100 000 $.

Les bénéficiaires de ces fonds pourront ainsi adopter des mesures pour veiller à la sécurité de leurs employés : ils effectueront des ajustements pour permettre l'éloignement physique, achèteront de l'équipement de protection individuelle (EPI) réutilisable, installeront des barrières de protection et élaboreront des formations pour les employés.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les producteurs et les transformateurs d'aliments du Canada ont redoublé d'efforts pour offrir des produits de qualité à la population canadienne. D'entrée de jeu, le gouvernement du Canada a aidé les transformateurs d'aliments à investir dans des mesures de sécurité et à maintenir leur capacité de répondre à la demande. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les transformateurs d'aliments pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs dans les usines de transformation des aliments aux quatre coins du Canada et renforcer notre chaîne d'approvisionnement alimentaire.

« La pandémie de COVID-19 a entraîné de nombreuses difficultés pour l'industrie de la transformation des aliments. Nous apportons notre aide à nos travailleurs essentiels du secteur de l'alimentation, qui continuent d'offrir aux Canadiens un accès à un approvisionnement alimentaire sûr. Par l'intermédiaire du Fonds d'urgence pour la transformation, nous offrons aux entreprises le soutien dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de leurs employés et le bon fonctionnement de nos systèmes alimentaires. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur agricole et agroalimentaire est d'une importance cruciale pour les économies rurales de tout le pays, et la Nouvelle-Écosse ne fait pas exception. Bien que le financement annoncé aujourd'hui aide de nombreuses entreprises locales à adapter leurs activités afin de protéger les travailleurs contre le COVID-19, il s'agit également d'un investissement dans l'innovation qui leur permettra de rester compétitives et de mettre des aliments sur les tablettes partout au Canada et dans le monde entier. »

- Kody Blois, député de Kings-Hants

« Ocean Crisp remercie le gouvernement du Canada d'avoir établi un programme pour aider les entreprises comme la nôtre à investir dans des technologies qui réduiront le risque pour nos employés pendant la pandémie de COVID-19. Les fonds serviront également à investir dans l'innovation à plus long terme afin de continuer de soutenir nos efforts pour fournir des pommes de qualité à nos clients du monde entier. »

- Blake Sarsfield, président, Ocean Crisp Apple Company Inc.

« Perennia est très heureuse d'avoir été choisie pour distribuer les fonds dans le Canada atlantique et de faire partie d'un programme qui a aidé les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons à mettre en œuvre des changements pour lutter contre la COVID et améliorer la capacité de transformation dans la région. »

- Lynne Godlien, chef de la direction, Perennia Food and Agriculture

Annoncé en mai 2020, le Fonds d'urgence pour la transformation, qui s'élève à 77,5 millions de dollars, aide les transformateurs d'aliments, en particulier les usines de transformation de la viande au Canada , à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles en réaction à la pandémie de COVID-19. Le Fonds leur permet également d'améliorer leurs installations pour contribuer à renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être attribué à partir de fonds internes.

Perennia, un organisme provincial de développement, appuie la répartition du Fonds d'urgence pour la transformation en Nouvelle Écosse.

La Nouvelle-Écosse compte plus de 2 000 entreprises de produits agroalimentaires et de boissons et environ 12 000 emplois liés à l'industrie.

· L'annonce d'aujourd'hui comprend un financement de 29 000 $ pour Tuckamore Homestead, une exploitation apicole du Cap-Breton, qui a été annoncé précédemment.

En 2019, un financement fédéral de près de 2,5 millions de dollars a été annoncé pour Ocean Crisp Apple Company Inc. afin d'acheter et d'installer des technologies avancées de transformation des pommes pour augmenter sa capacité, améliorer son efficacité et réduire sa consommation d'eau.

L'annonce d'aujourd'hui se situe dans le prolongement des autres mesures adoptées pour maintenir une main-d'œuvre agricole solide au Canada , notamment :

, notamment : près de 85 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires qui aide les employeurs canadiens à assumer une partie des coûts supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée par la Loi sur la mise en quarantaine aux travailleurs étrangers temporaires qui entrent au Canada ;

aux travailleurs étrangers temporaires qui entrent au ;

un Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme s'élevant à 35 millions de dollars qui vise à renforcer la protection des travailleurs canadiens et des travailleurs étrangers temporaires et à lutter contre les éclosions de COVID-19 sur les fermes.

