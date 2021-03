DELTA, BC, le 5 mars 2021 /CNW/ - Tout au long de la pandémie de COVID-19, les producteurs et les transformateurs d'aliments du Canada ont redoublé d'efforts pour offrir des produits de qualité à la population canadienne. D'entrée de jeu, le gouvernement du Canada a aidé les transformateurs d'aliments à investir dans des mesures de sécurité et à maintenir leur capacité de répondre à la demande.

Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et députée de Delta, l'honorable Carla Qualtrough, ainsi que le député de Surrey-Centre, Randeep Sarai, ont annoncé un soutien pouvant s'élever à 16,9 millions de dollars au moyen du Fonds d'urgence pour la transformation pour 117 entreprises de transformation d'aliments en Colombie-Britannique.

Les bénéficiaires de ces fonds pourront ainsi adopter des mesures pour veiller à la sécurité de leurs employés : ils effectueront des ajustements pour permettre l'éloignement physique, achèteront de l'équipement de protection individuel (EPI) réutilisable, augmenteront la fréquence de nettoyage, amélioreront la circulation de l'air dans leurs établissements et élaboreront des formations pour les employés. Ces améliorations aideront les producteurs et les transformateurs à fournir aux Canadiens la nourriture dont ils ont besoin en cette période sans précédent.

L'annonce a été faite en présence d'un représentant de l'entreprise Earth's Own Food, une société de fabrication d'aliments et de boissons santé à Delta, qui recevra jusqu'à 2 638 210 $.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les transformateurs d'aliments pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs dans les usines de transformation des aliments aux quatre coins du Canada et renforcer notre chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a entraîné de nombreuses difficultés pour l'industrie de la transformation des aliments. Nous apportons notre aide à nos travailleurs essentiels du secteur de l'alimentation, qui continuent d'offrir aux Canadiens un accès à un approvisionnement alimentaire sûr. Par l'intermédiaire du Fonds d'urgence pour la transformation, nous offrons aux entreprises le soutien dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de leurs employés et le bon fonctionnement de nos systèmes alimentaires. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Alors que nous poursuivons notre lutte contre cette pandémie, notre soutien aux travailleurs est indéfectible. Face à chacune des difficultés rencontrées, les travailleurs et les employeurs ont fait preuve d'une véritable résilience pour poursuivre leur important travail et assurer leur sécurité mutuelle. La santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles demeurent une priorité. Au moyen du Fonds d'urgence pour la transformation, nous faisons un pas de plus pour aider les entreprises, notamment ici à Delta, qui adaptent leurs activités pour protéger leurs employés. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et députée de Delta

« Les entreprises de transformation alimentaire, ici en Colombie-Britannique et à l'échelle du pays, ont joué un rôle crucial pour assurer un approvisionnement alimentaire solide tout au long de cette année difficile. Les projets annoncés aujourd'hui permettent à de nombreuses entreprises locales d'apporter des améliorations en matière de sécurité pour veiller au bien-être de leurs travailleurs et de ceux du secteur. »

- Randeep Sarai, député de Surrey-Centre

« Ce programme nous a permis d'adapter rapidement notre nouvelle installation en temps réel pour répondre aux exigences et aux besoins élevés en matière de santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Toujours par l'entremise du programme, nous avons pu améliorer considérablement nos protocoles et processus de désinfection et de surveillance de la température sur place pour soutenir davantage nos solides stratégies visant à atténuer l'incidence de la COVID-19. En plus d'assurer une bonne hygiène pour les employés à l'intérieur de l'établissement et de favoriser la santé communautaire, à l'extérieur, ces mesures ont permis de maintenir sans relâche nos opérations alimentaires essentielles pour les consommateurs de la Colombie-Britannique et du Canada. »

- Jeremy Switzer, directeur d'usine, Earth's Own Food - usine Annacis

En bref

Annoncé en mai 2020, le Fonds d'urgence pour la transformation, qui s'élève à 77,5 millions de dollars, aide les transformateurs d'aliments, en particulier les usines de transformation de la viande au Canada , à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles en réaction à la pandémie de COVID-19. Le Fonds leur permet également d'améliorer leurs installations pour contribuer à renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être attribué à partir de fonds internes.

, à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles en réaction à la pandémie de COVID-19. Le Fonds leur permet également d'améliorer leurs installations pour contribuer à renforcer l'approvisionnement alimentaire du . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être attribué à partir de fonds internes. Il y a plus de 3 000 entreprises de transformation d'aliments en Colombie-Britannique. Elles produisent chaque année des aliments d'une valeur approximative de 9 milliards de dollars et soutiennent plus de 26 000 emplois.

L'annonce d'aujourd'hui se situe dans le prolongement des autres mesures adoptées pour maintenir une main-d'œuvre agricole solide au Canada , notamment :

, notamment : près de 85 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires qui aide les employeurs canadiens à assumer une partie des coûts supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée par la Loi sur la mise en quarantaine aux travailleurs étrangers temporaires qui entrent au Canada ;

aux travailleurs étrangers temporaires qui entrent au ;

un Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme s'élevant à 35 millions de dollars qui vise à renforcer la protection des travailleurs canadiens et des travailleurs étrangers temporaires et à lutter contre les éclosions de COVID-19 sur les fermes.

