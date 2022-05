SAINT JOHN, NB, le 26 mai 2022 /CNW/ - L'épanouissement des communautés canadiennes et la protection contre la violence armée et les autres crimes commence avec nos jeunes. En leur offrant des occasions de perfectionner leurs compétences, de poursuivre leurs études et de rester en santé, les jeunes ont moins tendance à commettre des crimes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets de prévention du crime qui répondent aux besoins des jeunes grâce à sa Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Pour aider un plus grand nombre de jeunes à se mettre sur la voie du succès, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle aide fédérale de plus de 2,4 millions de dollars serait versée pour un projet de prévention du crime à Saint John, dont la portée s'étend également aux communautés de Fredericton, Moncton et Miramichi.

Le ministre a annoncé la création du projet de sensibilisation auprès des jeunes, dirigé par la Société John Howard du Nouveau-Brunswick. La Société travaillera en partenariat avec des organismes comme Black Lives Matter New Brunswick pour œuvrer auprès des jeunes noirs à risque et leurs familles ainsi réduisant les comportements antisociaux et les encourageant à faire de meilleurs choix de santé face à la consommation de drogues et d'alcool. Le projet appuiera jusqu'à 200 jeunes noirs âgés de 12 à 24 ans et les aidera à réussir à l'école, à améliorer les possibilités d'éducation postsecondaire et d'emplois et à soutenir leur famille, ce qui augmentera leur chance de succès.

Citations

« Nous savons que les comportements antisociaux, dont l'intimidation et la violence, jumelés aux choix néfastes comme la consommation de drogues et d'alcool, peuvent souvent pousser les gens sur la mauvaise voie. Pour remédier à ces problèmes, nous voulons que nos jeunes aient accès à l'éducation, à l'emploi et aux interventions qui sauront faire une différence dans leur vie. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Le programme de sensibilisation auprès des jeunes donne des ressources aux membres de la communauté noire partout au Nouveau-Brunswick. Ainsi, nous pouvons éliminer les obstacles systémiques auxquels ils font face au quotidien. Le programme permet aux jeunes noirs et à leur famille de réussir sur le plan social, à l'école et au travail, tout en affirmant l'excellence et l'existence noirs. »

- Matthew Martin, directeur général, Black Lives Matter New Brunswick

Faits en bref

Cette collaboration et cet engagement unique et profonde permettront de créer des relations durables qui aideront la population.

Le Fonds d'action en prévention du crime (FAPC) de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) soutient les initiatives qui s'attaquent aux facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité et répond aux problèmes de criminalité prioritaires.

La dernière période d'appel de demandes du FAPC s'est terminée en octobre 2021. 266 demandes ont été reçues.

Au cours de l'exercice 2022-23, un financement d'environ 12 millions de dollars sera disponible via le FAPC.

La SNPC soutient la mise en œuvre et l'évaluation d'initiatives locales et ciblées de prévention du crime dans le but de développer et de partager les connaissances sur ce qui fonctionne pour prévenir et réduire la criminalité parmi les populations à risque et les communautés vulnérables.

